هكذا أقنعت واشنطن تل أبيب لئلا تهاجم منشآت نفط في إيران

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم
بقلم: داني زاكن
بالفارسية يسمع هذا على النحو التالي تقريبا: "أن أغتسمد أهمدانا أست" – هذه ترجمة حرة لعبارة "انه الاقتصاد، يا غبي" التي حفرت في الذاكرة من انتخابات
1992 في الولايات المتحدة والتي فاز فيها بيل كلينتون. في السياق الحالي للمواجهة مع طهران، يدور الحديث عن السلاح الاقتصادي الذي يمكن من خلاله الحاق الضرر الشديد بل وربما اسقاط رأس الأفعى، وهو هنا النظام في إيران.
معقول الافتراض أن تنتهي الحرب في لبنان باتفاق يشبه 1701، إضافة إلى تعزيزات دولية وتواجد إسرائيلي طفيف. بعد تصفية السنوار، الطريق إلى التسوية في قطاع غزة قصر، لكن كل الاتفاقات ستكون في فترة محدودة فقط، لانه من خلف معظم منظمات (المقاومة) في الشرق الأوسط توجد إيران. إسقاط النظام هناك هو هدف إستراتيجي لإسرائيل والعالم الحر، والطريق الى الهدف يمر عبر خنق الاقتصاد هناك.
منذ سنين وأنا اتابع معطيات الاقتصاد والتجارة التي تأثيرها على إسرائيل وعلى الشرق الأوسط هائل ويبشر بالمستقبل الذي سيتحقق. هذه المعطيات تتعلق بتصدير النفط الإيراني، الذي تؤثر مداخيله بشكل مباشر وفوري على تقوية أو ضعف القوى المعادية في المنطقة. عقوبات العالم على إيران بسبب برنامجها النووي قللت جدا التحويلات المالية لحزب الله في النصف الثاني من العقد الماضي. بعد الاتفاق النووي، تحرير الأموال وإزالة بعض من العقوبات، ارتفعت مداخيل إيران من النفط الى نحو 50 مليار دولار في السنة، وبما يتناسب مع ذلك – منذ 2016 تعاظمت جدا قوة المنظمات التي تعتمد في التمويل عليها: حزب الله، الميليشيات في العراق، الحوثيين في اليمن وكذا المنظمات الإسلامية الفلسطينية.
بعد خروج ترامب من الاتفاق النووي وتشديد العقوبات، وجدت إيران صعوبة في مواصلة تمويل برامجها العسكرية ومنظمات الوكالة، لكن صعود الديمقراطيين الى الحكم في الولايات المتحدة في 2020 جلب معه تخفيفا كبيرا في العقوبات. هذه السنة وصلت مبيعات النفط الإيرانية الى مستويات قصوى، بوتيرة نحو 50 مليار دولار، والزبون الأساس وشبه الحصري هو الصين، التي تتمتع بأسعار زهيدة على نحو خاص. هنا في "إسرائيل اليوم" بلغنا عن ذلك غير أن في الشهر الأخير وقعت انعطافة استثنائية.
وزارة المالية الأميركية أعلنت عن سلسلة عقوبات جديدة على اقتصاد النفط الإيراني، فيما كان التركيز هذه المرة على شركات النقل البحري للنفط والتي تساعد إيران على تجاوز العقوبات. ويتم التجاوز من خلال نقل النفط في قلب البحر من ناقلات إيرانية تخضع للملاحقة والعقوبات إلى ناقلات "شرعية" تعود للشركات الدولية هذه، وهكذا يبيض الذهب الأسود الإيراني.
إن انفاذ العقوبات السابقة، والعقوبات الجديدة على شركات النقل البحري ومنها شركة روسية وشركات من الشرق الأقصى، تسببت بوقف شبه فوري لنقل النفط بهذه الطريقة إلى الصين. في السطر الأخير، حسب تقديرات منظمات تتابع التجارة العالمية للنفط، انخفض التصدير الإيراني إلى الصين بنحو 4 مليار دولار في آب (أغسطس) الماضي إلى نحو 1.5 مليار دولار وفي أيلول (سبتمبر) ، والتقدير هو أن في الشهر الحالي سينخفض إلى دون المليار. بمعنى، خسارة مداخيل بنحو 40 مليار دولار على الأقل بتعابير سنوية على الاقتصاد الإيراني. والمعنى هائل – إذا ما استمر هذا الميل، فإن إيران كفيلة ليس فقط بتقليص دعمها للمنظمات في المنطقة، بل من شأنها أن تنهار اقتصاديا.
حسب مصادر إسرائيلية وأميركية، فإن هذه الخطوة الاقتصادية، بما فيها إنفاذ العقوبات التي تشددت مؤخرا، تمت بالتنسيق مع إسرائيل. وقد عرضت المعطيات في المداولات مع القدس، فيما أن الأميركيين ينقلون رسالة بموجبها هجوم على منشآت النفط لا داع له. الى هذا انضمت توجهات من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية إلى الأميركيين للامتناع عن الهجوم على منشآت النفط الإيرانية بسبب الخوف من ضربة إيرانية لمثل هذه المنشآت في دول الخليج. إسرائيل، بقدر ما هو معروف، استجابت.
غير أنه بالتوازي، وبشكل متضارب نقلت الولايات المتحدة رسائل لإيران عن مبادرتها لاستئناف المفاوضات على اتفاق نووي متجدد. فالسياسة التي بدأت في عهد أوباما، وبموجبها يمكن "تقريب" إيران من الغرب ومنع تحولها الى قوة عظمى نووية بوسائل دبلوماسية، استيقظت من جديد. ومدهش بما يكفي ان هذا يحصل رغم تقرب إيران من روسيا والصين. وشرح دبلوماسي أميركي لـ "إسرائيل اليوم" بأن هذا هو فقط إحدى طرق العمل التي تدرس وانه لن يتحقق اذا ما تبينت البدائل الأخرى كأكثر نجاحا. كما أن دول الخليج قلقة من هذه الإمكانية.
ما يعقد الصورة هي الانتخابات في الولايات المتحدة. كل رد من كل جانب، وبالتأكيد من إسرائيل، يدرس من هذا المنظور. في ضوء وجود مؤيدي نهج أوباما في مواقع أساسية في السياسة الخارجية للإدارة الأميركية، كثيرون في الخليج وفي إسرائيل يتمنون التغيير. غير أن في الجانب الجمهوري توجد شخصية غير متوقعة، في غير صالحها مسجل "غياب الرد على الهجمة الحوثية – الإيرانية على منشآت النفط السعودية في 2019.
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