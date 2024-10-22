إعلام عبري: بلينكن أكد أن العمل جار لإبرام صفقة

إعلام عبري: بلينكن أكد أن العمل جار لإبرام صفقة
التاريخ
10/22/2024 11:40:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت "هيئة البث
الإسرائيلية" مساء الثلاثاء بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
"أخبر عائلات الرهائن أن العمل جار لإبرام صفقة محدودة لاختبار وجود طرف آخر
للتفاوض".
وقالت صحيفة "هآرتس"
العبرية من جهتها، إن "عائلات رهائن أميركيين في غزة التقت بلينكن ودعته
للضغط من أجل إطلاق سراح أبنائهم".
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