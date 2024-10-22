تطور الإنترنت.. هل يغني عن الإرشاد الزراعي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات
عمان- قال خبراء زراعيون، إن جراء التطور الحاصل بعالم الإنترنت أصبح بإمكان المزارعين
اللجوء لمحركات البحث "جوجل" على سبيل المثال أو "تشات جي بي تي" للإجابة عن استفساراتهم بدلا من اللجوء للإرشاد الزراعي أو غيرهم.
وبينو لـ"الغد"، أن مشاكل التغيرات المناخية والمياه والتربة تحتاج لمراكز علمية كبيرة ومختبرات عالية.
من جهته قال وزير
الزراعة الأسبق سعيد المصري، إن المزارع يستطيع الوصول للمعلومة دون اللجوء لوزارة الزراعة.
وأضاف: لدينا اليوم محرك جوجل و"تشات جي بي تي" وكلاهما يجيبان عن أي سؤال يخطر في البال، منوها إلى أن العالم يحلق في سماء معلومات الثورة الرقمية، ونحن ما زلنا نتحدث عن مرشد بمعلومات محدودة جدا.
فيما قال سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، إن الأردن يخطو خطوات كبيرة بمجال الإرشاد الزراعي، وإن وزارة الزراعة تحاول الوصول بكل الطرق المتاحة للمزارعين عبر توفير سيارات للمرشدين الزراعيين وأجهزة لوحية "تابليت".
وأضاف: أن هناك عددا من المزارعين يعتقدون أن تجربتهم والتي قد تمتد لسنوات طويلة قد تغنيه عن اللجوء للمرشدين الزراعيين، فضلا على أن الإرشاد ليس جذابا له كمزارع.
من جهته، قال م. خلف سردي، إن مشكلة التغيرات المناخية والمياه تحتاج لمراكز علمية كبيرة ومختبرات عالية.
وقال الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، إن الإرشاد الزراعي يتعافى، وأفضل من حيث عدد المرشدين والإمكانات المتاحة، مبينا أن العمل جار على خطط لتطوير العمل الإرشادي من حيث مواكبة التكنولوجيا واستخدامها في تعميم الرسائل الإرشادية الهادفة.
ولفت إلى أن كوادر الإرشاد الزراعي قليلة مقارنة مع ما يجب أن تكون، مطالبا بأن يكون الإرشاد نوعيا.
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