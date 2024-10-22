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بصفتي رهينة سابقة لدى المقاومة الفلسطينية، أرفض دعم الإبادة الجماعية‏

10/22/2024 11:40:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة كاثرين هودس*‏‏‏‏ - (تروث أوت) 8/9/2024
‏إجراء مراجعة للمواقف والتعامل مع مسؤولية إسرائيل، وليس الانتقام، هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الكابوس المتكرر.‏
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كنت رهينة في العام 1970 في سن 13 عاماً، عالقة في أحداث عالمية كانت تفوق قدرتي على فهمها. و‏‏احتُجزت‏‏ مع أختي الصغرى لمدة أسبوع في ظروف صعبة. بدأ الأمر عندما استولت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" على طائرتنا بعد وقت غير طويل من مغادرتنا فرانكفورت، التي كانت محطة توقف في رحلتنا من إسرائيل إلى مدينة نيويورك حيث كنا نعيش. كنت قد زرت أقاربي المقربين في تل أبيب ست مرات في حياتي القصيرة آنذاك، عادة خلال الإجازات الصيفية من المدرسة. وبدأت هذه الرحلة إلى الوطن مثل جميع الرحلات الأخرى، لكنها سرعان ما تحولت إلى أوديسة معذِّبة، بدءًا من صرخات الركاب بينما ركض رجل نحو قمرة القيادة وهو يلوح ببندقية.‏
‏بعد ساعات مخيفة عديدة، هبطنا في صحراء الأردن كأسرى. خارج نافذة الطائرة التي كنا محاصرين فيها، رأيت شاحنات محملة بالمدافع الرشاشة، وخيام وإمدادات، وأشخاص يرتدون الزي العسكري والكوفية. وهبطت طائرتان أخريان مخطوفتان إلى جانبنا. وفي اليوم التالي، رأيت الديناميت بينما يجري توصيله عبر مقصورة الطائرة؛ وسألني رجل جاد الملامح عن سبب وجودي في إسرائيل، وطلب مني التخلي عن جواز سفري الأميركي. كنت قذرة وجائعة وخائفة ومختنقة بالحرارة. وركزت على مراقبة أختي الصغرى التي بدت مخدورة وشاحبة من الصدمة. وخلال الأيام التي قضيتها في الصحراء، تم إطلاق سراح مجموعة مختارة من الرهائن غير اليهود. بكى الأطفال، وصلى الركاب، بمن فيهم أولئك الذين يرتدون التيفيلين(1) في الممرات، وهم يتمايلون ويبتهلون. وأحضر الكوماندوز الفلسطينيون المسؤولون عن الطائرات أدوية للرهائن المرضى، ولعبوا لعبة القفز على الحبل مع الأطفال، وأطعموا مئات الأشخاص، وأخبرونا قصصهم (التي وصفتها وسائل الإعلام بأنها "دعاية").‏
أطلق سراحي أنا وأختي بعد ستة أيام من بدء محنتنا. وإلى جانب معظم الرهائن الآخرين (البعض ظلوا أسرى، مع ذلك)، تم نقلنا في شاحنات صغيرة عبر الصحراء، وعبر مدينة عمان، ثم نقلنا جواً إلى قبرص لإتمام المعاملات، وأخيراً عدنا إلى المنزل، إلى العائلة والمدرسة والأصدقاء. وعلى الرغم من الكوابيس والاضطرابات، لم يخطر ببالي أبداً أن على أحد أن يدفع ثمن ما حدث لنا. بدلاً من ذلك، تساءلت عن السبب في أنه ‏‏حدث.‏
نشأت في عائلة يهودية علمانية، بلا احتفال بطقوس "بات ميتزفا"(2)، ولا زراعة أشجار في إسرائيل، والتي لم تحتفل بعيد الفصح اليهودي إلا عندما تتم دعوتنا لحضور شعائر "سيدير"(3) لدى الآخرين. ولكن، كما هو الحال مع معظم اليهود في نيويورك من ذوي الأصول الأشكنازية الأوروبية، استوعبت فكرة وجود دولة يهودية كما يستوعب المرء شرب الماء أو استنشاق الهواء. كانت زياراتي في الطفولة إلى أقاربي في إسرائيل مليئة بالشواطئ، والمغامرات، والطعام، وبلغة جديدة وأطفال أركض وألعب معهم. كنت أيضاً على دراية بوجود أقارب يرتدون الملابس العسكرية ويحملون الأسلحة، ورأيت وضع الشريط اللاصق على النوافذ والتعليمات الخاصة بالملاجئ؛ وهي أمور لا يفكر فيها الطفل بعمق في ذلك العمر. لكنني، بالطبع، كبرت وبدأت أتذكر تلك الصور وأتأمل فيها.
‏أتذكر بوضوح جدالاً خضته في العشرينات من عمري مع صديق مقرب، يهودي أيضاً، قال إن المحرقة اليهودية تطلبت إقامة دولة إسرائيل. وعلى الرغم من أنني ما كنت لأستطيع في ذلك الوقت مناقشة المفهوم البديل ‏‏للشتات اليهودي‏‏، فإنني أتذكر أنني قلت: "لماذا يعني إنشاء مكان آمن لليهود جمعنا جميعاً في منطقة واحدة صغيرة، كما لو أن الأماكن الأخرى لا ينبغي أن تكون آمنة لنا؟ ولماذا يجب القضاء على الناس في تلك المنطقة، الذين لا علاقة لهم بالهولوكوست؟ وكيف تؤدي سلامة اليهود إلى تدمير شعب آخر بأكمله؟‏".
‏في وقت لاحق، استمر تعلمي (وكتبَت أختي ‏‏كتابا‏‏ً عن التجربة). عرفتُ أن الخاطفين الذين احتجزوا 300 رهينة على متن ثلاث طائرات في الصحراء لم يكونوا متعصبين دينيين. كانت "‏‏الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين‏"‏ مجموعة علمانية ذات أيديولوجية ماركسية لينينية، وكان هدفها هو إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية اشتراكية واحدة. كان هؤلاء الناس ثوريين سياسيين، يسعون إلى العدالة، وأن يُسمع صوتهم وأن يعودوا إلى ديارهم. لكنني لم أفهم شخصياً استفزازات إسرائيل وعدوانها إلا بعد ‏‏الانتفاضة الثانية‏‏ في العام 2000، وهدفها المتمثل في تقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة ببناء أعداد متزايدة من المستوطنات المسلحة وغير القانونية، وزيادة وفيات المدنيين الفلسطينيين، وتدمير الآلاف من المزارع والمنازل الفلسطينية. وجاء اغتيال الأميركية ‏‏راشيل كوري‏‏ في العام 2003، إلى جانب الانتقام العنيف الذي مارسته إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني الذي يحتج على الظلم، ليعيدا التأكيد على سبب احتجازي رهينة قبل 30 عاماً -الذي لم يكن سوى ملمح صغير جداً من مشهد شاسع ودموي من الاحتلال والاستعمار والإبادة الجماعية، التي بدأت أفهمها بألم شديد.‏
في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي، تم العثور على 6 من الرهائن ميتين في نفق في غزة. قلبي ينفطر على الرهائن اليوم. وأنا أعرف ما مر به والداي أثناء وجودي في الاحتجاز. ولا شك في أن ما تتحمله عائلات الرهائن اليوم مؤلم بشكل لا يوصف. ولكن، هل سيجدون الراحة في موت عشرات الآلاف من الناس باسم أحبائهم؟ عندما كنا مختطفتين، أنا وأختي، أراد أبي السفر إلى الأردن وإنقاذنا. كانت الحصيلة على أسرتنا فادحة. ومع ذلك، لم يعبر أبي أبداً عن رغبة في الانتقام أو الرد. كانت الكلمات الوحيدة التي أتذكرها هي تعبيرات عن الحزن بسبب استعصاء السياسة العالمية، وارتفاع عدد القتلى في فلسطين. والآن، تجعلني التجربة المؤلمة لكوني رهينة أتفاعل مع صداها بعمق مع إغلاق قطاع غزة، والعائلات المحاصرة هناك، والفلسطينيين المحتجزين كرهائن للسياسة الإسرائيلية وفي السجون الإسرائيلية.‏
‏في سن 13 عاماً، اعتقدت أن الولايات المتحدة ربما ستقوم بإسقاط القنابل على الخاطفين الذين احتجزونا. في الواقع، بعد سنوات، علمت أن هذه كانت ‏‏خطة نيكسون‏‏ التي أحبطها ملفين ليرد، وزير دفاعه. عندما كنت طفلة، كنت أخاف من القنابل الأميركية كما كنت خائفة من ديناميت آسريّ. لم يكن ثمة فرق. لم أكن أريد أن أموت. لم أكن أريد أن يموت أحد. أردت العودة إلى عائلتي ومجتمعي. ومن واقع خبرتي، وتجربة الرهائن الإسرائيليين الحاليين وأسرهم، فإن الدعوات إلى الانتقام واستخدام القوة الساحقة تصنع المزيد من الخطر وتعمل على تكثيف الظروف التي تسببت في احتجاز الرهائن في المقام الأول.‏
لن يجد اليهود أبداً الأمان أو يعيشوا قيمنا من خلال المطالبة بشريط صغير وقديم من الأرض، غير مهجور وليس غير محبوب كما أصر ‏‏الصهاينة متأثرين بالمستعمرين الأوروبيين‏‏، لكنه مليء بالناس والمزارع والقرى ذات الأسماء. إن اليهود ينتمون إلى كل مكان. في كل مكان نعيش فيه، وفي كل مكان نساهم فيه، بما في ذلك الأماكن التي كنا ننفى فيها ونُقتل ذات يوم. إن العيش في الشتات مع الحفاظ على الارتباط بثقافتنا وهويتنا هو الطريقة التي نجا بها اليهود وعاشوا لآلاف السنين مع الحفاظ على قيمنا وإنسانيتنا.‏
‏ولولا الإبادة الجماعية التي ارتكبت باسمنا على مدى السنوات الـ75 الماضية، لربما كنا أيضاً نعيش بسلام وإنتاجية في فلسطين.‏
‏ملاحظة: تم إجراء تحديث لتوضيح أن الخاطفين في العام 1970 لم يفصلوا جميع اليهود عن غير اليهود خلال أيامهم التي قضوها في الصحراء.

‏*كاثرين هودس‏ Catherine Hodes: ناشطة اجتماعية تعيش حالياً في غرب ماساتشوستس حيث تعمل مع الناجين من العنف المنزلي.‏ وهي مديرة برنامج المجتمع في منظمة "مرور آمن" Safe Passage. كتبت في ملفها التعريفي: "عملت لمدة 30 عاماً في القطاع غير الربحي مع الناجين المتنوعين من إساءة معاملة الشريك الحميم والاعتداء الجنسي. وأشرفت على الموظفين المحترفين والمتدربين الخريجين، وأدرت خطاً ساخناً يعمل على مدار الساعة وملجأ طوارئ للعنف المنزلي، وقدمت العديد من التدريبات وفعاليات التوعية المجتمعية. بصفتي مديرة، كتبت سرديات المِنح، وتعقبتُ الأهداف والنتائج، واستخدمت نهج الفريق التعاوني لحل المشكلات والتنسيق.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: As a Former Hostage of the Palestinian Resistance, I Refuse to Support Genocide
هوامش المترجم:
(1) كلمة Tefillin (تيفيلين) تشير إلى الأدوات الدينية التي يستخدمها اليهود الأرثوذكس أثناء الصلاة، وتُعرف في العربية باسم "الفلاكتوريا" أو "التفلين". وهي عبارة عن صندوقين صغيرين مصنوعين من الجلد الأسود، يحتوي كل منهما على نصوص من التوراة مكتوبة على رق. ويتم ارتداء هذه الأدوات على الذراع والجبهة أثناء الصلاة اليومية كجزء من الشعائر الدينية اليهودية تماشياً مع ما ورد في التوراة حول ضرورة تذكير النفس بأوامر الله. الصندوق الذي يوضع على الجبهة يُسمى "تيفيلين الرأس"، والصندوق الذي يُربط على الذراع يُسمى "تيفيلين اليد".
(2) Bat Mitzvah (بات ميتزفا) هو طقس ديني في اليهودية يُحتفل به عندما تصل الفتاة إلى سن 12 أو 13 عاماً، حسب التقاليد اليهودية، ويعد هذا الطقس بمثابة انتقال الفتاة إلى مرحلة البلوغ وتحملها المسؤولية الدينية. تعني كلمة "بات ميتزفا" حرفياً "ابنة الوصية" (حيث "بات" تعني "ابنة" و"ميتزفا" تعني "وصية" أو "فريضة"). بعد هذا الطقس، تعد الفتاة مسؤولة أمام الشريعة اليهودية عن أفعالها وتصبح مُلزمة بالالتزام بالتعاليم الدينية، مثل أداء الصلاة وحفظ السبت وتناول الطعام وفقاً للقوانين الغذائية اليهودية (الكشروت). تُحتفل المناسبة عادة بحفل يُقام في المعبد اليهودي، حيث قد تقرأ الفتاة جزءاً من التوراة أو تقدم موعظة دينية، يلي ذلك احتفال عائلي واجتماعي.
(3) Seder (سيدير) في عيد الفصح اليهودي هي وليمة احتفالية تقام في الليلتين الأوليين (أو في بعض المجتمعات في الليلة الأولى فقط) من عيد الفصح اليهودي، المعروف بـ"بِسَاح" (Pesach). والسيدير طقس ذو طابع ديني وشعائري تتم خلاله قراءة نصوص تقليدية من كتاب يسمى الهاغادا (Haggadah)، والذي يروي قصة خروج بني إسرائيل من مصر حسب الرواية التوراتية. يعد السيدير من أهم المناسبات الدينية في اليهودية، ويتضمن تناول أطعمة رمزية مثل الخبز غير المخمر (ماتزا)، والأعشاب المرة، والماء المملح، والبيض المسلوق، وكل طعام منها يحمل دلالة تاريخية ودينية مرتبطة بمعاناة بني إسرائيل أثناء العبودية في مصر ورحلتهم نحو الحرية.

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