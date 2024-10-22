بصفتي رهينة سابقة لدى المقاومة الفلسطينية، أرفض دعم الإبادة الجماعية‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
كاثرين هودس* - (تروث أوت) 8/9/2024
إجراء مراجعة للمواقف والتعامل مع مسؤولية إسرائيل، وليس الانتقام، هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الكابوس المتكرر.
* * *
كنت رهينة في العام 1970 في سن 13 عاماً، عالقة في أحداث عالمية كانت تفوق قدرتي على فهمها. واحتُجزت مع أختي الصغرى لمدة أسبوع في ظروف صعبة. بدأ الأمر عندما استولت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" على طائرتنا بعد وقت غير طويل من مغادرتنا فرانكفورت، التي كانت محطة توقف في رحلتنا من إسرائيل إلى مدينة نيويورك حيث كنا نعيش. كنت قد زرت أقاربي المقربين في تل أبيب ست مرات في حياتي القصيرة آنذاك، عادة خلال الإجازات الصيفية من المدرسة. وبدأت هذه الرحلة إلى الوطن مثل جميع الرحلات الأخرى، لكنها سرعان ما تحولت إلى أوديسة معذِّبة، بدءًا من صرخات الركاب بينما ركض رجل نحو قمرة القيادة وهو يلوح ببندقية.
بعد ساعات مخيفة عديدة، هبطنا في صحراء الأردن كأسرى. خارج نافذة الطائرة التي كنا محاصرين فيها، رأيت شاحنات محملة بالمدافع الرشاشة، وخيام وإمدادات، وأشخاص يرتدون الزي العسكري والكوفية. وهبطت طائرتان أخريان مخطوفتان إلى جانبنا. وفي اليوم التالي، رأيت الديناميت بينما يجري توصيله عبر مقصورة الطائرة؛ وسألني رجل جاد الملامح عن سبب وجودي في إسرائيل، وطلب مني التخلي عن جواز سفري الأميركي. كنت قذرة وجائعة وخائفة ومختنقة بالحرارة. وركزت على مراقبة أختي الصغرى التي بدت مخدورة وشاحبة من الصدمة. وخلال الأيام التي قضيتها في الصحراء، تم إطلاق سراح مجموعة مختارة من الرهائن غير اليهود. بكى الأطفال، وصلى الركاب، بمن فيهم أولئك الذين يرتدون التيفيلين(1) في الممرات، وهم يتمايلون ويبتهلون. وأحضر الكوماندوز الفلسطينيون المسؤولون عن الطائرات أدوية للرهائن المرضى، ولعبوا لعبة القفز على الحبل مع الأطفال، وأطعموا مئات الأشخاص، وأخبرونا قصصهم (التي وصفتها وسائل الإعلام بأنها "دعاية").
أطلق سراحي أنا وأختي بعد ستة أيام من بدء محنتنا. وإلى جانب معظم الرهائن الآخرين (البعض ظلوا أسرى، مع ذلك)، تم نقلنا في شاحنات صغيرة عبر الصحراء، وعبر مدينة عمان، ثم نقلنا جواً إلى قبرص لإتمام المعاملات، وأخيراً عدنا إلى المنزل، إلى العائلة والمدرسة والأصدقاء. وعلى الرغم من الكوابيس والاضطرابات، لم يخطر ببالي أبداً أن على أحد أن يدفع ثمن ما حدث لنا. بدلاً من ذلك، تساءلت عن السبب في أنه حدث.
نشأت في عائلة يهودية علمانية، بلا احتفال بطقوس "بات ميتزفا"(2)، ولا زراعة أشجار في إسرائيل، والتي لم تحتفل بعيد الفصح اليهودي إلا عندما تتم دعوتنا لحضور شعائر "سيدير"(3) لدى الآخرين. ولكن، كما هو الحال مع معظم اليهود في نيويورك من ذوي الأصول الأشكنازية الأوروبية، استوعبت فكرة وجود دولة يهودية كما يستوعب المرء شرب الماء أو استنشاق الهواء. كانت زياراتي في الطفولة إلى أقاربي في إسرائيل مليئة بالشواطئ، والمغامرات، والطعام، وبلغة جديدة وأطفال أركض وألعب معهم. كنت أيضاً على دراية بوجود أقارب يرتدون الملابس العسكرية ويحملون الأسلحة، ورأيت وضع الشريط اللاصق على النوافذ والتعليمات الخاصة بالملاجئ؛ وهي أمور لا يفكر فيها الطفل بعمق في ذلك العمر. لكنني، بالطبع، كبرت وبدأت أتذكر تلك الصور وأتأمل فيها.
أتذكر بوضوح جدالاً خضته في العشرينات من عمري مع صديق مقرب، يهودي أيضاً، قال إن المحرقة اليهودية تطلبت إقامة دولة إسرائيل. وعلى الرغم من أنني ما كنت لأستطيع في ذلك الوقت مناقشة المفهوم البديل للشتات اليهودي، فإنني أتذكر أنني قلت: "لماذا يعني إنشاء مكان آمن لليهود جمعنا جميعاً في منطقة واحدة صغيرة، كما لو أن الأماكن الأخرى لا ينبغي أن تكون آمنة لنا؟ ولماذا يجب القضاء على الناس في تلك المنطقة، الذين لا علاقة لهم بالهولوكوست؟ وكيف تؤدي سلامة اليهود إلى تدمير شعب آخر بأكمله؟".
في وقت لاحق، استمر تعلمي (وكتبَت أختي كتاباً عن التجربة). عرفتُ أن الخاطفين الذين احتجزوا 300 رهينة على متن ثلاث طائرات في الصحراء لم يكونوا متعصبين دينيين. كانت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مجموعة علمانية ذات أيديولوجية ماركسية لينينية، وكان هدفها هو إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية اشتراكية واحدة. كان هؤلاء الناس ثوريين سياسيين، يسعون إلى العدالة، وأن يُسمع صوتهم وأن يعودوا إلى ديارهم. لكنني لم أفهم شخصياً استفزازات إسرائيل وعدوانها إلا بعد الانتفاضة الثانية في العام 2000، وهدفها المتمثل في تقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة ببناء أعداد متزايدة من المستوطنات المسلحة وغير القانونية، وزيادة وفيات المدنيين الفلسطينيين، وتدمير الآلاف من المزارع والمنازل الفلسطينية. وجاء اغتيال الأميركية راشيل كوري في العام 2003، إلى جانب الانتقام العنيف الذي مارسته إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني الذي يحتج على الظلم، ليعيدا التأكيد على سبب احتجازي رهينة قبل 30 عاماً -الذي لم يكن سوى ملمح صغير جداً من مشهد شاسع ودموي من الاحتلال والاستعمار والإبادة الجماعية، التي بدأت أفهمها بألم شديد.
في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي، تم العثور على 6 من الرهائن ميتين في نفق في غزة. قلبي ينفطر على الرهائن اليوم. وأنا أعرف ما مر به والداي أثناء وجودي في الاحتجاز. ولا شك في أن ما تتحمله عائلات الرهائن اليوم مؤلم بشكل لا يوصف. ولكن، هل سيجدون الراحة في موت عشرات الآلاف من الناس باسم أحبائهم؟ عندما كنا مختطفتين، أنا وأختي، أراد أبي السفر إلى الأردن وإنقاذنا. كانت الحصيلة على أسرتنا فادحة. ومع ذلك، لم يعبر أبي أبداً عن رغبة في الانتقام أو الرد. كانت الكلمات الوحيدة التي أتذكرها هي تعبيرات عن الحزن بسبب استعصاء السياسة العالمية، وارتفاع عدد القتلى في فلسطين. والآن، تجعلني التجربة المؤلمة لكوني رهينة أتفاعل مع صداها بعمق مع إغلاق قطاع غزة، والعائلات المحاصرة هناك، والفلسطينيين المحتجزين كرهائن للسياسة الإسرائيلية وفي السجون الإسرائيلية.
في سن 13 عاماً، اعتقدت أن الولايات المتحدة ربما ستقوم بإسقاط القنابل على الخاطفين الذين احتجزونا. في الواقع، بعد سنوات، علمت أن هذه كانت خطة نيكسون التي أحبطها ملفين ليرد، وزير دفاعه. عندما كنت طفلة، كنت أخاف من القنابل الأميركية كما كنت خائفة من ديناميت آسريّ. لم يكن ثمة فرق. لم أكن أريد أن أموت. لم أكن أريد أن يموت أحد. أردت العودة إلى عائلتي ومجتمعي. ومن واقع خبرتي، وتجربة الرهائن الإسرائيليين الحاليين وأسرهم، فإن الدعوات إلى الانتقام واستخدام القوة الساحقة تصنع المزيد من الخطر وتعمل على تكثيف الظروف التي تسببت في احتجاز الرهائن في المقام الأول.
لن يجد اليهود أبداً الأمان أو يعيشوا قيمنا من خلال المطالبة بشريط صغير وقديم من الأرض، غير مهجور وليس غير محبوب كما أصر الصهاينة متأثرين بالمستعمرين الأوروبيين، لكنه مليء بالناس والمزارع والقرى ذات الأسماء. إن اليهود ينتمون إلى كل مكان. في كل مكان نعيش فيه، وفي كل مكان نساهم فيه، بما في ذلك الأماكن التي كنا ننفى فيها ونُقتل ذات يوم. إن العيش في الشتات مع الحفاظ على الارتباط بثقافتنا وهويتنا هو الطريقة التي نجا بها اليهود وعاشوا لآلاف السنين مع الحفاظ على قيمنا وإنسانيتنا.
ولولا الإبادة الجماعية التي ارتكبت باسمنا على مدى السنوات الـ75 الماضية، لربما كنا أيضاً نعيش بسلام وإنتاجية في فلسطين.
ملاحظة: تم إجراء تحديث لتوضيح أن الخاطفين في العام 1970 لم يفصلوا جميع اليهود عن غير اليهود خلال أيامهم التي قضوها في الصحراء.
*كاثرين هودس Catherine Hodes: ناشطة اجتماعية تعيش حالياً في غرب ماساتشوستس حيث تعمل مع الناجين من العنف المنزلي. وهي مديرة برنامج المجتمع في منظمة "مرور آمن" Safe Passage. كتبت في ملفها التعريفي: "عملت لمدة 30 عاماً في القطاع غير الربحي مع الناجين المتنوعين من إساءة معاملة الشريك الحميم والاعتداء الجنسي. وأشرفت على الموظفين المحترفين والمتدربين الخريجين، وأدرت خطاً ساخناً يعمل على مدار الساعة وملجأ طوارئ للعنف المنزلي، وقدمت العديد من التدريبات وفعاليات التوعية المجتمعية. بصفتي مديرة، كتبت سرديات المِنح، وتعقبتُ الأهداف والنتائج، واستخدمت نهج الفريق التعاوني لحل المشكلات والتنسيق.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: As a Former Hostage of the Palestinian Resistance, I Refuse to Support Genocide
هوامش المترجم:
(1) كلمة Tefillin (تيفيلين) تشير إلى الأدوات الدينية التي يستخدمها اليهود الأرثوذكس أثناء الصلاة، وتُعرف في العربية باسم "الفلاكتوريا" أو "التفلين". وهي عبارة عن صندوقين صغيرين مصنوعين من الجلد الأسود، يحتوي كل منهما على نصوص من التوراة مكتوبة على رق. ويتم ارتداء هذه الأدوات على الذراع والجبهة أثناء الصلاة اليومية كجزء من الشعائر الدينية اليهودية تماشياً مع ما ورد في التوراة حول ضرورة تذكير النفس بأوامر الله. الصندوق الذي يوضع على الجبهة يُسمى "تيفيلين الرأس"، والصندوق الذي يُربط على الذراع يُسمى "تيفيلين اليد".
(2) Bat Mitzvah (بات ميتزفا) هو طقس ديني في اليهودية يُحتفل به عندما تصل الفتاة إلى سن 12 أو 13 عاماً، حسب التقاليد اليهودية، ويعد هذا الطقس بمثابة انتقال الفتاة إلى مرحلة البلوغ وتحملها المسؤولية الدينية. تعني كلمة "بات ميتزفا" حرفياً "ابنة الوصية" (حيث "بات" تعني "ابنة" و"ميتزفا" تعني "وصية" أو "فريضة"). بعد هذا الطقس، تعد الفتاة مسؤولة أمام الشريعة اليهودية عن أفعالها وتصبح مُلزمة بالالتزام بالتعاليم الدينية، مثل أداء الصلاة وحفظ السبت وتناول الطعام وفقاً للقوانين الغذائية اليهودية (الكشروت). تُحتفل المناسبة عادة بحفل يُقام في المعبد اليهودي، حيث قد تقرأ الفتاة جزءاً من التوراة أو تقدم موعظة دينية، يلي ذلك احتفال عائلي واجتماعي.
(3) Seder (سيدير) في عيد الفصح اليهودي هي وليمة احتفالية تقام في الليلتين الأوليين (أو في بعض المجتمعات في الليلة الأولى فقط) من عيد الفصح اليهودي، المعروف بـ"بِسَاح" (Pesach). والسيدير طقس ذو طابع ديني وشعائري تتم خلاله قراءة نصوص تقليدية من كتاب يسمى الهاغادا (Haggadah)، والذي يروي قصة خروج بني إسرائيل من مصر حسب الرواية التوراتية. يعد السيدير من أهم المناسبات الدينية في اليهودية، ويتضمن تناول أطعمة رمزية مثل الخبز غير المخمر (ماتزا)، والأعشاب المرة، والماء المملح، والبيض المسلوق، وكل طعام منها يحمل دلالة تاريخية ودينية مرتبطة بمعاناة بني إسرائيل أثناء العبودية في مصر ورحلتهم نحو الحرية.
MENAFN22102024000072011014ID1108808901