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سلسلة غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية مساء الثلاثاء

10/22/2024 11:40:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق برج البراجنة وحارة حريك والليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد نحو ساعة من إصدار أوامر بإخلاء مبانٍ في المنطقة.
وقالت تقارير إخبارية إن 5 غارات على الأقل نفذت بشكل متواتر على مناطق كان جيش الاحتلال الإسرائيلي حددها وطالب السكان بإخلائها والابتعاد عنها.

ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، نداءً عاجلًا إلى جميع السكان بإخلاء مناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدًا المباني المحددة عبر خرائط نشرها الناطق الرسمي لجيش الاحتلال، أفخاي أدرعي.

وبحسب ما نشره أدرعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فإن المباني المحددة من خلال الخرائط المرفقة، والمباني المجاورة لها، تشمل مناطق: حارة حريك، والليلكي، وبرج البراجنة.

وزعم أدرعي أن سكان هذه المناطق يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، والتي سيستهدفها جيش الاحتلال على المدى الزمني القريب.

وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أفراد عائلتكم، عليكم إخلاء هذه المباني، وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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