واشنطن: هناك اعتقاد بسعي إسرائيل لعزل شمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واشنطن: هناك اعتقاد
بسعي "إسرائيل" لعزل شمال غزة
نقلت صحيفة "واشنطن
بوست" الأميركية عن مسؤول في الخارجية الأميركية، أن "واشنطن أبلغت نتنياهو
أن هناك اعتقادا بسعي إسرائيل لعزل شمال غزة".
وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو
ومساعده الرئيسي ردّا بأن هذه لم تكن سياستهم على الإطلاق.
وأضاف المسؤول أن
"واشنطن طالبت نتنياهو
بإعلان موقفه ولكنه رفض تقديم هذا الالتزام".
وتابع أن "واشنطن
ترى أن إستراتيجية إسرائيل هي تهديد سكان شمال غزة بأنهم سيصبحون أهدافا".
واستشهد عشرات
الفلسطينيين في غارات صهيونية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، في حين، وسع الجيش
الصهيوني من البقعة الجغرافية التي تستهدفها عمليات النسف والحرق للمباني السكنية
في محافظة شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية
باستشهاد 55 فلسطينيا في غارات للاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة؛ 45 منهم بشمال
القطاع.
من جهتها، قالت حركة
المقاومة الإسلامية (حماس) إن الجيش المحتل "ينفذ أبشع عملية تهجير قسري على
الهواء مباشرة وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع".
ودعت الحركة إلى تحرك
دولي فوري لوقف "جريمة التطهير العرقي والمذابح" التي ينفذها الاحتلال
في شمال قطاع غزة.
بدوره، قال رئيس
الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن ما يحصل في شمال قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين هو
استكمال لجريمة الإبادة الصهيونية في أبشع صورها وفصولها.
ووفق شهود عيان، نفذت
القوات الصهيونية عمليات نسف وحرق لمنازل ومنشآت مدنية، عند آخر نقطة في محافظة
شمالي قطاع غزة والقريبة من شارع "الجلاء" وحي "الشيخ رضوان"
ضمن نطاق محافظة غزة.
وذكر الشهود أن معظم
المناطق التي طالتها عمليات النسف والحرق قريبة جداً من بيوت المواطنين المأهولة
الذين رفضوا أوامر الإخلاء الصهيونية منذ بداية العملية العسكرية قبل 18 يوماً.
ومنذ نحو 3 أسابيع،
يكثف الجيش الاحتلالي مجازره وجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين شمال قطاع
غزة، وبخاصة في مخيم جباليا، حيث يقتل ويدمر ويستهدف المدنيين ومراكز إيواء
النازحين، وسط صمت دولي.
من جانبه، قال مدير
عام وزارة الصحة في غزة منير البرش الموجود حاليا في شمال غزة إن "هناك كثيرا
من الجرحى استشهدوا أمامنا، ولم نستطع تقديم أي شيء لهم".
وأضاف البرش في بيان
"لا توجد لدينا أكفان للشهداء، وناشدنا الأهالي التبرع بالأقمشة
العادية".
وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بدأ الجيش الصهيوني عمليات
قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمال القطاع، قبل أن يعلن في اليوم
التالي عن بدء اجتياح تلك المناطق؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها
في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن الاحتلال ترغب في احتلال المنطقة
وتهجير سكانها.
في سياق متصل، قال
النازحون الذين غادروا مراكز الإيواء شمال قطاع غزة تحت سيف التهديدات، إن جيش
الاحتلال حدّد لهم ممرات لتهجيرهم من منازلهم، زاعما أن تلك المسارات
"آمنة"، لكنها كانت محفوفة بالأهوال، والموت والمخاطر.
والممرات التي تمتد من
شمال إلى جنوب قطاع غزة، تحولت إلى مصيدة استهدف خلالها النازحين؛ من بينهم نساء،
وأطفال. (وكالات)
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