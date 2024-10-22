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الأردن في مواجهة التحديات.. وضوح الموقف ورفض الانتهازية

10/22/2024 11:40:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. هاني الضمور
في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، يبقى الأردن صامدًا في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة. موقف المملكة واضح وثابت في الدفاع عن مصالحها الوطنية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ومع تصاعد المحاولات للتشويش على مواقف الأردن، يبقى التحذير الأردني جلياً: لا مجال للتشويش، وعصر الانتهازية السياسية قد ولى.
موقف الأردن الثابت: لا مجال للتشويش
لطالما كان موقف الأردن ثابتاً ومبدئياً تجاه القضايا الكبرى في المنطقة، وخصوصاً القضية الفلسطينية، حيث تعتبر المملكة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني ليست مجرد مصلحة عربية، بل هي مصلحة وطنية عليا. هذا الموقف الأردني القوي لم يتغير أو يتأثر بأي ضغوط داخلية أو خارجية، بل ظل يستند إلى الثوابت الوطنية والقومية.
الأردن يدرك تماماً أن أي محاولة للتشويش على هذا الموقف أو محاولة زعزعة استقراره السياسي والاجتماعي لن تكون إلا محاولات فاشلة. فالمملكة تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أظهرت بوضوح أن استقرارها وأمنها الوطني غير قابل للمساومة. الأردن، برغم التحديات الجسام التي يواجهها، يظل شامخاً، ويُظهر قدرة فائقة على التحلي بالعقلانية والحكمة في التعامل مع الأزمات.
الوحدة الوطنية: السد المنيع أمام الانتهازية
في ظل التغيرات والتوترات التي تشهدها المنطقة، ظهرت بعض الجهات التي تسعى لاستغلال الظروف لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار الأردن. إلا أن هذه المحاولات تواجه جبهة داخلية موحدة ترفض الانقسامات والتفكك. قيادة الأردن أرسلت رسائل واضحة: الحفاظ على الوحدة الوطنية هو الضمانة الأقوى لحماية الوطن من أي تهديد.
إن الأردن اليوم يتمتع بوعي شعبي وسياسي كبير، ويعي تماما أن الاستقرار الوطني يرتكز على التضامن والتكاتف بين كافة مكوناته. لا مجال في الأردن لأي محاولات تهدف إلى إضعاف الروابط الوطنية أو التأثير على وحدة الصف الداخلي. الشعب الأردني يدرك حجم المخاطر التي تواجه المنطقة، ويقف متضامنا مع قيادته في التصدي لأي محاولات تسعى لزعزعة استقرار البلاد.
انتهاء عصر الانتهازية:
رسالة الأردن للعالم
في سياق التحديات السياسية التي تمر بها المنطقة، برزت العديد من الجهات التي تحاول استغلال الأزمات لتسيير أجندات خاصة. لكن الأردن أكد مرارا وتكرارا أن هذه المحاولات لم تعد مجدية. عصر الانتهازية السياسية قد انتهى، والأردن لن يسمح بأن يكون أداة لتحقيق مصالح خارجية على حساب استقراره الوطني.
بفضل التحليل العميق للواقع الإقليمي والدولي، تمكن الأردن من الحفاظ على استقلالية قراراته وعدم الانجرار خلف أي ضغوطات قد تمس بمصالحه العليا. قيادة المملكة واعية للتحديات وتدرك تماما أن التروي والعقلانية هما السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات المعقدة التي تمر بها المنطقة.
الحكمة والعقلانية في
اتخاذ القرارات
لقد أثبتت القيادة الأردنية على مر السنوات أن العقلانية هي الأساس في التعامل مع الأزمات. في وقت قد يتسرع البعض في اتخاذ قرارات قد تكون مكلفة على المدى الطويل، ظل الأردن يتمتع برؤية إستراتيجية بعيدة المدى تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. التروي والتحليل المدروس لكل خطوة هو النهج الذي يميز القيادة الأردنية.
التحذيرات المتكررة من جلالة الملك والمواقف الراسخة للمملكة جاءت لتؤكد أن الأردن لن يكون طرفاً في أي مخططات تضر بمصالحه أو مصالح جيرانه. العقلانية في اتخاذ القرارات، والتحلي بالصبر، والرؤية الواضحة للمستقبل، هي ما جعل الأردن واحداً من أكثر الدول استقراراً في منطقة مضطربة.
الخلاصة: وضوح الموقف وثبات المبادئ
إن موقف الأردن اليوم، كما كان دوماً، واضح وثابت. القيادة الأردنية تؤكد أن حماية المصالح الوطنية والإقليمية لا تتأثر بالتشويش أو الضغوطات الخارجية. عصر الانتهازية قد ولى، والرهان الآن هو على العقلانية والوحدة الوطنية. الشعب الأردني وقيادته يقفون صفا واحدا في مواجهة التحديات، متسلحين بالحكمة وبعد النظر لضمان استقرار الوطن ومستقبله.

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