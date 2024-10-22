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لبنان.. شهداء بغارات صهيونية وحزب الله يستهدف تل أبيب وحيفا

10/22/2024 11:40:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني أمس قصف تل أبيب وحيفا برشقات صاروخية وإيقاع خسائر في صفوف الجيش الصهيوني المتوغلة، في حين شنت الاحتلال غارات متفرقة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة في لبنان ارتقى على اثرها شهداء وجرحى.
وقال حزب الله في بيانات منفصلة إنه قصف صباحا قبة نيريت وقاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب.
وأفاد الحزب بأنه استهدف دبابة ميركافا صهيونية في تلة العقبة ببلدة رب ثلاثين بصاروخ موجه، مما أدى إلى مقتل وجرح طاقمها. كما ذكر أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة للاحتلال في أثناء تسللها باتجاه أطراف بلدة الطيبة جنوبي لبنان وأوقعوا فيها إصابات.
كما أعلن حزب الله قصفه تجمعا للجنود الصهاينة في مستعمرة مسغاف عام برشقة صاروخية.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بنقل 16 جنديا إلى مستشفى زيف في صفد قالت إنهم أصيبوا في معارك جنوب لبنان، كما أعلن الجيش الإحتلالي إصابة 25 عسكريا في معارك جنوب لبنان في الساعات الـ24 الأخيرة.
وذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أنه تم رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه تل أبيب والجليل الأعلى وشمال الجولان.
وقالت وسائل إعلام للاحتلال إن صاروخا سقط قرب مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق تل أبيب أدى لسماع دوي انفجار ضخم، دون أن تشير إلى الأضرار التي خلفها.
وأفادت القناة الـ12 العبرية باعتراض 3 صواريخ في سماء تل أبيب وسقوط رابع في منطقة مفتوحة.
وقالت الشرطة الصهيونية إنها تتعامل مع سقوط شظايا اعتراضات صاروخية في تل أبيب الكبرى.
كما أعلنت الجبهة الداخلية الصهيونية التابعة لجيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت صباح امس وسط الكيان وتل أبيب الكبرى وقيساريا وهرتسليا ومناطق جنوب حيفا جراء إطلاق صواريخ من لبنان.
وقالت وسائل إعلام للاحتلال إن دوي انفجارات ضخمة سمع في سماء مدينة تل أبيب، في إشارة إلى التصدي لصواريخ حزب الله.
وأشارت تلك الوسائل إلى وقف حركة الطيران بالكامل في مطار بن غوريون، وأن الجيش أعلن إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب.
وقد اضطر نحو 4 ملايين صهيوني إلى الالتزام بالملاجئ والغرف المحصنة.
وشنّت الطائرات الحربية الصهيونية غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدة الحوش بمحيط مدينة صور، ومناطق متفرقة كما دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بمحيط عيتا الشعب.
وجاءت الغارات بعدما أعلن الجيش الاحتلالي أنه قصف نحو 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، مع توسيع حملته الجوية لتشمل جمعية "القرض الحسن" المالية التابعة لحزب الله.
وأفاد مصدر أمني بتغيير مدرج هبوط "طيران الشرق الأوسط" بعد غارة للاحتلال قرب مطار بيروت الدولي القريب من الضاحية الجنوبية لبيروت.
واستهدفت 13 غارة صهيونية الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الاثنين الماضي، طالت إحداها محيط مستشفى الحريري، وهو أكبر مستشفى حكومي في لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أمس "أن غارة العدو الإسرائيلي في منطقة الجناح-محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة جديدة إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم طفل، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 57 من بينهم 17 استدعت إصاباتهم الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج، حالة 7 منهم حرجة".
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الغارة تسببت في أضرار كبيرة في مستشفى الحريري.
وكانت الاحتلال هدد، بمواصلة قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مدعية أن حزب الله "يحتفظ بملايين الدولارات تحت مستشفى في الضاحية لاستخدامها لتمويل أنشطته".
إلى ذلك، دوت انفجارات وصافرات إنذار في حيفا وعديد من المدن والبلدات الإسرائيلية جراء صواريخ أطلقها حزب الله فجر أمس.
وأفادت وسائل إعلام صهيونية بسقوط صاروخ في منطقة زيخرون يعقوب جنوب حيفا.
كما ذكرت صحيفة معاريف أن صاروخا أطلق من لبنان سقط في منطقة قيساريا جنوب حيفا أيضا.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن شهود عيان قولهم إنه سُمع دوي انفجارات في حيفا وخليجها عقب إطلاق صفارات الإنذار.
وقالت هيئة الإسعاف الصهيونية إن طواقمها تقدم العلاج لشخص أصيب جراء القوة الارتدادية لصاروخ سقط جنوب حيفا. كما أفادت القناة الـ13 بإصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة ومتوسطة في قصف بلدة نيؤت مردخاي بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 5 صواريخ انطلقت من لبنان باتجاه شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الجبهة الداخلية الصهيونية أن صفارات الإنذار دوت في حيفا وخليجها وعشرات المدن والمواقع .
وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "هدف جوي" أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.
وأشار الجيش إلى رصد "جسم مشبوه" سقط في منطقة مفتوحة شمالي الجولان دون وقوع إصابات.
وأعلنت الجبهة الداخلية الصهيونية في وقت سابق أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات عدة بشمال الجولان خشية تسلل مسيرة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ تشرين الأول 2023 أسفر عن ارتقاء 2483 شهيدا و11 ألفا و628 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح.
وارتقى معظم الضحايا منذ 23 أيلول الماضي، بعدما كثف الاحتلال ضرباته الجوية في لبنان، وبدأ اجتياحا بريا محدودا عبر الحدود.
ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على معظم الخسائر.-(وكالات)

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