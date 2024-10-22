قوات الاحتلال تنفذ حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اندلعت مواجهات مع
قوات الاحتلال الإسرائيلي للية الثلاثاء/ الأربعاء، بعد اقتحامها بلدة طمون، جنوب
مدينة طوباس، في الضفة الغربية.
كما أُصيب شاب فلسطيني
برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مدينة حلحول، شمالي الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
واعتقلت قوات الاحتلال
الإسرائيلي 4 شبان فلسطينيين خلال اقتحامها حي القرعان في مدينة قلقيلية، شمالي
الضفة الغربية المحتلة.
وكذلك اقتحمت آليات
جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدتي سلواد والمدية شرقي مدينة رام الله، في الضفة
الغربية.
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