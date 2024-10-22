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الديموغرافيا الدينية في القدس

10/22/2024 11:40:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى أمس، وهذا الاقتحام ليس الأول من نوعه، حيث وصل عدد الذين اقتحموا المسجد الأقصى منذ بداية هذا العام أكثر من 60 ألف مستوطن.
هذا رقم مذهل، يؤشر إلى عدة حقائق، أولها أن إسرائيل وظفت هجوم السابع من أكتوبر 2023 لمضاعفة عدد الاقتحامات، وأعداد المقتحمين، ما دام المناخ بات انتقاميا وثأريا، كما يؤشر إلى أن المخطط الإسرائيلي بخصوص المسجد الأقصى، دخل مرحلة مختلفة، تم التحذير منها مئات المرات، وقد أصبحنا أمام واقع يقوم على ادامة الاقتحامات مرتين يوميا بما يعني التقاسم الزمني، توطئة لفرض سيناريو التقاسم المكاني، الذي سنراه في أي مرحلة من المراحل.
اللافت للانتباه هنا أن أكثر من ربع مليون مقدسي لا يتحركون ضد الاحتلال، لأن هناك إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة ضد أهل القدس، تؤدي إلى تقييدهم يوميا، خصوصا، بعد هجوم السابع من أكتوبر، وسط المخاوف من ترحيل المقدسيين، أو سحب اقاماتهم، أو طردهم إلى الضفة الغربية، أو إلى أي مكان آخر، وهذا التقييد كانت دوافعه أمنية، أي منع المقدسيين من التحرك على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة، لضمان الأمن في مدينة القدس بالمعيار الإسرائيلي، ومنع أي رد فعل داخل المدينة، إضافة إلى بقية الإجراءات المعروفة من قيود الصلاة في الأيام العادية، ويوم الجمعة، وعمليات المداهمة والاعتقال والتفتيش وغير ذلك.
الإجراءات الإسرائيلية داخل القدس والتي تزامنت مع بدء الحرب على غزة، كان لها ارتداد أخطر على صعيد المسجد الأقصى، لأن الأثر الأساسي، كان يرتبط بعزل الكتلة المقدسية، أي السوار الشعبي الذي يوفر الحماية للحرم القدسي، وإشغال هذا السوار بمخاوفه من أي إجراءات إسرائيلية بشعة قد يتم اتخاذها، ما دام الكل يرى بأم عينيه ماذا يحدث في قطاع غزة من جرائم.
الركون الإسرائيلي هنا إلى تقييد الكتلة المقدسية، وعزلها عن المسجد الأقصى، بل والحاق الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948، بذات حالة التجميد والعزل، واقع خطير جدا، لأنه أدى إلى ترك الغزيين فرادى في هذه المذبحة، وسيؤدي بالمحصلة إلى الاستفراد الكامل بالمسجد الأقصى، الذي يعد كما هو معروف أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين.
هذا الركون قد لا يكون دقيقا، لأن المراهنة على الحالة التي نراها، قد يثبت فشلها في توقيت معين، خصوصا، إذا تواصلت الإجراءات الإسرائيلية بذات الطريقة ضد المسجد الأقصى، وسط المؤشرات التي تؤكد أن إسرائيل تختبر يوميا، رد فعل المقدسيين والفلسطينيين، مثلما تدرك إسرائيل أن لا خطر عربيا ولا إسلاميا في الأساس ضدها في هذا الملف لاعتبارات كثيرة.
المسجد الأقصى ليس مجرد مكان للصلاة، يحتاج فقط إلى إدامة سراجاته، بل يمثل رمزية دينية وسياسية واجتماعية وتاريخية، وقد تعرض طوال تاريخه إلى إغلاقات، وإلى تطاولات يعرفها الكل على مدى التاريخ، لكنه يمثل اليوم النقطة الأهم للتفجير في فلسطين، بما يجعل ملف الأقصى الأكثر حساسية، مع تواصل الإجراءات الإسرائيلية، واحتمالات فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الحرم القدسي، بالمعنى الديني أي الحاقه بالتبعية الإسرائيلية الإدارية، أو حتى اللجوء إلى تقاسم المكان، والسطو على المساحات الفارغة من إجمالي مساحته البالغة 144 دونما، أو حتى إقامة أي منشأة دينية تابعة لإسرائيل على أي مكان داخل الحرم، أو تسهيل تفجير أحد المسجدين، من جانب أي مجموعة إسرائيلية، خصوصا، مع وجود الأنفاق تحت الأقصى، والقدرة على دخول المستوطنين برعاية الاحتلال، خلال ساعات النهار والمساء.
إعادة إنتاج "الديموغرافيا الدينية" داخل القدس، أخطر ما يواجهه الأقصى، الذي باتت أخباره مجرد أخبار عادية لا تثير غضب أحد، وسط أمة المليارين التي تتفرج على ما يجري وكأننا أمام أثر حجري قديم يتم استهدافه، دون أن يحرك الأمر فينا أي رد فعل.
"الديموغرافيا الدينية" في القدس، ومحاولة إعادة تركيبها وتشكيلها، تشكل الخطر الأكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يعنيه ذلك من نتائج سياسية، وكلف أمنية واجتماعية.

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