بلينكن: بحثت مع نتنياهو طريق السلام للإسرائيليين والفلسطينيين

بلينكن: بحثت مع نتنياهو طريق السلام للإسرائيليين والفلسطينيين
التاريخ
10/22/2024 11:40:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية
الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الثلاثاء، إنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو رسم الطريق إلى السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين
على السواء.
وشدد بلينكن في زيارته إلى "إسرائيل" على أهمية
إيصال المساعدات إلى غزة وإنهاء الحرب بطريقة توفر الأمن والاستقرار الدائمين.
MENAFN22102024000072011014ID1108808900
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.