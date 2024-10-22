شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل على شمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهد شمالي قطاع غزة،
فجر اليوم الأربعاء، تصعيدًا عسكريًا خطيرًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث
شنت الطائرات الحربية أكثر من 20 غارة على مناطق متفرقة من القطاع.
ونقلا عن وكالة
"وفا"، أفادت المصادر الطبية باستشهاد وإصابة العشرات؛ بينهم نساء
وأطفال، إثر استهداف منازل المدنيين، حيث استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً غرب
جباليا البلد شمالي القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.
وأكدت مصادر محلية
سماع دوي انفجارات قوية في منطقة الصفطاوي، وسط إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال.
كما استهدفت طائرات
الاحتلال مخيم جباليا مستخدمة القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى ضربات في منطقة
التوام، شمال غربي مدينة غزة، ومحيط بركة الشيخ رضوان.
وفي قصف سابق استهدف
مدرسة زيد بن حارثة في بيت لاهيا، والتي كانت تؤوي نازحين، استشهد سبعة مواطنين.
كما استُشهد ثلاثة
مواطنين فلسطينيين؛ بينهم طفلان ووالدتهما، وأُصيب ستة آخرون بجروح، جراء غارة
صاروخية إسرائيلية استهدفت منزل عائلة حلاوة في منطقة الزرقا، شمال مدينة غزة، فجر
اليوم، وتم نقل الجرحى والشهداء إلى مستشفى المعمداني في المدينة.
وفي سياق متصل، شنت
الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على أحياء مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا،
شمال قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى
إلى تدمير عدد من المنازل وترويع المدنيين.
وللأسبوع الثالث على
التوالي، يواصل الاحتلال حصاره على شمال قطاع غزة، مستمرًا في قصف المنازل وتهجير
السكان قسراً، مع منع إدخال المواد الغذائية والطبية والضروريات الأساسية حيث وسع
جيش الاحتلال الإسرائيلي، من البقعة الجغرافية التي تستهدفها عمليات النسف والحرق
للمباني السكنية في محافظة شمال قطاع غزة.
ويأتي هذا التصعيد ضمن
العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث بلغت حصيلة
الشهداء حتى الآن 42,718 مواطنًا فلسطينيا، وأُصيب 100,282 آخرون، في حصيلة غير
نهائية مع وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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