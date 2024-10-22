الاحتلال يحاصر مستشفى العودة شمالي غزة
التاريخ
10/22/2024 11:40:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت مستشفى
العودة شمالي غزة أن قوات الاحتلال تحاصر المستشفى وتمنع وصول المرضى والمصابين إليه.
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