سلسلة غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية مساء الثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفّذ الطيران الحربي
الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق برج البراجنة وحارة حريك والليلكي في الضاحية
الجنوبية لبيروت، بعد نحو ساعة من إصدار أوامر بإخلاء مبانٍ في المنطقة.
وقالت تقارير إخبارية
إن 5 غارات على الأقل نفذت بشكل متواتر على مناطق كان جيش الاحتلال الإسرائيلي
حددها وطالب السكان بإخلائها والابتعاد عنها.
ووجه جيش الاحتلال
الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، نداءً عاجلًا إلى جميع السكان بإخلاء مناطق في الضاحية
الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدًا المباني المحددة عبر خرائط نشرها
الناطق الرسمي لجيش الاحتلال، أفخاي أدرعي.
وبحسب ما نشره أدرعي
عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فإن المباني المحددة من خلال الخرائط
المرفقة، والمباني المجاورة لها، تشمل مناطق: حارة حريك، والليلكي، وبرج البراجنة.
وزعم أدرعي أن سكان
هذه المناطق يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، والتي سيستهدفها جيش
الاحتلال على المدى الزمني القريب.
وأضاف: "من أجل
سلامتكم وسلامة أفراد عائلتكم، عليكم إخلاء هذه المباني، وتلك المجاورة لها فورًا،
والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
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