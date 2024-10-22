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العمالة الوافدة مشكلة أم حل؟

10/22/2024 11:40:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بحسب تصريحات لوزير العمل الدكتور خالد البكار ستعيد الوزارة فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة، مبررا الخطوة المنتظر تطبيقها الشهر المقبل بتداعيات سلبية تسبب بها وقف استقدام هذا النوع من العمالة في بعض القطاعات الاقتصادية.
وهي تصريحات تتقاطع مع كل ما درجت عليه الحكومات المتعاقبة التي صورت الوضع بطريقة مختلفة، واتخذت من القرارات ما اعتقدت أنه حل لتلك الإشكالية التي تجذرت على خلفية الفوضى التي بلغها قطاع العمالة الوافدة.
فقد أصدرت الحكومات المتعاقبة قرارات بإغلاق العديد من القطاعات أمام العمالة الوافدة، بدعوى الحد من البطالة بين الأردنيين، والتي تشير المعلومات الرسمية إلى ارتفاعها لما بين 22 و27 بالمائة.
حيث خلصت القرارات الحكومية إلى الإبقاء على العمالة المنزلية والزراعية والمقاولات والمخابز والمناطق المؤهلة، ومنعت ما دون ذلك بحجة توفر العمالة المحلية القادرة على تغطية متطلبات السوق، وقدرة المؤسسات التدريبية على تأهيل العمالة في مختلف التخصصات المطلوبة. وقامت الحكومة بوضع آلية لمنح التصاريح بالقدر المعقول الذي يحتاجه أصحاب كل قطاع. القرار الحكومي لم يكن مريحا بالنسبة للقطاع الخاص، الذي واصل المطالبة بفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة ضمن ما يحدده أصحاب القطاع، واعتبر أن وقف الاستيراد لهذا النوع من العمالة التي يصفها بـ((الماهرة)) و ((المتخصصة)).
ويبدو أن الحكومة الجديدة قد استجابت لهذه المطالب، مع أن موافقتها تبدو متناقضة مع كل ما كانت تتحدث به، وتقرره الحكومات على مدى عقدين من الزمان حيث نظمت حملات تفتيشية على مناطق تجمع العمال الوافدين، ومساكنهم وألقت القبض على عدد كبير من العمال المخالفين، وقامت بتسفير البعض والسماح للبعض الآخر بتصويب أوضاعه.
فعملية تصويب الأوضاع ما تزال مطروحة، وفقا لبيان مشترك بين وزارتي العمل والداخلية، حدد مهلة للتصويب تنتهي مطلع العام المقبل، وهي المهلة التي لا يتوقع الاستجابة لها إلا ضمن نطاق ضيق.
وبذلك تكون الحكومة قد سمحت بتصويب أوضاع العمالة المخالفة، بالتزامن مع السماح باستقدام عمالة جديدة يحتاجها القطاع الخاص على حساب العمالة المحلية التي باتت تدخل في منافسة غير متكافئة على فرص العمل المحدودة مع العمالة من جنسيات عديدة تتواجد على الأرض الأردنية.
فالمعلومات غير الرسمية تتحدث عن عدد تقريبي للعمال الوافدين من جنسيات عربية يتراوح ما بين 500 إلى 800 ألف عامل من بينهم نصف مليون مخالف، ويعمل بدون تصريح عمل. إضافة إلى من سمح له بالعمل بدون رسوم، بحكم وجوده ضمن قوائم اللاجئين أو النازحين من دول شقيقة عانت من ويلات الحرب وتشردت بحثا عن الأمان وصدر قرار حكومي بمنحه تصريح عمل وإعفائه من الرسوم.
المشكلة التي لا تنكرها وزارة العمل، عدم توفر معلومات كاملة حول حجم العمالة الوافدة المتواجدة في الأردن، فكل ما تعرفه هو أعداد العمال الحاصلين على تصاريح والمتواجدين بشكل قانوني. بينما العمالة المخالفة فلا معلومات كاملة حولها.
والمشكلة التي لا تستطيع المرجعيات الرسمية تجاهلها أن القطاع الزراعي يشكل المصدر الأكبر للعمالة المخالفة، فالنسبة الكبرى من هذه الفئة تأتي للعمل في الزراعة لكنها تتسرب إلى مجالات أخرى من بينها المقاولات، ما يبقي قطاع الزراعة بحاجة دائمة إلى العمالة المستوردة.
ويفتح باب المتاجرة بتصاريح العمل، بحيث يكون التصريح صالحا للعمل في الزراعة بينما صاحبه يعمل في مجالات أخرى، من بينها قطاعات الخدمات والنظافة وحراسة العمارات، وصولا إلى مجالات الميكانيك والحرف المتعددة والأعمال الحرة.
وقد نجح هؤلاء في توفير وسائل تحذير تمكنهم من الاختباء عن حملات التفتيش الموسمية التي تنفذها أجهزة وزارة العمل، والتي تنتهي سريعا على وقع اتصالات سياسية على مستوى السفارات والدول، أو ضغوطات محلية.
وفي المحصلة هناك تقديرات بضياع مئات الملايين من الدنانير على الخزينة كعوائد رسوم تصاريح العمل لهم، وكلها أسقطت بموجب العفو العام الذي صدر قبل عدة أشهر. وبرقم تراكمي يتجاوز مليارات الدولارات.
من هنا، فالقرار الحكومي الذي جاء متناقضا مع كل المشاريع الحكومية، سواء ما يتعلق منها بملف البطالة وتوجهات التخفيف من حدتها، أو بالنسبة للعوائد المالية المترتبة على المتهربين من تصويب أوضاعهم والذين تحول معطيات سياسية واجتماعية دون ملاحقتهم.
أو بالنسبة للمبالغ التي يتم تحويلها إلى الخارج من قبلهم والتي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا، أو بالنسبة للإشكاليات الاجتماعية التي يتسبب بها العمال الوافدون المخالفون.
فالقرار يمكن أن يلبي حاجة الصناعيين أو أصحاب المصالح التجارية في استقدام عمالة تناسب متطلباتهم، لكنها تزيد من حدة المشاكل التي كانت سببا في استنفار كافة الوزارات والمؤسسات من أجل تنظيم سوق العمالة الوافدة بكل تداعياته السلبية.
ويبقى السؤال قائما: هل كانت الحكومات السابقة على خطأ عندما حصرت الاستقدام في مجالات محددة؟ أم أن الحكومة الحالية تسرعت في الكشف عن مشروعها؟

MENAFN22102024000072011014ID1108808894

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