Wednesday, 23 October 2024 08:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر.. انطلاق اجتماع عربي طارئ بشأن حرب الإبادة على غزة

10/22/2024 11:40:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القاهرة- انطلق الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، أمس بالقاهرة؛ لبحث استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد قطاع غزة، وسط مطالبات فلسطينية بتفعيل إجراءات لمواجهة ما يحدث.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بـ"انطلاق أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم (أمس) بمقر الجامعة بالقاهرة لمناقشة استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
ويأتي انعقاد الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية بناء على طلب دولة فلسطين الأحد، عقد اجتماع لبحث تصاعد جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفصل شمال القطاع وحصاره عسكريا عن باقي أجزاء القطاع، وفق بيان للمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك.
وأشار العكلوك في كلمة فلسطين إلى "ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من تنفيذ خططها الإجرامية الممنهجة السياسية والعسكرية، للتهجير القسري الفعلي لمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين، خاصة من شمال قطاع غزة، بهدف إخلائه تماماً من المواطنين عبر الإبادة والتدمير والتجويع وتدمير أسباب ومقومات الحياة".
وأكد أن ذلك "يشكل انطلاقة فعلية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه".
وقال: "دولنا العربية كجزء من المجتمع الدولي، تتحمل مسؤولية تاريخية، قومية ودولية، عن القيام بإجراءات وخطوات عملية لوقف جريمة الإبادة الجماعية".
وتشمل القرارات وفق العكلوك، "إطلاق خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانضمام الدول العربية إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية (إلى جانب جنوب إفريقيا)، ومقاطعة الدول العربية إسرائيل اقتصاديا وسياسيا".
كما تشمل الإجراءات "إطلاق حملات ملاحقة قانونية للمسؤولين الإسرائيليين عن جريمة الإبادة الجماعية، وإدراج المنظمات الإرهابية الإسرائيلية التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك وتمارس الإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والعمل مع المحكمة الجنائية الدولية نحو إصدار مذكرات الاعتقال التي طلبها المدعي العام للمحكمة، بحق (رئيس حكومة إسرائيل بنيامين) نتنياهو ووزير دفاعه (يوآف غالانت)"، وفق العكلوك
وأضاف: "كل ما ذكرته هو قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة ووزراء الخارجية، وعلينا أن نعمل لتنفيذ هذه القرارات بشكل فعلي وعملي، لا أن نراكم القرارات دون تنفيذ، مما يضيّع هيبة وجدية وجدوى العمل العربي المشترك".-(وكالات)

MENAFN22102024000072011014ID1108808912

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث