مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: ردنا على إيران سيكون مؤلما

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: ردنا على إيران سيكون مؤلما
التاريخ
10/22/2024 11:40:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مندوب "إسرائيل"
لدى الأمم المتحدة، "سيكون ردنا على إيران مؤلما، وإذا تصوّر أحد أنه قادر
على منعنا من الرد فهو مخطئ".
وأضاف المندوب: "نتشارك
المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، وفكرة تسريب المعلومات مخيفة".
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