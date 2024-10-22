Wednesday, 23 October 2024 08:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هكذا أقنعت واشنطن تل أبيب لئلا تهاجم منشآت نفط في إيران

10/22/2024 11:40:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم بقلم: داني زاكن

بالفارسية يسمع هذا على النحو التالي تقريبا: "أن أغتسمد أهمدانا أست" – هذه ترجمة حرة لعبارة "انه الاقتصاد، يا غبي" التي حفرت في الذاكرة من انتخابات 1992 في الولايات المتحدة والتي فاز فيها بيل كلينتون. في السياق الحالي للمواجهة مع طهران، يدور الحديث عن السلاح الاقتصادي الذي يمكن من خلاله الحاق الضرر الشديد بل وربما اسقاط رأس الأفعى، وهو هنا النظام في إيران.
معقول الافتراض أن تنتهي الحرب في لبنان باتفاق يشبه 1701، إضافة إلى تعزيزات دولية وتواجد إسرائيلي طفيف. بعد تصفية السنوار، الطريق إلى التسوية في قطاع غزة قصر، لكن كل الاتفاقات ستكون في فترة محدودة فقط، لانه من خلف معظم منظمات (المقاومة) في الشرق الأوسط توجد إيران. إسقاط النظام هناك هو هدف إستراتيجي لإسرائيل والعالم الحر، والطريق الى الهدف يمر عبر خنق الاقتصاد هناك.
منذ سنين وأنا اتابع معطيات الاقتصاد والتجارة التي تأثيرها على إسرائيل وعلى الشرق الأوسط هائل ويبشر بالمستقبل الذي سيتحقق. هذه المعطيات تتعلق بتصدير النفط الإيراني، الذي تؤثر مداخيله بشكل مباشر وفوري على تقوية أو ضعف القوى المعادية في المنطقة. عقوبات العالم على إيران بسبب برنامجها النووي قللت جدا التحويلات المالية لحزب الله في النصف الثاني من العقد الماضي. بعد الاتفاق النووي، تحرير الأموال وإزالة بعض من العقوبات، ارتفعت مداخيل إيران من النفط الى نحو 50 مليار دولار في السنة، وبما يتناسب مع ذلك – منذ 2016 تعاظمت جدا قوة المنظمات التي تعتمد في التمويل عليها: حزب الله، الميليشيات في العراق، الحوثيين في اليمن وكذا المنظمات الإسلامية الفلسطينية.
بعد خروج ترامب من الاتفاق النووي وتشديد العقوبات، وجدت إيران صعوبة في مواصلة تمويل برامجها العسكرية ومنظمات الوكالة، لكن صعود الديمقراطيين الى الحكم في الولايات المتحدة في 2020 جلب معه تخفيفا كبيرا في العقوبات. هذه السنة وصلت مبيعات النفط الإيرانية الى مستويات قصوى، بوتيرة نحو 50 مليار دولار، والزبون الأساس وشبه الحصري هو الصين، التي تتمتع بأسعار زهيدة على نحو خاص. هنا في "إسرائيل اليوم" بلغنا عن ذلك غير أن في الشهر الأخير وقعت انعطافة استثنائية.
وزارة المالية الأميركية أعلنت عن سلسلة عقوبات جديدة على اقتصاد النفط الإيراني، فيما كان التركيز هذه المرة على شركات النقل البحري للنفط والتي تساعد إيران على تجاوز العقوبات. ويتم التجاوز من خلال نقل النفط في قلب البحر من ناقلات إيرانية تخضع للملاحقة والعقوبات إلى ناقلات "شرعية" تعود للشركات الدولية هذه، وهكذا يبيض الذهب الأسود الإيراني.
إن انفاذ العقوبات السابقة، والعقوبات الجديدة على شركات النقل البحري ومنها شركة روسية وشركات من الشرق الأقصى، تسببت بوقف شبه فوري لنقل النفط بهذه الطريقة إلى الصين. في السطر الأخير، حسب تقديرات منظمات تتابع التجارة العالمية للنفط، انخفض التصدير الإيراني إلى الصين بنحو 4 مليار دولار في آب (أغسطس) الماضي إلى نحو 1.5 مليار دولار وفي أيلول (سبتمبر) ، والتقدير هو أن في الشهر الحالي سينخفض إلى دون المليار. بمعنى، خسارة مداخيل بنحو 40 مليار دولار على الأقل بتعابير سنوية على الاقتصاد الإيراني. والمعنى هائل – إذا ما استمر هذا الميل، فإن إيران كفيلة ليس فقط بتقليص دعمها للمنظمات في المنطقة، بل من شأنها أن تنهار اقتصاديا.
حسب مصادر إسرائيلية وأميركية، فإن هذه الخطوة الاقتصادية، بما فيها إنفاذ العقوبات التي تشددت مؤخرا، تمت بالتنسيق مع إسرائيل. وقد عرضت المعطيات في المداولات مع القدس، فيما أن الأميركيين ينقلون رسالة بموجبها هجوم على منشآت النفط لا داع له. الى هذا انضمت توجهات من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية إلى الأميركيين للامتناع عن الهجوم على منشآت النفط الإيرانية بسبب الخوف من ضربة إيرانية لمثل هذه المنشآت في دول الخليج. إسرائيل، بقدر ما هو معروف، استجابت.
غير أنه بالتوازي، وبشكل متضارب نقلت الولايات المتحدة رسائل لإيران عن مبادرتها لاستئناف المفاوضات على اتفاق نووي متجدد. فالسياسة التي بدأت في عهد أوباما، وبموجبها يمكن "تقريب" إيران من الغرب ومنع تحولها الى قوة عظمى نووية بوسائل دبلوماسية، استيقظت من جديد. ومدهش بما يكفي ان هذا يحصل رغم تقرب إيران من روسيا والصين. وشرح دبلوماسي أميركي لـ "إسرائيل اليوم" بأن هذا هو فقط إحدى طرق العمل التي تدرس وانه لن يتحقق اذا ما تبينت البدائل الأخرى كأكثر نجاحا. كما أن دول الخليج قلقة من هذه الإمكانية.
ما يعقد الصورة هي الانتخابات في الولايات المتحدة. كل رد من كل جانب، وبالتأكيد من إسرائيل، يدرس من هذا المنظور. في ضوء وجود مؤيدي نهج أوباما في مواقع أساسية في السياسة الخارجية للإدارة الأميركية، كثيرون في الخليج وفي إسرائيل يتمنون التغيير. غير أن في الجانب الجمهوري توجد شخصية غير متوقعة، في غير صالحها مسجل "غياب الرد على الهجمة الحوثية – الإيرانية على منشآت النفط السعودية في 2019.

MENAFN22102024000072011014ID1108808915

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث