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عبيدات: في ظل تراجع منظومة القيم علينا حماية الأجيال

10/22/2024 11:40:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- قال رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات إنه يجب على الأمة أن تكون قادرة على إحداث التغيير في حياة الناس كافة، الأمر الذي لا يتأتى إلا بالعلم، والإبداع، والابتكار؛ حتى نغير الأشياء بعلمنا، وبحوثنا، واختراعاتنا.
وأكد عبيدات أن التغيير القيمي المنشود الذي نسعى إليه لا يدرك بالأماني، بل بالعمل، والتفاني، والأخلاق، والقانون، والمؤسسية؛ فلا بد من أن نثبت للعالم أننا لسنا أمة الفوضى والبربرية كما وصفنا بها، بل إننا أصحاب حضارة ورسالة عادلة؛ علمت العالم عندما كان لا يعلم؛ وأضاءت دروبه بعد ما كانت غارقة بالظلام.
جاء ذلك أثناء انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي "موقع القيم في التعليم الجامعي" الذي عقد أمس، بتنظيم من الجامعة الأردنية، وبالتعاون مع المنتدى العالمي للوسطية، والمعهد العلمي للفكر الإسلامي، بمشاركة نخبة من المفكرين، والمتخصصين، والباحثين من الدول العربية والإسلامية المختلفة.
وأضاف عبيدات أن ما نراه اليوم من أثر مريع للتكنولوجيا في حياة الناس وأمن الأفراد يحتم علينا أن نقف في مكان مناسب؛ لنحمي أطفالنا، وأحفادنا، ومن سيجيء بعدهم، لافتا إلى أن المؤتمر يشكل فرصة؛ لنؤثر في الآخر، لا أن نتأثر فقط بهذا العالم الذي لم يعد قادرا على أن يحمي الضعاف.
وشدد عبيدات على ضرورة تعزيز قيم الوسطية الإسلامية، وأن تكون شعرا واضحا يستوعبه أصحابها، بامتلاكها أسباب الاستدامة، والقوة، والتأثير، ومحركات العمل؛ للنهوض بهذه الأمة.
ومن جانبه قال أمين عام المنتدى العالمي للوسطية مروان الفاعوري إن الحديث عن القيم يحيلنا إلى ما تشهده غزة من إبادة وحشية، تشير لإختلال واضح في القيم الإنسانية والعالمية؛ إذ تتجلى صور العنف والقسوة المتجردة من معاني القيم الإنسانية كلها التي تنأى عن معايير الرحمة والعدالة، وتكشف هذه المأساة الإنسانية عن فشل المجتمع الدولي بحماية الإنسان، وتحقيق العدالة، وحماية حقوق المدنيين الأساسية.
وأكد الفاعوري أنه في ظل هذه الأوضاع تصبح الحاجة ملحة لإعادة النظر بمنظومة القيم العالمية، وتفعيل القوانين الدولية بجدية أكبر، لافتا إلى أن القيم الإنسانية ومن ضمنها القيم الجامعية التي نحن بصدد تأكيد أهميتها في الجوانب التربوية، والتعليمية، والإدارية، والمنهجية الإنسانية تتطلب أن يكون هدفها احترام حقوق الإنسان في الجوانب كافة، والوقوف بوجه الظلم أينما كان، ومن واجب المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم يعيد الاعتبار للقيم التي تأسست عليها المواثيق العالمية.
وعن القيم الإنسانية في التعليم الجامعي أوضح الفاعوري أن التعليم الجامعي يعد بوابة نحو التطور الإنساني، والتغيير الاجتماعي، في عالم يشهد تسارعا غير مسبوق؛ إذ تتداخل الثقافات، وتتراكم المعلومات، وتصبح القيم البوصلة التي توجهنا نحو مستقبل مشرق، يتجاوز حدود المناهج الدراسية، ليشمل بناء منظومة القيم الإنسانية والأخلاقية التي تشكل شخصياتنا وتوجهاتنا.
وقدم أمين عام مجمع اللغة العربية في القاهرة د.عبد الحميد مدكور إيجازا حول قيم التعليم الجامعي في المرجعية الحضارية، مبينا خصائص العلم في الإسلام، مشيرا إلى أن العلم في الإسلام قد تفرد بخصائص عما سواه من النظم العلمية والتعليمية الأخرى.
إلى ذلك قال المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي/ مدير مكتب الأردن د. رائد عكاشة إن فكرة المؤتمر نبعت من استشعار الدود الذي تقوم به في تشكيل الهوية الجامعية، وتشكيل الوعي بمكوناتها من جهة، ومحاولات طمسها من جهة أخرى؛ إذ لا يتحقق تشكيل الوعي إلا بالتمثيل الكبير لمفهوم الوعي المتقدم أو اليقظ الذي يتطلب إدراكا صحيحا لمعطيات التطور التاريخي.
ويهدف المؤتمر للتوعية بأهمية القيم في التعليم الجامعي، والتمييز بين فئات القيم الجامعية وتصنيفها، وإبراز أهمية الربط بين المعرفة، والقيم، وبناء تصورات حول نماذج من الحياة الجامعية القائمة على القيم.
وتناقش أوراق المؤتمر ما يزيد على خمسة عشر محورا، على مدار يومين في أربع جلسات تبحث أولاها القيم وتشكيل الشخصية الجامعية، وثانيها حالة القيم في الرؤية والبحث والتدريس، وماهية القيم الجامعية، وتصنيفها، وتماثلاتها، أما رابعها فتعرض لتجارب جامعات، ومؤسسات، ومراكز فكرية.

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