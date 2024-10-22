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بين بيانين

10/22/2024 11:40:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الاستقواء على الدولة ممنوع، والاستقواء على الناس ممنوع ايضا، فالأول يؤدي إلى الفوضى والثاني يؤدي إلى التشظي، علاقة الإخوان بالدولة منذ خمسة وسبعين عاما علاقة حب وكره في الوقت ذاته، واعتقد أن سلوك الإخوان وحالة الاستقواء على الدولة التي صدرت عن الإخوان إبان الربيع العربي ما يزال طعمها تحت اللسان، وتستدعى بقوة في حادثة مثل حادثة البحر الميت وبيان الإخوان الذي تلاها، والذي بدا وكأنه (( إعلان الجهاد)) من طرف الإخوان.
خطورة بيان الإخوان الأول، ليس في تنطعه السياسي فقط، فقد أقر الإخوان بذلك حيث سارعوا إلى الرجوع عنه، بل إن خطورته تكمن في استعراض لأخذ دور الدولة في إعلان حالة عسكرية مع الكيان الصهيوني وهذا أمر دستوري تحتكره الدولة، فان إعلان الحرب بموجب الدستور هي صلاحية حصرية لجلالة الملك.
الحكومة في أول (( بيان سياسي)) للدكتور جعفر حسان ذكرت بأن الأردن هي من أوائل الدول التي ساندت الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وأشار بيان رئيس الحكومة إلى جهود جلالة الملك الشخصية والمباشرة في هذا الصدد، كما ذكر بيان الحكومة الإخوان أن الدولة أقوى من الأغلبية التي حصلوا عليها في البرلمان، وان الدولة أدرى بمصالحها العليا وان لها وحدها حق إدارة المشهد العسكري والدبلوماسي. ولحسن الحظ فإن قيادة الإخوان سلمت بهذه الرسالة، فقد أكد قادة الإخوان في تصريحات متعددة لهم بأنهم تحت لواء القيادة والدولة والجيش ونفوا بكلام واضح نيتهم لـ((إعلان الجهاد)) أو التحريض عليه من جانب واحد!
الأصوات التي دعت إلى إخراج الإخوان من الملة او تلك التي دعت لحل البرلمان ممن يدعون احتكار الدفاع عن الأردن أخفقوا في رؤية المشهد، فرغم استقرار البلد وسيادة المؤسسات الدستورية وصلابتها، إلا أن دعوات الشق واستعداء فصيل بما له من قاعدة شعبية مناصبة العداء له عبث يخفي عمى إستراتيجي لا يصب حتما في مصلحة الوطن!.
هناك أولويات في ساحة المعركة للخصومة، كما أن هناك أولويات للولاء ولا موجب أبدا اليوم لخلق خصوم وأعداء (( محليين))، فإن الحفاظ على الجبهة الداخلية يحتاج كثيرا من التضامن وكظم الغيظ، وفي كل الأحوال يحتاج ضمان الحريات وحقوق الإنسان.
آخر الكلام، الأردن في ساحة معركة وهو مستهدف جغرافيا وديمغرافيا ودستوريا، وهذا الفهم صار محل توافق من الجميع؛ الشعب والأحزاب والحكومة والدولة، وهذا التوافق هو أول شرط لتمتين الجبهة الداخلية أما ثاني وأهم شرط هو قيام حوار جاد وحقيقي بين الحكومة والأحزاب والنخب السياسة على إدارة المشهد بما في ذلك توزيع الأدوار وتأطير سلوك الجميع فإن دعم المقاومة لم يعد محلا للنقاش، ولكن كيف ندعمها وكيف نتضامن ونحمي الأردن كل من موقعه حسب خطة متفق عليها، صار ضرورة تمليها المصلحة العليا للوطن.
لنتعلم من أعدائنا فتطرف بن غفير يستخدم من قبل نتنياهو للتلاعب بأميركا ومضاعفة دعمها للكيان الصهيوني. الموقف عندنا يحتاج الكثير من الحكمة وبعض من
((المكر)) الحكومي كما يحتاج الى ابتعاد الآخرين عن المراهقة السياسة، الحكومة والإخوان تخاطبوا عبر بيانين، وحان الوقت جنابك لجلوسهما وبقية الأحزاب على بيان واحد.

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