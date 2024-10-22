حزب الله ينفذ 39 عملية ضد جيش الاحتلال خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله في
بيان، تفاصيل 39 عملية من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي
عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو
الإسرائيلي ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الثلاثاء.
وتاليا نص البيان
بالكامل:
"دعمًا للشعب
الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن
لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الثلاثاء 22-10-2024، 39 بيانًا
عسكريًا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية
الفلسطينية وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات
في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:
1- مساء يوم الإثنين 21-10-2024 في إطار سلسلة
عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء
"لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية شركة تاع للصناعات
العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية.
2- الساعة 18:15 من مساء يوم الإثنين
21-10-2024 استهداف دبابة ميركافا في تلة العقبة في رب ثلاثين بصاروخ موجّه ما أدى
إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
3- الساعة 20:22 من مساء يوم الإثنين
21-10-2024 أثناء قيام قوة من جنود العدو الإسرائيلي بالتسلل باتجاه أطراف بلدة
الطيبة اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها
إصابات مباشرة، عند ذلك استقدم العدو مدرعات لمساندة القوة المشتبكة فتصدى لها
مجاهدو المقاومة مجددًا وأجبروها على التراجع، ثمّ قام المجاهدون بقصف القوة
المتراجعة في منطقة التجمع بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.
4- الساعة 20:30 من مساء يوم الإثنين
21-10-2024 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصلية صاروخية.
5- الساعة 22:00 من مساء يوم الإثنين
21-10-2024 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف العديسة بصلية صاروخية.
6- في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على
الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر
الله"، قصفت المقاومة الإسلامية قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية.
7- في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على
الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر
الله"، قصفت المقاومة الإسلامية قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال
غرب حيفا بصلية صاروخية نوعية.
8- الساعة 07:00 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في موقع المرج بصلية صاروخية.
9- الساعة 07:50 في إطار سلسلة عمليات خيبر
وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا
نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات
العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.
10- الساعة 08:00 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.
11- الساعة 09:30 استهداف دبابة ميركافا أثناء
تقدمها بين رب ثلاثين والطيبة ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
12- الساعة 10:00 استهداف مستعمرة كريات شمونة
بصلية صاروخية.
13- الساعة 10:00 استهداف دبابة ميركافا عند
أطراف بلدة العديسة بصاروخ موجّه ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
14- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في خلة العساكر غربي بلدة العديسة بصلية صاروخية.
15- الساعة 12:00 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في خلة العساكر غربي بلدة العديسة للمرة الثانية بصلية صاروخية.
16- الساعة 12:00 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في موقع البغدادي بصلية صاروخية.
17- الساعة 13:00 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في خلة العساكر غربي بلدة العديسة للمرة الثالثة بصلية صاروخية.
18- الساعة 13:00 استهداف قوة مشاة إسرائيلية
بين العديسة والطيبة بصاروخ موجّه وإصابتها إصابة مباشرة.
19- الساعة 13:00 استهداف دبابة ميركافا عند
أطراف بلدة الطيبة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
20- الساعة 13:10 في إطار سلسلة عمليات خيبر
وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا
نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية مستعمرة حتسور بصلية صاروخية نوعية.
21- الساعة 13:45 استهداف مستعمرة بيت هعميك
بصلية صاروخية كبيرة.
22- الساعة 13:45 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي شرقي عيتا الشعب بصلية صاروخية.
23- الساعة 14:00 أثناء تقدم قوة لجنود العدو
الإسرائيلي باتجاه دبابة الميركافا المستهدفة في أطراف بلدة الطيبة، استهدفها
مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل
جريح.
24- الساعة 14:10 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي عند مثلث زرعيت – عيتا الشعب – خلة وردة بصلية صاروخية.
25- الساعة 15:00 استهداف دبابة ميركافا في
مسكفعام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
26- الساعة 16:15 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في أطراف بلدة مركبا بصلية صاروخية.
27- الساعة 16:45 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في أطراف بلدة مركبا للمرة الثانية بصلية صاروخية.
28- الساعة 16:45 استهداف دبابة ميركافا في محيط
مسكفعام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
29- الساعة 17:00 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في مسكفعام بصلية صاروخية.
30- الساعة 17:00 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة بصلية صاروخية.
31- الساعة 17:40 أسقط مجاهدو المقاومة
الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 فوق بلدة جبشيت
بصاروخ أرض - جو وشوهدت تحترق.
32- الساعة 17:40 تصدى مجاهدو المقاومة
الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 فوق منطقة إقليم
التفاح بصاروخ أرض - جو وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.
33- استهداف مستعمرة "شآر يشوف" بصلية
صاروخية.
34- الساعة 18:15 استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية
صاروخية.
35- الساعة 18:55 في إطار سلسلة عمليات خيبر
وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا
نصر الله"، شنت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية
على قاعدة إلياكيم جنوب حيفا وأصابت أهدافها بدقة.
36- الساعة 22:00 استهداف تحركات لجنود العدو
الإسرائيلي في المالكية بصلية صاروخية.
37- الساعة 22:30 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.
38- الساعة 23:00 استهداف مستعمرة كريات شمونة
بصلية صاروخية.
39- الساعة 23:59 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في مسكفعام بصلية صاروخية".
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