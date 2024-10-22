حديث إسرائيلي عن إمكانية وقف إطلاق النار بغزة لأيام

حديث إسرائيلي عن إمكانية وقف إطلاق النار بغزة لأيام
التاريخ
10/22/2024 11:40:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "نيويورك
تايمز" فجر اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المجلس الأمني
ناقش إمكانية وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوع ونصف.
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