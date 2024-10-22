الخرابشة: التعدين يسهم بتحقيق التنمية الاقتصادية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان– أكد وزير
الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أهمية حسن استغلال الموارد الطبيعية وإدارتها لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه البشرية، مشددا على أهمية البحث العلمي والتعاون الدولي في هذا السياق، والاسترشاد بالتجارب العالمية الناجحة التي من شأنها المساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات.
وقال خلال رعايته مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، افتتاح أعمال المؤتمر الجيولوجي الدولي الحادي عشر، ومؤتمر جيولوجية شرق المتوسط العاشر المنعقدين في عمان، إن هذا القطاع يكتسب أهمية متزايدة خاصة في ظل التحديات المعاصرة المرتبطة بالأمن الغذائي، والمائي، والطاقة، فضلا عن التحول الطاقي والثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى اهتمام الحكومة المتزايد بقطاع التعدين.
وأكد الخرابشة أن هناك دولا حققت نجاحات كبيرة رغم افتقارها للموارد الطبيعية، ما يؤكد أهمية التفكير الإبداعي والابتكار في مواجهة التحديات.
وأشار إلى دور رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز قطاع التعدين ضمن محور الصناعات عالية القيمة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص العمل، داعيا المشاركين إلى تقديم أفكار ومقترحات تسهم في تعزيز هذا القطاع الحيوي.
من جهته، قال نقيب الجيولوجيين رئيس المؤتمر خالد الشوابكة إن المؤتمر يتماشى مع رؤية جلالة الملك في تعزيز الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين والطاقة، حيث يسعى إلى تسليط الضوء على الثروات الطبيعية والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيدا بدور الجيولوجي الأردني في دعم الاقتصاد الوطني من خلال قطاع التعدين والمياه والطاقة.
وأضاف إن "المؤتمر سيتناول محاور مهمة تشمل إدارة الكوارث الطبيعية، والموارد المائية، والتغير المناخي، والنشاط الزلزالي، إضافة إلى أكثر من 120 بحثا متخصصا في مجالات علوم الأرض والبيئة".
وأشار الشوابكة إلى أن الجيولوجيين الأردنيين يساهمون بشكل كبير في استكشاف العديد من الخامات المعدنية، مؤكدا أهمية إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية الأردنية كأحد مخرجات التحديث الاقتصادي.
بدوره، قال أمين عام اتحاد الجيولوجيين العرب نقيب الجيولوجيين العراقيين سعيد عبيد، إن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين الباحثين والعلماء، وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة والمياه والثروات المعدنية، ويؤكد دور الجيولوجي في تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
وبين عبيد أن الجيولوجي مكون أساس لأي تنمية وطنية لأن الجيولوجيا هي أم الخيرات أجمعها وهي المعيار الأساس لحضارة أي أمة وتحقيق التنمية الشاملة.
ويشارك في المؤتمر وزراء ومسؤولون من دول عربية وأجنبية وأكاديميون وباحثون يمثلون جامعات ومراكز بحوث محلية ودولية، ويناقشون محاور تتعلق بمختلف تخصصات الجيولوجيا والبيئة.
كما يناقش المشاركون على مدار 3 أيام مجموعة من المحاور المهمة موزعة على 9 جلسات حوارية متخصصة، بالإضافة إلى 120 بحثا متخصصا حول معظم القضايا الوطنية المختلفة، وموضوعات متعددة تتعلق بمختلف تخصصات الجيولوجيا والبيئة.
ويشارك في المؤتمر 220 باحثا من 25 دولة يمثلون نخبة العلماء والباحثين، وحوالي 240 عالما وباحثا من مختلف الجامعات الأردنية والمنظمات ومراكز البحوث المحلية والدولية، ومن القطاعين العام والخاص.
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