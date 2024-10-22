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الاحتلال يعلن اغتيال هاشم صفي الدين قبل 3 أسابيع في الضاحية الجنوبية

10/22/2024 11:40:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل 3 أسابيع.-(وكالات)

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