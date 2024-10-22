ماذا في جعبة بلينكن.. مفاوضات جادة أم تمديد لرخصة الإبادة الصهيونية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان - مع بدء زيارة وزير
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الحادية عشرة للمنطقة منذ الحرب على قطاع غزة، يتساءل مراقبون حول ما يحمله بلينكن في جعبته هذه المرة، لاسيما عقب زياراته الفاشلة السابقة، التي لم تكن تحمل أي جديد، في ظل التعنت الصهيوني، الذي رفض سائر مبادرات وقف إطلاق، وأصر على مواصلة عدوانه على غزة، ومن ثم لبنان.
وفي هذا الإطار، وصل بلينكن إلى تل أبيب أمس، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين صهاينة، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى المضي قدما في جهود إيجاد حل دبلوماسي
للصراع والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.
وتأتي زيارة بلينكن، وفق مراقبين، في وقت حرج، إذ يخطط الاحتلال للانتقام من هجوم صاروخي إيراني سابق، في الوقت الذي تبدو فيه محادثات وقف إطلاق النار بشأن الحرب على غزة ولبنان متوقفة.
وبحث بلينكن مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين احتمالات تحريك المفاوضات الرامية لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب على غزة، إلى جانب خفض حدة الضربة الإسرائيلية المتوقعة ضد إيران، وإيجاد تسوية محتملة على جبهة لبنان.
وفي هذا الإطار، يقول الوزير الأسبق مجحم الخريشا إن زيارة بلينكن للمنطقة تأتي في وقت تتسم فيه علاقة واشنطن بحليفها الأقرب في الشرق الأوسط تل أبيب بالتوتر، إذ حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من أنها قد تتوقف عن تزويدها بالأسلحة ما لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة، كما أن قضية تسريب معلومات استخباراتية أميركية في الآونة الأخيرة بشأن خطط الرد الإسرائيلي على إيران، تهدد بالمزيد من التوتر في تلك العلاقات.
واستبعد الخريشا أن تحدث الزيارة اختراقا بشأن استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة أو لبنان قريبا، أو خفض حدة الضربة الإسرائيلية المتوقعة ضد إيران وإيجاد تسوية محتملة على جبهة لبنان.
وتابع: "بلينكن سيناقش في إسرائيل ردها المتوقع على الهجوم الذي شنته إيران بصواريخ باليستية بداية الشهر الحالي، كما سيناقش خلال زيارته للدول العربية ضمن جولته قضايا اليوم التالي للحرب، خاصة الأمن والحكم وإعادة الإعمار، كما سيسعى إلى حل دبلوماسي في لبنان، حيث تخوض إسرائيل منذ نحو شهر مواجهة مفتوحة مع حزب الله."
وتأتي زيارة بلينكن للمنطقة بعد أيام من استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في رفح جنوبي قطاع غزة.
من جهته، قال المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إن زيارة بلينكن تأتي قبل أقل من 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذ إنه في زيارته الأخيرة لإسرائيل في آب (أغسطس) الماضي، حذر من أنها قد تكون الفرصة الأخيرة لوقف إطلاق النار بناء على مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، لكنه عاد للمنطقة ليقود محاولة جديدة.
وتابع: "الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض تأمل أن تؤدي زيارة بلينكن للمنطقة إلى تحقيق اختراق بشأن وقف إطلاق النار وإيجاد حل للصراع في المنطقة، ما يقدم دفعة كبيرة لنائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة للانتخابات، والتي تخوض منافسة شديدة مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب للفوز في الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويرى الحجاحجة أن بلينكن قد يواجه تعنتا ومماطلة من رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، الذي يتطلع ألا يمنح المرشحة هاريس دعما، لتعزيز فرص نجاح حليفه الجمهوري دونالد ترمب أمامها، لافتا إلى أن الأحاديث الأميركية والغربية لا يعول عليها حاليا في ظل عدم وجود ضغوط حقيقية لإجبار نتنياهو على الذهاب لاتفاق لوقف إطلاق النار.
وتابع: "إدارة الرئيس بايدن تسعى إلى استغلال استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار لإنهاء الحرب على غزة، إذ سيناقش بلينكن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حماس، وتسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين في غزة، والتفاوض على خطة ما بعد الحرب التي تتضمّن منع الحركة من إدارة القطاع، وانسحاب القوات الصهيونية"، مؤكدا أن حل لغز مفاوضات غزة هو الآن المهمة الرئيسة لإدارة بايدن خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من ولايته.
ولم تسفر مفاوضات استمرت أشهرا بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة عن توصل إلى وقف القتال بين حركة حماس وإسرائيل، باستثناء هدنة لمدة أسبوع في نهاية تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي.
بدوره، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو إنه لا بديل عن ضغط أميركي جاد لبدء مشاورات لإنهاء الحرب على غزة ووقف التصعيد الذي تشهده المنطقة.
ويرى الغزو أن بلينكن يحاول إقناع إسرائيل بتأجيل أي ضربة عسكرية محتملة ضد إيران الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما سيحاول السعي لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن الترويج لخطة تتعلق بإدارة الأوضاع في القطاع بعد انتهاء الحرب.
وبالنسبة للبنان، قال الغزو إن بلينكن سيناقش التوصل إلى حل سياسي للنزاع بين إسرائيل وحزب الله ينفذ تنفيذا كاملا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ويسمح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق بالعودة إلى ديارهم، خاصة وأن جولة الوزير الأميركي للمنطقة تأتي في وقت يزور فيه المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان عاموس هوكشتاين العاصمة اللبنانية بيروت.
وتابع: "تعد الجولة الحادية عشرة لبلينكن للمنطقة منذ بداية العدوان على غزة، والتي تستمر أسبوعا، وتشمل توقفا في الأردن اليوم الأربعاء، محاولة أخيرة، بينما تستعد المنطقة لرد إسرائيل على هجوم إيران، ما قد يحدث اضطرابات في أسواق النفط، ويخاطر بإشعال حرب شاملة بين الطرفين."
وأتم: "جولة بلينكن تأتي في سياق اعتبارات داخلية أميركية أيضا، إذ تهدف إلى إرسال رسائل للمجتمع الأميركي والناخبين بأن الإدارة الحالية (الديمقراطيين) تسعى للتوصل إلى حلول دبلوماسية للصراع العربي الإسرائيلي، وإحداث اختراقات كبيرة في هذه الملفات مع قرب مغادره إدارة بايدن البيت الأبيض.
MENAFN22102024000072011014ID1108808923