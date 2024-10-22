يتملص من المسؤولية

بقلم: أسرة التحرير

يبدو ان البناء والإسكان اسحق غولدكنوف يعيش في كون مواز. ففي مقابلة صحفية أول من أمس مع راديو "صوت حي" قال إن قانون الإعفاء من التجنيد هو "الحد الأدنى الذي يستحقه الجمهور الحريدي". الرجل الذي يعيش أسطورة كان يمكنه أن يكون حلقة في مسلسل كوميدي يخفف من وطأة فظائع السنة الأخيرة، لو لم تكن لديه قوة مساومة كبيرة في الاتصالات مع رئيس الوزراء قبيل إقرار ميزانية الدولة للعام 2025.

رسالة رئيس يهدوت هتوراة واضحة ولا تقبل التأويل على وجهين: إذا لم تقر الحكومة منحى يسوغ تملص الحريديم من الخدمة فإنهم سينسحبون من الائتلاف ولن تكون لنتنياهو حكومة. في دولة محبة للحياة ما كان لأي ائتلاف أن يكون مستعدا للتفاوض في هذا الموضوع. وبالتأكيد ليس في ذروة حرب. في وضع سليم للأمور، الأحزاب الحريدية كان ينبغي لها أن تصطدم بإجماع من الحائط إلى الحائط يضع حدودا واضحة: ما كان لن يكون. في دولة سليمة، كل محاولات الأحزاب الحريدية المساومة في هذه المسألة كانت ستصطدم بحائط يتجاوز المعسكرات السياسية، يعلن بصوت واحد: مسألة التجنيد غير قابلة للمفاوضات. يجب أن تكون متساوية.

غير أنه في جمهورية موز نتنياهو ليس هناك شيء ليس للبيع. فلاجل البقاء في الحكم مستعد هو لان يدفع كل ثمن يطلبه الحريديم. غير أن هذه المرة لا يمكن لنتنياهو أن يسمح لنفسه بترف اذابة الموضوع مثلما درج دوما. فقد قضت محكمة العدل العليا في شهر حزيران (يونيو) الماضي بأن الدولة لم يعد يمكنها إعفاء الحريديم من التجنيد وانه لم يعد يمكنها تمويل المدارس والكليات الدينية التي لم يتلق تلاميذها إعفاء من التجنيد.

لا هذا ولا ذاك، في قرار قضاة المحكمة العليا وجهوا انتقادا شديدا للحكومة وقضوا بان سلوكها مع نفاد قانون خدمة الأمن كان يتعارض مع القانون. "في ذروة حرب ضروس، فإن ثقل عدم المساواة في العبء أكثر حدة من أي وقت مضى ويستوجب حلا دائما"، كتبوا في قرارهم وأضافوا بأن "التمييز في ما هو أغلى من كل شيء، الحياة نفسها، هو أقسى أشكال التمييز".

وماذا تفعل الدولة؟ بدلا من أن تجند الحريديم كي توسع القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي في أعقاب الحرب، يمددون الخدمة الإلزامية لثلاث سنوات ويزيدون العبء على جنود الاحتياط. ويرفعون الضرائب لأجل تمويل كل هذا، مع أن تجنيد الحريديم مجد أكثر اقتصاديا.