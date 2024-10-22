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الخرابشة: التعدين يسهم بتحقيق التنمية الاقتصادية

10/22/2024 11:40:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان– أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أهمية حسن استغلال الموارد الطبيعية وإدارتها لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه البشرية، مشددا على أهمية البحث العلمي والتعاون الدولي في هذا السياق، والاسترشاد بالتجارب العالمية الناجحة التي من شأنها المساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات.
وقال خلال رعايته مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، افتتاح أعمال المؤتمر الجيولوجي الدولي الحادي عشر، ومؤتمر جيولوجية شرق المتوسط العاشر المنعقدين في عمان، إن هذا القطاع يكتسب أهمية متزايدة خاصة في ظل التحديات المعاصرة المرتبطة بالأمن الغذائي، والمائي، والطاقة، فضلا عن التحول الطاقي والثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى اهتمام الحكومة المتزايد بقطاع التعدين.
وأكد الخرابشة أن هناك دولا حققت نجاحات كبيرة رغم افتقارها للموارد الطبيعية، ما يؤكد أهمية التفكير الإبداعي والابتكار في مواجهة التحديات.
وأشار إلى دور رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز قطاع التعدين ضمن محور الصناعات عالية القيمة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص العمل، داعيا المشاركين إلى تقديم أفكار ومقترحات تسهم في تعزيز هذا القطاع الحيوي.
من جهته، قال نقيب الجيولوجيين رئيس المؤتمر خالد الشوابكة إن المؤتمر يتماشى مع رؤية جلالة الملك في تعزيز الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين والطاقة، حيث يسعى إلى تسليط الضوء على الثروات الطبيعية والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيدا بدور الجيولوجي الأردني في دعم الاقتصاد الوطني من خلال قطاع التعدين والمياه والطاقة.
وأضاف إن "المؤتمر سيتناول محاور مهمة تشمل إدارة الكوارث الطبيعية، والموارد المائية، والتغير المناخي، والنشاط الزلزالي، إضافة إلى أكثر من 120 بحثا متخصصا في مجالات علوم الأرض والبيئة".
وأشار الشوابكة إلى أن الجيولوجيين الأردنيين يساهمون بشكل كبير في استكشاف العديد من الخامات المعدنية، مؤكدا أهمية إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية الأردنية كأحد مخرجات التحديث الاقتصادي.
بدوره، قال أمين عام اتحاد الجيولوجيين العرب نقيب الجيولوجيين العراقيين سعيد عبيد، إن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين الباحثين والعلماء، وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة والمياه والثروات المعدنية، ويؤكد دور الجيولوجي في تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
وبين عبيد أن الجيولوجي مكون أساس لأي تنمية وطنية لأن الجيولوجيا هي أم الخيرات أجمعها وهي المعيار الأساس لحضارة أي أمة وتحقيق التنمية الشاملة.
ويشارك في المؤتمر وزراء ومسؤولون من دول عربية وأجنبية وأكاديميون وباحثون يمثلون جامعات ومراكز بحوث محلية ودولية، ويناقشون محاور تتعلق بمختلف تخصصات الجيولوجيا والبيئة.
كما يناقش المشاركون على مدار 3 أيام مجموعة من المحاور المهمة موزعة على 9 جلسات حوارية متخصصة، بالإضافة إلى 120 بحثا متخصصا حول معظم القضايا الوطنية المختلفة، وموضوعات متعددة تتعلق بمختلف تخصصات الجيولوجيا والبيئة.
ويشارك في المؤتمر 220 باحثا من 25 دولة يمثلون نخبة العلماء والباحثين، وحوالي 240 عالما وباحثا من مختلف الجامعات الأردنية والمنظمات ومراكز البحوث المحلية والدولية، ومن القطاعين العام والخاص.

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