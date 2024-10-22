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مقتل نائب قائد كتيبة إسرائيلية وجندي بمعارك جنوب لبنان

10/22/2024 11:40:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل نائب قائد الكتيبة الإسرائيلة 9308، بالإضافة لمقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة بمعارك عند الحدود في جنوب لبنان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، التي نقلت خبر مقتل نائب قائد الكتبة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجندي الذي قضى بمعارك عند الحدود توفي متأثرا بإصابته بصواريخ أطلقت من لبنان نحو نيؤوت مردخاي شمال سهل الحولة بالجليل.--(بترا)

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