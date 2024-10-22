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حديث إسرائيلي عن إمكانية وقف إطلاق النار بغزة لأيام

10/22/2024 11:40:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" فجر اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المجلس الأمني ناقش إمكانية وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوع ونصف.

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