Wednesday, 23 October 2024 08:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطور الإنترنت.. هل يغني عن الإرشاد الزراعي؟

10/22/2024 11:40:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- قال خبراء زراعيون، إن جراء التطور الحاصل بعالم الإنترنت أصبح بإمكان المزارعين اللجوء لمحركات البحث "جوجل" على سبيل المثال أو "تشات جي بي تي" للإجابة عن استفساراتهم بدلا من اللجوء للإرشاد الزراعي أو غيرهم.
وبينو لـ"الغد"، أن مشاكل التغيرات المناخية والمياه والتربة تحتاج لمراكز علمية كبيرة ومختبرات عالية.
من جهته قال وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، إن المزارع يستطيع الوصول للمعلومة دون اللجوء لوزارة الزراعة.
وأضاف: لدينا اليوم محرك جوجل و"تشات جي بي تي" وكلاهما يجيبان عن أي سؤال يخطر في البال، منوها إلى أن العالم يحلق في سماء معلومات الثورة الرقمية، ونحن ما زلنا نتحدث عن مرشد بمعلومات محدودة جدا.
فيما قال سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، إن الأردن يخطو خطوات كبيرة بمجال الإرشاد الزراعي، وإن وزارة الزراعة تحاول الوصول بكل الطرق المتاحة للمزارعين عبر توفير سيارات للمرشدين الزراعيين وأجهزة لوحية "تابليت".
وأضاف: أن هناك عددا من المزارعين يعتقدون أن تجربتهم والتي قد تمتد لسنوات طويلة قد تغنيه عن اللجوء للمرشدين الزراعيين، فضلا على أن الإرشاد ليس جذابا له كمزارع.
من جهته، قال م. خلف سردي، إن مشكلة التغيرات المناخية والمياه تحتاج لمراكز علمية كبيرة ومختبرات عالية.
وقال الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، إن الإرشاد الزراعي يتعافى، وأفضل من حيث عدد المرشدين والإمكانات المتاحة، مبينا أن العمل جار على خطط لتطوير العمل الإرشادي من حيث مواكبة التكنولوجيا واستخدامها في تعميم الرسائل الإرشادية الهادفة.
ولفت إلى أن كوادر الإرشاد الزراعي قليلة مقارنة مع ما يجب أن تكون، مطالبا بأن يكون الإرشاد نوعيا.

MENAFN22102024000072011014ID1108808921

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث