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مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: ردنا على إيران سيكون مؤلما

10/22/2024 11:40:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مندوب "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، "سيكون ردنا على إيران مؤلما، وإذا تصوّر أحد أنه قادر على منعنا من الرد فهو مخطئ".
وأضاف المندوب: "نتشارك المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، وفكرة تسريب المعلومات مخيفة".

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