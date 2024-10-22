نتنياهو يعقد اجتماعا الليلة لبحث الرد على إيران

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت القناة 12 العبرية،
مساء الثلاثاء، إن "الجيش الإسرائيلي" أنهى استعداداته للهجوم على إيران
ورفع حالة التأهب في أنظمة الدفاع الجوي.
وبحسب القناة، فإن
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
يعقد اجتماعا الليلة لبحث الرد على إيران،
مشيرة إلى أنه من المحتمل أن ينفذ الهجوم خلال أيام.
وكانت القناة 14
العبرية أكدت في وقت سابق، أن خطط الرد على إيران قُدمت لصنّاع القرار.
وقالت إن "محاولة
اغتيال نتنياهو ستؤخذ بالاعتبار قبل الهجوم".
وأوضحت القناة أن
منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة للهجوم الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن
المعلومات بخصوص تفاصيل الهجوم تقتصر على دائرة ضيقة من المسؤولين، وأن سلاح الجو
سيعرف الهدف الدقيق للهجوم على إيران قبل وقت قصير من التنفيذ.
وقالت القناة إن
"إسرائيل" تملك خيارات عدة؛ منها المنشآت النووية والنفطية وأهداف
عسكرية وحكومية إيرانية.
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