مقتل نائب قائد كتيبة إسرائيلية وجندي بمعارك جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل نائب قائد الكتيبة الإسرائيلة 9308، بالإضافة لمقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة بمعارك عند الحدود في جنوب لبنان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، التي نقلت خبر مقتل نائب قائد الكتبة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجندي الذي قضى بمعارك عند الحدود توفي متأثرا بإصابته بصواريخ أطلقت من لبنان نحو نيؤوت مردخاي شمال سهل الحولة بالجليل.--(بترا)
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