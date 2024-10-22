الأردن في مواجهة التحديات.. وضوح الموقف ورفض الانتهازية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. هاني الضمور
في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، يبقى الأردن صامدًا في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة. موقف المملكة واضح وثابت في الدفاع عن مصالحها الوطنية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ومع تصاعد المحاولات للتشويش على مواقف الأردن، يبقى التحذير الأردني جلياً: لا مجال للتشويش، وعصر الانتهازية السياسية قد ولى.
موقف الأردن الثابت: لا مجال للتشويش
لطالما كان موقف الأردن ثابتاً ومبدئياً تجاه القضايا الكبرى في المنطقة، وخصوصاً القضية الفلسطينية، حيث تعتبر المملكة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني ليست مجرد مصلحة عربية، بل هي مصلحة وطنية عليا. هذا الموقف الأردني القوي لم يتغير أو يتأثر بأي ضغوط داخلية أو خارجية، بل ظل يستند إلى الثوابت الوطنية والقومية.
الأردن يدرك تماماً أن أي محاولة للتشويش على هذا الموقف أو محاولة زعزعة استقراره السياسي والاجتماعي لن تكون إلا محاولات فاشلة. فالمملكة تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أظهرت بوضوح أن استقرارها وأمنها الوطني غير قابل للمساومة. الأردن، برغم التحديات الجسام التي يواجهها، يظل شامخاً، ويُظهر قدرة فائقة على التحلي بالعقلانية والحكمة في التعامل مع الأزمات.
الوحدة الوطنية: السد المنيع أمام الانتهازية
في ظل التغيرات والتوترات التي تشهدها المنطقة، ظهرت بعض الجهات التي تسعى لاستغلال الظروف لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار الأردن. إلا أن هذه المحاولات تواجه جبهة داخلية موحدة ترفض الانقسامات والتفكك. قيادة الأردن أرسلت رسائل واضحة: الحفاظ على الوحدة الوطنية هو الضمانة الأقوى لحماية الوطن من أي تهديد.
إن الأردن اليوم يتمتع بوعي شعبي وسياسي كبير، ويعي تماما أن الاستقرار الوطني يرتكز على التضامن والتكاتف بين كافة مكوناته. لا مجال في الأردن لأي محاولات تهدف إلى إضعاف الروابط الوطنية أو التأثير على وحدة الصف الداخلي. الشعب الأردني يدرك حجم المخاطر التي تواجه المنطقة، ويقف متضامنا مع قيادته في التصدي لأي محاولات تسعى لزعزعة استقرار البلاد.
انتهاء عصر الانتهازية:
رسالة الأردن للعالم
في سياق التحديات السياسية التي تمر بها المنطقة، برزت العديد من الجهات التي تحاول استغلال الأزمات لتسيير أجندات خاصة. لكن الأردن أكد مرارا وتكرارا أن هذه المحاولات لم تعد مجدية. عصر الانتهازية السياسية قد انتهى، والأردن لن يسمح بأن يكون أداة لتحقيق مصالح خارجية على حساب استقراره الوطني.
بفضل التحليل العميق للواقع الإقليمي والدولي، تمكن الأردن من الحفاظ على استقلالية قراراته وعدم الانجرار خلف أي ضغوطات قد تمس بمصالحه العليا. قيادة المملكة واعية للتحديات وتدرك تماما أن التروي والعقلانية هما السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات المعقدة التي تمر بها المنطقة.
الحكمة والعقلانية في
اتخاذ القرارات
لقد أثبتت القيادة الأردنية على مر السنوات أن العقلانية هي الأساس في التعامل مع الأزمات. في وقت قد يتسرع البعض في اتخاذ قرارات قد تكون مكلفة على المدى الطويل، ظل الأردن يتمتع برؤية إستراتيجية بعيدة المدى تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. التروي والتحليل المدروس لكل خطوة هو النهج الذي يميز القيادة الأردنية.
التحذيرات المتكررة من جلالة الملك والمواقف الراسخة للمملكة جاءت لتؤكد أن الأردن لن يكون طرفاً في أي مخططات تضر بمصالحه أو مصالح جيرانه. العقلانية في اتخاذ القرارات، والتحلي بالصبر، والرؤية الواضحة للمستقبل، هي ما جعل الأردن واحداً من أكثر الدول استقراراً في منطقة مضطربة.
الخلاصة: وضوح الموقف وثبات المبادئ
إن موقف الأردن اليوم، كما كان دوماً، واضح وثابت. القيادة الأردنية تؤكد أن حماية المصالح الوطنية والإقليمية لا تتأثر بالتشويش أو الضغوطات الخارجية. عصر الانتهازية قد ولى، والرهان الآن هو على العقلانية والوحدة الوطنية. الشعب الأردني وقيادته يقفون صفا واحدا في مواجهة التحديات، متسلحين بالحكمة وبعد النظر لضمان استقرار الوطن ومستقبله.
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