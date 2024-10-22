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شمال غزة يباد.. جثث بالشوارع والاحتلال يوسع نطاق نسف وحرق المنازل

10/22/2024 11:40:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - استشهد عشرات الفلسطينيين في غارات صهيونية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، في حين، وسع الجيش الصهيوني امس، من البقعة الجغرافية التي تستهدفها عمليات النسف والحرق للمباني السكنية في محافظة شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد 55 فلسطينيا في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر امس، 45 منهم بشمال القطاع.
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الجيش المحتل "ينفذ أبشع عملية تهجير قسري على الهواء مباشرة وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع".
ودعت الحركة إلى تحرك دولي فوري لوقف "جريمة التطهير العرقي والمذابح" التي ينفذها الاحتلال في شمال قطاع غزة.
بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن ما يحصل في شمال قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين هو استكمال لجريمة الإبادة الصهيونية في أبشع صورها وفصولها
ووفق شهود عيان، نفذت القوات الصهيونية عمليات نسف وحرق لمنازل ومنشآت مدنية، عند آخر نقطة في محافظة شمالي قطاع غزة والقريبة من شارع "الجلاء" وحي "الشيخ رضوان" ضمن نطاق محافظة غزة.
وذكر الشهود أن معظم المناطق التي طالتها عمليات النسف والحرق قريبة جداً من بيوت المواطنين المأهولة الذين رفضوا أوامر الإخلاء الصهيونية منذ بداية العملية العسكرية قبل 18 يوماً.
ومنذ نحو 3 أسابيع، يكثف الجيش الاحتلالي مجازره وجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين شمال قطاع غزة، وخاصة بمخيم جباليا، حيث يقتل ويدمر ويستهدف المدنيين ومراكز إيواء النازحين، وسط صمت دولي.
الى ذلك، دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى هدنة مؤقتة للسماح للسكان بمغادرة مناطق شمال قطاع غزة، في وقت يقول فيه مسؤولون صحيون إنهم يعانون من نقص الإمدادات اللازمة لعلاج المرضى الذين أصيبوا في الهجوم الصهيوني المستمر.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني امس إن الوضع الإنساني وصل إلى مرحلة رهيبة، مشيرا إلى أن الجثث ملقاة على جوانب الطرق أو مدفونة تحت الأنقاض.
وأضاف لازاريني في بيان على منصة إكس أن "الناس في شمال غزة ينتظرون الموت وحسب، يشعرون بالنبذ وفقدان الأمل والوحدة".
وتابع "موظفونا يبلغون أنهم لا يستطيعون العثور على طعام أو ماء أو رعاية طبية، ورائحة الموت في كل مكان، حيث تُركت الجثث ملقاة على الطرق أو تحت الأنقاض".
وأوضح لازاريني أنه جرى رفض بعثات لإزالة الجثث أو تقديم المساعدة الإنسانية.
وتابع "أدعو إلى هدنة على الفور حتى ولو لبضع ساعات، لتوفير ممر إنساني آمن للعائلات التي ترغب في مغادرة المنطقة والوصول إلى أماكن أكثر أمنا".
وقال لازاريني إنه طوال العام الماضي من الحرب في غزة بقي بعض موظفي الأونروا في الشمال وعملوا المستحيل لتقديم المساعدة إلى النازحين.
وأضاف "أبقينا بعض ملاجئنا مفتوحة رغم القصف العنيف والهجمات (الإسرائيلية) على مبانينا".
وكانت الوكالة الأممية طالبت في وقت سابق، في منشور على إكس السلطات الصهيونية بالسماح لها بالوصول إلى شمال غزة بشكل عاجل بهدف تنفيذ عمليات إنقاذ في غزة، بما في ذلك انتشال العالقين تحت الأنقاض.
وقال مسؤولون صحيون إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 20 شخصا.
وأشار مسؤولون صحيون والدفاع المدني الفلسطيني إلى أن جثث عشرات الأشخاص الذين استشهدوا متناثرة على الطرق وتحت الركام.
وأضافوا أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى الجثث بسبب استمرار الضربات الجوية.
من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش الموجود حاليا في شمال غزة إن "هناك كثيرا من الجرحى استشهدوا أمامنا، ولم نستطع تقديم أي شيء لهم".
وأضاف البرش في بيان "لا توجد لدينا أكفان للشهداء، وناشدنا الأهالي التبرع بالأقمشة العادية".
وفي 5 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، بدأ الجيش الصهيوني عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمال القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي عن بدء اجتياح تلك المناطق، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن الاحتلال ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.
في سياق متصل، قال النازحون الذين غادروا مراكز الإيواء شمال قطاع غزة تحت سيف التهديدات، حدّد لهم جيش الاحتلال ممرات لتهجيرهم من منازلهم، زاعما أن تلك المسارات "آمنة"، لكنها كانت محفوفة بالأهوال، والموت والمخاطر.
والممرات التي تمتد من شمال إلى جنوب قطاع غزة، تحولت إلى مصيدة استهدف خلالها النازحين، من بينهم نساء، وأطفال.-(وكالات)

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