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العمل: 453 شكوى من عاملات منازل في 9 أشهر

10/22/2024 11:40:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- بلغ عدد الشكاوي المقدمة من عاملات المنازل، لمديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 453 شكوى.
وبحسب البيانات التي حصلت "الغد" عليها، تم حل 419 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدمة مباشرة وبلغت 74 شكوى، أما المقدمة من عاملات المنازل عبر (مكاتب الاستقدام) بلغت 354 شكوى.
وأما عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب منازل بلغت خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي فقد بلغت 845 شكوى تم حل 603 منها.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل والتي تم تحويلها من رئيس قسم التفتيش للمفتش المعني ولم يُتخذ إجراء نهائي301 شكوى.
أما عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي 4 قضايا، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وكانت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قد أكدت أن العمال المهاجرين في الأردن يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بظروف العمل، مما يعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر، حيث تؤثر ظروف العمل السيئة عليهم، وقد يعملون لساعات طويلة دون الحصول على تعويض مناسب، وقد يحصلون مقابل عملهم على أجور أقل من العمال المحليين، وغالبًا ما يتعرضون لتأخير بدفع الأجور أو عدم دفعها بالكامل، إلى جانب ذلك، بعض العمال يعملون ببيئات عمل غير آمنة أو غير صحية، مما يعرضهم لمخاطر صحية وإصابات.
إلى ذلك تقوم مديرية التفتيش المركزية بمتابعة حل الشكاوى وآلية حلها عبر منصة حماية للشكاوى العمالية.
يشار إلى أن الشكاوى العمالية التي ليست من اختصاص وزارة العمل، ويتم تسجيلها على منصة حماية، يقوم مفتشو العمل ببذل الجهد للوصول لحلها بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التواصل إلى حل يتم توجيه العامل للقضاء للمطالبة بالحقوق العمالية) وعلى سبيل المثال شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عمله.
وبالعودة لتقرير التفتيش فلم يرد شكاوى مقدمة من أصحاب المنازل ولا يوجد لها سند قانوني بوزارة العمل، ولم يرد شكاوى أيضا مقدمة من عاملات المنازل آو عبر الجهات الممثلة، ولا يوجد لها سند قانوني بوزارة العمل.
وبلغ عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معه وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي 18 قضية، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) خلال العام الماضي 169 قضية.
وبلغ عدد الضحايا المحتملين للقضايا العمالية 213 ضحية، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم للقضايا العمالية خلال العام الماضي 281 شكوى.
يشار إلى أن القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر هي الشكاوى والملاحظات التي وردت إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وتبين عبر التحقيق الأولي أو بقرار الظن الصادر من المدعي العام بأنه لا يوجد مؤشرات للعمل الجبري وأنها مخالفة لقانون العمل.
وأما قضايا جريمة الاتجار بالبشر
(لعمل الجبري) هي القضايا الذي صدر قرار الظن بأن الشكوى جريمة اتجار بالبشر ولم يصدر قرار قطعي من المحكمة المختصة.

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