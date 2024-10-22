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تفاصيل جديدة عن عملية قيساريا: انفجرت في نافذة غرفة نوم نتنياهو

10/22/2024 11:40:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني محمد عفيف اليوم الثلاثاء مسؤولية الحزب عن عملية قيساريا التي جرى خلالها استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطائرة مسيرة في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأكد عفيف أن خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه، وتمكن مقاتلوه من "إلحاق خسائر جسيمة بالعدو في الأرواح والدبابات، وما زالوا يقصفون قواعده وثكناته ومواقعه العسكرية".

وأقر بوجود "أسرى" من مقاتلي الحزب لدى إسرائيل، دون أن يحدد عددهم، محملا إياها مسؤولية "الحفاظ على حياتهم وصحتهم، وطالب الصليب الأحمر الدولي بالتأكد من ذلك".

وأشار عفيف إلى أنه لن يطول الوقت حتى يكون لدى الحزب أسرى من الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حزب الله لا يترك أسراه في السجون، وأن أي تصريحات أو أقوال تنتزع من هؤلاء الأسرى تحت الضغط "لا قيمة لها على الإطلاق".

وشدد على أنه "لا مفاوضات تحت النار، وما لا يؤخذ بالنار لا يعطى بالسياسة".


يشار إلى أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد أعلن قبل أيام أن "طائرة مسيرة أطلقت من لبنان أصابت مباشرة منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا".

ونقل موقع "والا" أن المسيّرة التي أصابت منزل نتنياهو انفجرت رغم مطاردة مروحيات عسكرية إسرائيلية لها طوال الوقت.

كما نقلت القناة الـ12 عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيّرة.

وجاء الاستهداف بعد نحو أسبوعين من تفجير قاعدة لواء غولاني جنوبي حيفا بمسيّرة أطلقها حزب الله وإعلانه الدخول في "مرحلة جديدة" من تصعيد المواجهة مع إسرائيل.

واتهم نتنياهو حزب الله بتنفيذ الهجوم، مؤكدا أن ما اعتبرها محاولة اغتياله "لن تردعه ولن تردع إسرائيل عن مواصلة الحرب ضد أعدائها".

كما قال إن من وصفهم بوكلاء إيران ارتكبوا "خطأ فادحا" بمحاولة اغتياله هو وزوجته.

وقد نفت إيران من خلال بعثتها في الأمم المتحدة أي صلة لها بالهجوم، مؤكدة أن "هذا العمل قام به حزب الله اللبناني"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا).

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