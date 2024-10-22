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قوات الاحتلال تنفذ حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة

10/22/2024 11:40:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي للية الثلاثاء/ الأربعاء، بعد اقتحامها بلدة طمون، جنوب مدينة طوباس، في الضفة الغربية.
كما أُصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مدينة حلحول، شمالي الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان فلسطينيين خلال اقتحامها حي القرعان في مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكذلك اقتحمت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدتي سلواد والمدية شرقي مدينة رام الله، في الضفة الغربية.

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