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الصفدي لبلينكن: إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة تهدد أمن المنطقة

10/22/2024 11:40:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتفق خلاله الوزيران على تأجيل الزيارة التي كان سيقوم بها بلينكن إلى المملكة غداً.


واتفق الوزيران على أن يلتقيا في وقت قريب يحدده الطرفان.
وبحث الصفدي وبلينكن التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث أكد الصفدي ضرورة التحرك الفوري لإنهائه بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
كما شدد الصفدي على أن لا شيء يبرر استمرار إسرائيل في عدوانها، وأكد وجوب إنهاء الكارثة التي تفاقمها إسرائيل في شمال غزة حيث تصعد عدوانها وتمنع دخول الغذاء والدواء في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذر الصفدي من أن إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وبحث الوزيران الأزمة الإنسانية في قطاع غزة كله وجهود إيصال مساعدات كافية وفورية إليه.
كما أكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورياً وتطبيق القرار ١٧٠١ بالكامل.
إلى ذلك، يغادر الصفدي عمّان إلى باريس غداً للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته الذي تستضيفه فرنسا.

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