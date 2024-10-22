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إعلام عبري: بلينكن أكد أن العمل جار لإبرام صفقة

10/22/2024 11:40:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" مساء الثلاثاء بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "أخبر عائلات الرهائن أن العمل جار لإبرام صفقة محدودة لاختبار وجود طرف آخر للتفاوض".
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية من جهتها، إن "عائلات رهائن أميركيين في غزة التقت بلينكن ودعته للضغط من أجل إطلاق سراح أبنائهم".

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