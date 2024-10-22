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واشنطن: هناك اعتقاد بسعي إسرائيل لعزل شمال غزة

10/22/2024 11:40:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واشنطن: هناك اعتقاد بسعي "إسرائيل" لعزل شمال غزة

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤول في الخارجية الأميركية، أن "واشنطن أبلغت نتنياهو أن هناك اعتقادا بسعي إسرائيل لعزل شمال غزة".

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو ومساعده الرئيسي ردّا بأن هذه لم تكن سياستهم على الإطلاق.

وأضاف المسؤول أن "واشنطن طالبت نتنياهو بإعلان موقفه ولكنه رفض تقديم هذا الالتزام".

وتابع أن "واشنطن ترى أن إستراتيجية إسرائيل هي تهديد سكان شمال غزة بأنهم سيصبحون أهدافا".

واستشهد عشرات الفلسطينيين في غارات صهيونية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، في حين، وسع الجيش الصهيوني من البقعة الجغرافية التي تستهدفها عمليات النسف والحرق للمباني السكنية في محافظة شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 55 فلسطينيا في غارات للاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة؛ 45 منهم بشمال القطاع.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الجيش المحتل "ينفذ أبشع عملية تهجير قسري على الهواء مباشرة وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع".

ودعت الحركة إلى تحرك دولي فوري لوقف "جريمة التطهير العرقي والمذابح" التي ينفذها الاحتلال في شمال قطاع غزة.

بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن ما يحصل في شمال قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين هو استكمال لجريمة الإبادة الصهيونية في أبشع صورها وفصولها.

ووفق شهود عيان، نفذت القوات الصهيونية عمليات نسف وحرق لمنازل ومنشآت مدنية، عند آخر نقطة في محافظة شمالي قطاع غزة والقريبة من شارع "الجلاء" وحي "الشيخ رضوان" ضمن نطاق محافظة غزة.

وذكر الشهود أن معظم المناطق التي طالتها عمليات النسف والحرق قريبة جداً من بيوت المواطنين المأهولة الذين رفضوا أوامر الإخلاء الصهيونية منذ بداية العملية العسكرية قبل 18 يوماً.

ومنذ نحو 3 أسابيع، يكثف الجيش الاحتلالي مجازره وجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين شمال قطاع غزة، وبخاصة في مخيم جباليا، حيث يقتل ويدمر ويستهدف المدنيين ومراكز إيواء النازحين، وسط صمت دولي.

من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش الموجود حاليا في شمال غزة إن "هناك كثيرا من الجرحى استشهدوا أمامنا، ولم نستطع تقديم أي شيء لهم".

وأضاف البرش في بيان "لا توجد لدينا أكفان للشهداء، وناشدنا الأهالي التبرع بالأقمشة العادية".

وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بدأ الجيش الصهيوني عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمال القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي عن بدء اجتياح تلك المناطق؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن الاحتلال ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

في سياق متصل، قال النازحون الذين غادروا مراكز الإيواء شمال قطاع غزة تحت سيف التهديدات، إن جيش الاحتلال حدّد لهم ممرات لتهجيرهم من منازلهم، زاعما أن تلك المسارات "آمنة"، لكنها كانت محفوفة بالأهوال، والموت والمخاطر.

والممرات التي تمتد من شمال إلى جنوب قطاع غزة، تحولت إلى مصيدة استهدف خلالها النازحين؛ من بينهم نساء، وأطفال. (وكالات)

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