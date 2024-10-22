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ماذا بعد السنوار (جيفارا) فلسطين؟

10/22/2024 11:40:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

سادت لحظات من الصمت لدى الملايين في فلسطين والعالم بُعيد الإعلان عن استشهاد يحيى السنوار، فالبعض لم يستطع تصديق الخبر والبعض الآخر لم يُرِد، إذ كيف يموت رجل صنع المجد بالنسبة للملايين؟ فهو من صمم وفعل أسطورة السابع من (أكتوبر) الذي يعتبره أغلب الفلسطينيين أسطورتهم وملحمتهم الخالدة عبر عقود الصراع الطويلة، فهو بالنسبة لهم لحظة فارقة بين ماضيهم وحاضرهم أثبتت لهم أنهم قادرون على النيل من العدو وإيلامه بالرغم من كل ما يمتلك من قوة وعنجهية، فكانت لحظة“الطوفان” هي التعبير الأمثل عن فشة الغل عن كل ما جرى من قهر وظلم، وكيف لا وهم يشاهدون بأمّ أعينهم عدوهم وهو يترنح لساعات لا يلوي على هدف، لذلك رسم الفلسطينيون صورة في مخيالهم لهذا الرجل تتناسب مع هول ما فعل، وعند استشهاده رسمت الأقدار صورة موته بطريقة يستحيل حدوثها بمثل هذا الكبرياء حتى لو فعلها شخص لنفسه، لقد شكلت لحظة ارتقائه ملحمةً سيخلدها محبوه وحتى كارهوه على مدى عقود طويلة.
لقد قضى الرجل لأجل حلم أيده فيه الكثيرون وعارضه عدد غير قليل، فمن أحبوه كانوا منسجمين مع فكرة أن التحرر من الاحتلال يتطلب تضحيات هائلة لا يجب الوقوف عند أرقامها مهما كانت الخسائر، لأنه حسب رأيهم لا يمكن الحصول على التحرر دونها، أما من عارضوه فمبدأهم في ذلك أن الصراع الطويل مع دولة الاحتلال أثبت أن استخدام القوة ضدها لا يصب إلا في صالحها بحكم ما تمتلكه من قوة نارية هائلة ودعم دولي غير محدود بالذات من الولايات المتحدة، وأن هذا العدو قادر على أن يحول أي فعل عسكري ضده إلى بكائية يستطيع من خلالها استدرار عطف العالم ودعمة، ويحاجج مناصريه أن هذه المرة بالذات كان الدعم الشعبي الدولي لمصلحة الفلسطينيين، ويرد معارضوهم إن هذه لا تعدو عن كونها لحظة عابرة، إذ سرعان ما ستستعيد الحركة الصهيونية الزخم وتقلب الآية رأساً على عقب بواسطة الأفلام الدعائية وغيرها من الوسائل، وهي شديدة الدهاء والبراعة في ذلك، هذا هو شكل النقاش الدائر بين مؤيدي ومعارضي يحيى السنوار، لكن ما لا يمكن إغفاله أن الوضع بات حرجاً في قطاع غزة وعلى مستوى القضية الفلسطينية، بالتالي فإن استشهاد السنوار لن يكون حدثاً عادياً يمكن المرور عليه بشكل عابر، إذ ربما يكون ما بعد اغتياله نقطة تمهد لنهاية حماس أو أن تكون نقطة انطلاق جديدة بأسلوب جديد للنضال.
تحاول إسرائيل تفكيك الحلقات القيادية لدى خصومها على عدة مستويات، أولها إفراغ المحتوى السياسي من القادة البارزين ذوي الخبرة بقتلهم أو اعتقالهم، وبعد ذلك قطع الحلقة بين المستوى السياسي والعسكري بواسطة قطع صلة وصلهم أو بتعقيد الاتصالات بينهم من خلال اغتيال القادة العسكريين على مختلف المستويات ونتيجة ذلك قطع السلسلة البيروقراطية بين العسكري والسياسي وهذا سيؤدي بالنتيجة إلى اتخاذ قرارات ارتجالية تخدم تكتيكات العدو، بالتالي فإن الخطوة القادمة بالنسبة لحماس لا بد أن تكون ترتيب الهيكل القيادي بما يتناسب مع معطيات المعركة، والتي يجب أن تكون أولى مقدماتها ذات طبيعة براغماتية، وأقول ذلك لأن طبيعة الرد على اغتيال الشهيد السنوار لم تكن بالقدر المتوقع، وهذا يشير إلى بداية استنزاف لإمكانيات حماس العسكرية من جهة وعدم تقديم الدعم الكافي من حلفاء حماس في المحور وهذا يؤشر إما إلى تضعضعه أو عدم قدرته على فعل ذلك، طبعاً هذا شيء خطير، ويحتم على قيادة حماس الجديدة استغلال أي فرصة للحصول على صفقة تنهي فيها الحرب وتمكنها من الحصول على مكاسب.
ورغم كل شيء سيبقى يوم السابع من أكتوبر هو أيقونة التاريخ الفلسطيني وسيبقى قائد هذا اليوم أيقونة النضال الفلسطيني، وربما لا أبالغ إذا قلت إن جيفارا جديد سيشغل صدور محبي الثورة والنضال في العالم على مدى العقود القادمة بغض النظر عن النجاحات أو الإخفاقات التي تلت ذلك اليوم أو الاتهامات التي قد تطال الرجل بأنه جلب الويلات والدمار لشعبه وربما قضيته، لكنه رغم كل ذلك سيبقى، وسَتُخَلّد لحظة استشهاده أجيال وأجيال قادمة.

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