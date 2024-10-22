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حزب الله ينفذ 39 عملية ضد جيش الاحتلال خلال 24 ساعة

10/22/2024 11:40:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله في بيان، تفاصيل 39 عملية من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الثلاثاء.

وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الثلاثاء 22-10-2024، 39 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:


1- مساء يوم الإثنين 21-10-2024 في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية شركة تاع للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية.

2- الساعة 18:15 من مساء يوم الإثنين 21-10-2024 استهداف دبابة ميركافا في تلة العقبة في رب ثلاثين بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

3- الساعة 20:22 من مساء يوم الإثنين 21-10-2024 أثناء قيام قوة من جنود العدو الإسرائيلي بالتسلل باتجاه أطراف بلدة الطيبة اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مباشرة، عند ذلك استقدم العدو مدرعات لمساندة القوة المشتبكة فتصدى لها مجاهدو المقاومة مجددًا وأجبروها على التراجع، ثمّ قام المجاهدون بقصف القوة المتراجعة في منطقة التجمع بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

4- الساعة 20:30 من مساء يوم الإثنين 21-10-2024 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصلية صاروخية.

5- الساعة 22:00 من مساء يوم الإثنين 21-10-2024 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف العديسة بصلية صاروخية.

6- في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية.

7- في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية.

8- الساعة 07:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بصلية صاروخية.

9- الساعة 07:50 في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.

10- الساعة 08:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.

11- الساعة 09:30 استهداف دبابة ميركافا أثناء تقدمها بين رب ثلاثين والطيبة ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

12- الساعة 10:00 استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

13- الساعة 10:00 استهداف دبابة ميركافا عند أطراف بلدة العديسة بصاروخ موجّه ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

14- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلة العساكر غربي بلدة العديسة بصلية صاروخية.

15- الساعة 12:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلة العساكر غربي بلدة العديسة للمرة الثانية بصلية صاروخية.

16- الساعة 12:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بصلية صاروخية.

17- الساعة 13:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلة العساكر غربي بلدة العديسة للمرة الثالثة بصلية صاروخية.

18- الساعة 13:00 استهداف قوة مشاة إسرائيلية بين العديسة والطيبة بصاروخ موجّه وإصابتها إصابة مباشرة.

19- الساعة 13:00 استهداف دبابة ميركافا عند أطراف بلدة الطيبة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

20- الساعة 13:10 في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية مستعمرة حتسور بصلية صاروخية نوعية.

21- الساعة 13:45 استهداف مستعمرة بيت هعميك بصلية صاروخية كبيرة.

22- الساعة 13:45 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرقي عيتا الشعب بصلية صاروخية.

23- الساعة 14:00 أثناء تقدم قوة لجنود العدو الإسرائيلي باتجاه دبابة الميركافا المستهدفة في أطراف بلدة الطيبة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين ‌‏قتيل جريح.

24- الساعة 14:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند مثلث زرعيت – عيتا الشعب – خلة وردة بصلية صاروخية.

25- الساعة 15:00 استهداف دبابة ميركافا في مسكفعام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

26- الساعة 16:15 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة مركبا بصلية صاروخية.

27- الساعة 16:45 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة مركبا للمرة الثانية بصلية صاروخية.

28- الساعة 16:45 استهداف دبابة ميركافا في محيط مسكفعام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

29- الساعة 17:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مسكفعام بصلية صاروخية.

30- الساعة 17:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة بصلية صاروخية.

31- الساعة 17:40 أسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 فوق بلدة جبشيت بصاروخ أرض - جو وشوهدت تحترق.

32- الساعة 17:40 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 فوق منطقة إقليم التفاح بصاروخ أرض - جو وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

33- استهداف مستعمرة "شآر يشوف" بصلية صاروخية.

34- الساعة 18:15 استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.

35- الساعة 18:55 في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إلياكيم جنوب حيفا وأصابت أهدافها بدقة.

36- الساعة 22:00 استهداف تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في المالكية بصلية صاروخية.

37- الساعة 22:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.

38- الساعة 23:00 استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

39- الساعة 23:59 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مسكفعام بصلية صاروخية".

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