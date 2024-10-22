مذكرة تفاهم بين العقبة الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة في كلا البلدين.
ووقع مذكرة التفاهم عن سلطة منطقة العقبة، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، وعن الهيئة العامة، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المهندس أحمد بن حسن الذيب.
وبحسب بيان صادر عن السلطة أمس، قال الفايز، إن هذه المذكرة تغطي التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جذب الاستثمارات إلى المناطق الاقتصادية الخاصة وتبادل المعرفة والخبرة في مجال القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات المتعلقة بإدارة وتشغيل وتنمية المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين.
وأكد أن الطرفين سيدرسان إمكانية إقامة مشاريع مشتركة لتعزيز وتطوير التعاون بينهما، بالإضافة إلى إنشاء إطار مؤسسي على المستوى الدولي للمناطق في كلا البلدين، ومن المتوقع أن يعزز ذلك من تنافسيتهما وتعاونهما وتكاملهما في مختلف المجالات.
وأوضح أن الاتفاقية تنص على تبادل الخبرات بين الطرفين في إطار إدارة وتشغيل وتنمية المناطق الاقتصادية الخاصة في كلا البلدين في مجالات التخطيط الحضري وإدارة المرافق وبيئة الاستثمار، بما في ذلك تطبيقات المدن الذكية وإمكانية تمديدها إلى المناطق التي يشرف عليها الطرفان.
وأشار الفايز، الى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون في تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع البنية التحتية وفقاً لقواعد الاستثمار المعمول بها في البلدين، إضافة للتعاون في تنفيذ البرامج الترويجية المشتركة والتنسيق في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المتعلقة بنشاط الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تدريب العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى تبادل الدراسات والبحوث المتعلقة بتجارب المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأضاف أن التعاون في قطاع الخدمات اللوجستية يتم بالتنسيق المباشر وغير المباشر للاستفادة من مرافق النقل ومرافق التخزين والتوزيع، بهدف فتح منافذ تصدير جديدة وزيادة حجم الصادرات من المناطق الاقتصادية الخاصة في البلدين.
ومن المتوقع أن تسهل هذه الاتفاقية اللقاءات بين المستثمرين العمانيين والأردنيين ومؤسسات التجارة والأعمال المحلية والدولية.
وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، أطلع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الوفد العماني، على أبرز المشاريع في المنطقة، مثل ميناء الدقم والحوض الجاف ومصنع كروة للسيارات.
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