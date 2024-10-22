الاحتلال يعلن اغتيال هاشم صفي الدين قبل 3 أسابيع في الضاحية الجنوبية

الاحتلال يعلن اغتيال هاشم صفي الدين قبل 3 أسابيع في الضاحية الجنوبية
التاريخ
10/22/2024 11:40:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل 3 أسابيع.-(وكالات)
MENAFN22102024000072011014ID1108808908
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.