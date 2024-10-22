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نتنياهو يعقد اجتماعا الليلة لبحث الرد على إيران

10/22/2024 11:40:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القناة 12 العبرية، مساء الثلاثاء، إن "الجيش الإسرائيلي" أنهى استعداداته للهجوم على إيران ورفع حالة التأهب في أنظمة الدفاع الجوي.
وبحسب القناة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا الليلة لبحث الرد على إيران، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن ينفذ الهجوم خلال أيام.

وكانت القناة 14 العبرية أكدت في وقت سابق، أن خطط الرد على إيران قُدمت لصنّاع القرار.

وقالت إن "محاولة اغتيال نتنياهو ستؤخذ بالاعتبار قبل الهجوم".

وأوضحت القناة أن منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة للهجوم الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن المعلومات بخصوص تفاصيل الهجوم تقتصر على دائرة ضيقة من المسؤولين، وأن سلاح الجو سيعرف الهدف الدقيق للهجوم على إيران قبل وقت قصير من التنفيذ.

وقالت القناة إن "إسرائيل" تملك خيارات عدة؛ منها المنشآت النووية والنفطية وأهداف عسكرية وحكومية إيرانية.

MENAFN22102024000072011014ID1108808907

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