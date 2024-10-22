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العلوم التربوية يبحث تطوير الإدارة والإشراف

10/22/2024 11:40:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- واصل المشاركون في المؤتمر التربوي العلمي التاسع للجمعية الأردنية للعلوم التربوية وجامعة اليرموك المنعقد في إسطنبول جلساته لليوم الثاني بمناقشة أوراق عمل وبحوث دراسية.
وبحث المؤتمرون قضايا تربوية حيوية منها تطوير وتعزيز الإدارة والإشراف التربوي، وتجويد العملية التربوية في الدول العربية وتحسين مخرجاتها.
وناقش المشاركون في المؤتمر، بحسب بيان للجمعية، أمس، بحثا للدكتورة انتصار جاموس قدمت فيه تصورا إداريا لتطوير نظام الإشراف التربوي في فلسطين، مستندة إلى الاتجاهات العالمية المعاصرة، فيما تناولت الدكتورة سامية عمر الديك معوقات تحويل المدارس الفلسطينية إلى مؤسسات منتجة.
وركزت الدكتورة نهى علي الشريف في ورقة عمل على أثر برامج التدريب التربوي للرخصة المهنية في تطوير أداء معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في التعليم العام، بينما تناول بحث سماهر فرعون والدكتور محمود أبوسمرة موضوع الاحتراف الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في ضواحي القدس.
كما قدمت الباحثة وجدان هلسة ورقة بحثية حول بعض المقترحات الإدارية للتعامل مع السمية الإدارية في مديريات التربية والتعليم في فلسطين، عرضت خلالها دراسة لواقع الإدارات المدرسية والجهود المبذولة.
واستعرضت آسيا علي التوبية، إستراتيجيات التحول الرقمي في المكتبات الأكاديمية ودورها في دعم البحث العلمي، مستخدمة المكتبة الرئيسة بجامعة السلطان قابوس كدراسة حالة، فيما قدم زاهي براهمة ورقة بحثية حول القيم التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس.
وتناول الدكتور راشد الحجري ساعات التدريس في المرحلة الابتدائية في سلطنة عمان مقارنة بدول أخرى، بينما سلطت الدكتورة عائشة العنزي الضوء على ممارسات معلمات اللغة العربية للمهارات الناعمة وعلاقتها بقيم المواطنة الرقمية في السعودية.
كما قدمت الدكتورة محفوظة المشيقيرية بحثا حول اتجاهات طالبات التربية بجامعة نزوى في سلطنة عمان نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وتدريس القيم الدينية لطلبة الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في سلطنة عُمان، فيما عرض الباحث سالم الحرملي فاعلية تدريس الفيزياء بأنشطة "STEM" في تعزيز الدافعية العقلية لدى طلاب الصف العاشر في سلطنة عمان.
وتناولت إكرام طلب منصور تقويم كتاب اللغة العربية للصف الثامن الأساسي في فلسطين، فيما ركز بحث قدمته فاطمة الناعبية على أثر الأدوات الابداعية والخلاقة في تعزيز مهارات طلبة المرحلة الأساسية في اللغة الانجليزية بسلطنة عمان.
وركز المشاركون على أهمية التشاركية في العملية التربوية والتعاون بين جميع عناصرها للوصول الى تعليم تربوي فعال وناجح، مؤكدين أهمية الاستفادة من الثورة التكنولوجية في تطوير العملية التربوية.
وشددوا على ضرورة الارتقاء بالإدارة التربوية العربية وتعزيز قدرات ومهارات مديري المدارس وتفعيل المساءلة، بما يتواءم مع متطلبات التطوير التربوي، وتوفير بيئة أكثر فاعلية وإشرافية في العملية التعليمية، بما ينسجم مع الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم.
وأكدوا أهمية تعزيز قدرات القيادات التربوية نحو اتخاذ قرارات أفضل واكثر كفاءة، وبما يساعد في تحسين الأداء العام للمدارس والمؤسسات التعليمية، والتكيف مع التغيرات والتحديات المتمثلة بالتطورات التكنولوجية والتغيرات الاجتماعية.
وشددوا على ضرورة رفع الكفاءة المهنية للعاملين في القطاع التربوي، وتطوير الإدارات التربوية من خلال التدريب المستمر للموظفين والمعلمين، لرفع كفاءتهم المهنية وتحسين أدائهم الوظيفي.-(بترا)

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