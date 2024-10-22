Wednesday, 23 October 2024 08:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماذا في جعبة بلينكن.. مفاوضات جادة أم تمديد لرخصة الإبادة الصهيونية؟

10/22/2024 11:40:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - مع بدء زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الحادية عشرة للمنطقة منذ الحرب على قطاع غزة، يتساءل مراقبون حول ما يحمله بلينكن في جعبته هذه المرة، لاسيما عقب زياراته الفاشلة السابقة، التي لم تكن تحمل أي جديد، في ظل التعنت الصهيوني، الذي رفض سائر مبادرات وقف إطلاق، وأصر على مواصلة عدوانه على غزة، ومن ثم لبنان.
وفي هذا الإطار، وصل بلينكن إلى تل أبيب أمس، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين صهاينة، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى المضي قدما في جهود إيجاد حل دبلوماسي للصراع والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.
وتأتي زيارة بلينكن، وفق مراقبين، في وقت حرج، إذ يخطط الاحتلال للانتقام من هجوم صاروخي إيراني سابق، في الوقت الذي تبدو فيه محادثات وقف إطلاق النار بشأن الحرب على غزة ولبنان متوقفة.
وبحث بلينكن مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين احتمالات تحريك المفاوضات الرامية لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب على غزة، إلى جانب خفض حدة الضربة الإسرائيلية المتوقعة ضد إيران، وإيجاد تسوية محتملة على جبهة لبنان.
وفي هذا الإطار، يقول الوزير الأسبق مجحم الخريشا إن زيارة بلينكن للمنطقة تأتي في وقت تتسم فيه علاقة واشنطن بحليفها الأقرب في الشرق الأوسط تل أبيب بالتوتر، إذ حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من أنها قد تتوقف عن تزويدها بالأسلحة ما لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة، كما أن قضية تسريب معلومات استخباراتية أميركية في الآونة الأخيرة بشأن خطط الرد الإسرائيلي على إيران، تهدد بالمزيد من التوتر في تلك العلاقات.
واستبعد الخريشا أن تحدث الزيارة اختراقا بشأن استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة أو لبنان قريبا، أو خفض حدة الضربة الإسرائيلية المتوقعة ضد إيران وإيجاد تسوية محتملة على جبهة لبنان.
وتابع: "بلينكن سيناقش في إسرائيل ردها المتوقع على الهجوم الذي شنته إيران بصواريخ باليستية بداية الشهر الحالي، كما سيناقش خلال زيارته للدول العربية ضمن جولته قضايا اليوم التالي للحرب، خاصة الأمن والحكم وإعادة الإعمار، كما سيسعى إلى حل دبلوماسي في لبنان، حيث تخوض إسرائيل منذ نحو شهر مواجهة مفتوحة مع حزب الله."
وتأتي زيارة بلينكن للمنطقة بعد أيام من استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في رفح جنوبي قطاع غزة.
من جهته، قال المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إن زيارة بلينكن تأتي قبل أقل من 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذ إنه في زيارته الأخيرة لإسرائيل في آب (أغسطس) الماضي، حذر من أنها قد تكون الفرصة الأخيرة لوقف إطلاق النار بناء على مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، لكنه عاد للمنطقة ليقود محاولة جديدة.
وتابع: "الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض تأمل أن تؤدي زيارة بلينكن للمنطقة إلى تحقيق اختراق بشأن وقف إطلاق النار وإيجاد حل للصراع في المنطقة، ما يقدم دفعة كبيرة لنائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة للانتخابات، والتي تخوض منافسة شديدة مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب للفوز في الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويرى الحجاحجة أن بلينكن قد يواجه تعنتا ومماطلة من رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، الذي يتطلع ألا يمنح المرشحة هاريس دعما، لتعزيز فرص نجاح حليفه الجمهوري دونالد ترمب أمامها، لافتا إلى أن الأحاديث الأميركية والغربية لا يعول عليها حاليا في ظل عدم وجود ضغوط حقيقية لإجبار نتنياهو على الذهاب لاتفاق لوقف إطلاق النار.
وتابع: "إدارة الرئيس بايدن تسعى إلى استغلال استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار لإنهاء الحرب على غزة، إذ سيناقش بلينكن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حماس، وتسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين في غزة، والتفاوض على خطة ما بعد الحرب التي تتضمّن منع الحركة من إدارة القطاع، وانسحاب القوات الصهيونية"، مؤكدا أن حل لغز مفاوضات غزة هو الآن المهمة الرئيسة لإدارة بايدن خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من ولايته.
ولم تسفر مفاوضات استمرت أشهرا بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة عن توصل إلى وقف القتال بين حركة حماس وإسرائيل، باستثناء هدنة لمدة أسبوع في نهاية تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي.
بدوره، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو إنه لا بديل عن ضغط أميركي جاد لبدء مشاورات لإنهاء الحرب على غزة ووقف التصعيد الذي تشهده المنطقة.
ويرى الغزو أن بلينكن يحاول إقناع إسرائيل بتأجيل أي ضربة عسكرية محتملة ضد إيران الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما سيحاول السعي لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن الترويج لخطة تتعلق بإدارة الأوضاع في القطاع بعد انتهاء الحرب.
وبالنسبة للبنان، قال الغزو إن بلينكن سيناقش التوصل إلى حل سياسي للنزاع بين إسرائيل وحزب الله ينفذ تنفيذا كاملا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ويسمح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق بالعودة إلى ديارهم، خاصة وأن جولة الوزير الأميركي للمنطقة تأتي في وقت يزور فيه المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان عاموس هوكشتاين العاصمة اللبنانية بيروت.
وتابع: "تعد الجولة الحادية عشرة لبلينكن للمنطقة منذ بداية العدوان على غزة، والتي تستمر أسبوعا، وتشمل توقفا في الأردن اليوم الأربعاء، محاولة أخيرة، بينما تستعد المنطقة لرد إسرائيل على هجوم إيران، ما قد يحدث اضطرابات في أسواق النفط، ويخاطر بإشعال حرب شاملة بين الطرفين."
وأتم: "جولة بلينكن تأتي في سياق اعتبارات داخلية أميركية أيضا، إذ تهدف إلى إرسال رسائل للمجتمع الأميركي والناخبين بأن الإدارة الحالية (الديمقراطيين) تسعى للتوصل إلى حلول دبلوماسية للصراع العربي الإسرائيلي، وإحداث اختراقات كبيرة في هذه الملفات مع قرب مغادره إدارة بايدن البيت الأبيض.

MENAFN22102024000072011014ID1108808923

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث