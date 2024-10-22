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الكرك.. إقبال محدود على معاصر الزيتون لصالح إنتاج الكبيس

10/22/2024 11:38:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك- رغم مرور عشرة أيام على بدء عمل معاصر الزيتون في الموسم الحالي، إلا أن الإقبال في غالبية المعاصر بالكرك ما يزال متواضعا؛ حيث لا تشهد المعاصر ساعات عمل طويلة، بل إن بعضها يعمل لساعتين أو أكثر في اليوم فقط حتى الآن.
وتعود حالة ضعف توريد الزيتون للمعاصر بالكرك، وفقا لمزارعين أو أصحاب معاصر وعاملين فيها، إلى تأخر عملية قطاف الزيتون في المواقع الرئيسة لزراعة الزيتون بالكرك، خصوصا مناطق وادي بن حماد وقرى الحزمان والعينا ووادي الكرك وغيرها من المناطق، بحيث يتم التركيز الآن على قطاف الزيتون الأخضر لبيعه من أجل توفير احتياجات المواطنين من زيتون الكبيس الأخضر.
وتشهد محافظة الكرك في الموسم الحالي، زيادة في كميات الزيتون المتوقع إنتاجها خلافا للسنوات السابقة، ما يعني ارتفاعا في كميات الزيتون المورد للمعاصر، وبالتالي زيادة في كميات الزيت المتحصل من عمليات العصر.
وتضم محافظة الكرك نحو 60 ألف دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في مختلف المناطق، وتتوزع بين مروية في مناطق وادي الكرك والعينا، ولواء عي، ووادي الموجب، وعراق الكرك، ووادي بن حماد، وبعلية في باقي مناطق المحافظة، خصوصا في القصر وقصبة الكرك والمزار الجنوبي وفقوع.
وقال مشرف على إحدى المعاصر الحديثة في الكرك، المهندس حسين الحويان، إن عمليات العصر في بدايتها وما يزال عمل المعاصر غير مكتمل، ولا تعمل المعصرة سوى لبضع ساعات، بسبب غياب توفر كميات كبيرة من الزيتون من المزارعين، مشيرا إلى أن المعصرة تبقى متوقفة وتبدأ العمل بساعات المساء لحين أن تتراكم الكميات الضرورية للتشغيل، لأنه لا يمكن تشغيل المعصرة على كميات قليلة.
وأشار إلى أن الموسم يبدو جيدا من نوعية الزيتون الذي يحضره المزارعون حتى الآن، ولا يوجد أي إصابات في الكميات التي يتم توريدها حتى الآن، مؤكدا أن هناك تفاؤلا بأن تكون نسبة الزيت الناتج من عملية العصر في الموسم الحالي جيدة قياسا بالمواسم السابقة.
وبين الحويان، أن أسعار عمليات العصر ستكون هي نفسها التي تم التعامل بها خلال الموسم الماضي مع المزارعين لقاء عصر زيتونهم بأي كميات تورد للمعصرة.
وقال المزارع أحمد الحباشنة من وادي الكرك، إن عمليات توريد الزيتون للعصر ما تزال منخفضة بسبب عدم نضوج الزيتون للعصر، واهتمام المزارعين الآن في بيع زيتون الكبيس، لا سيما مع ارتفاع أسعاره في السوق، مؤكدا أنه من المتوقع أن تتزايد كميات الزيتون للعصر خلال الأيام المقبلة مع انتهاء موسم الكبيس.
ولفت الحباشنة، إلى أن كميات الزيتون في الموسم الحالي جيدة مقارنة مع كميات الموسم الماضي، ما يسهم في وقف خسائر المزارعين طوال المواسم الثلاثة الأخيرة، التي شهدت تراجع كميات الزيتون والإصابة بالأمراض وانخفاض نسبة الزيت.
وتشير تقديرات المزارعين ومديرية زراعة الكرك، إلى أن كميات الإنتاج من الزيتون وزيت الزيتون قد تكون أفضل من المعدل السنوي، الذي يتراوح بين 10 و12 ألف طن زيتون وحوالي 1500 طن من الزيت، وذلك رغم تأثير مواسم الجفاف التي امتدت على مدى السنوات الثلاث الماضية، التي شهدت فيها المحافظة تراجعا كبيرا في كميات الأمطار.
ويقدر مدير زراعة الكرك، المهندس مأمون العضايلة، أن يكون موسم الزيتون لهذا العام جيدا، وتصل كميات الإنتاج إلى حوالي 10 آلاف و500 طن من الزيتون، يحول منها للكبيس حوالي 2500 طن، والباقي 8 آلاف طن يتم توريدها لمعاصر الزيتون لإنتاج ما يصل تقديره إلى حوالي 1500 طن من الزيت.
وأضاف العضايلة، أن مساحة زراعة الزيتون في الكرك تبلغ 51 ألفا و300 دونم، منها 12 ألفا و200 دونم زراعات مروية، في حين تبلغ الزراعات البعلية 39 ألفا و100 دونم.
وأشار إلى أن المحافظة تضم العام الحالي 6 معاصر عاملة منتشرة في جميع المناطق، إضافة إلى معصرة جديدة قيد التشغيل، وهذه المعاصر تخضع للرقابة الدائمة من قبل الكوادر الفنية في مديرية الزراعة، حرصا على سلامة المنتج وحقوق المزارعين والمواطنين في الحصول على زيت جيد وسليم.
وأكد العضايلة، أن لجنة من الفنيين المختصين من المديرية والجهات الأخرى المختصة تقوم بإجراء الفحص الميداني على معاصر الزيتون للتأكد من جاهزيتها ونظافتها، لضمان جودة الزيت المستخرج منها، وإجراء الفحوصات المخبرية يوميا للزيت المستخرج من جميع المعاصر في المحافظة، كما يتم ضمان تطبيق شروط تشغيل وترخيص المعاصر التي تحقق شروط السلامة العامة وضمان جودة عملية العصر.
وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أكد في تصريح صحفي "أن التقديرات المتوقعة لموسم الزيتون الحالي مبشرة، في ظل حرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعد إحدى ركائز الاقتصاد الزراعي ومصدر دخل للعديد من الأسر الأردنية، بالإضافة إلى دوره المهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والمحافظة على التوازن البيئي".
وأشار الحنيفات إلى أن موسم عصر الزيتون للعام الحالي بدأ في 15 الحالي، موضحا أنه وفقا للدراسات العلمية والميدانية الدقيقة التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والخبراء، من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج ثمار الزيتون للموسم الحالي إلى نحو 175 ألف طن.
ويؤكد المزارع محمد عيد من منطقة العينا، أن المزارعين يأملون بأن يشكل الموسم الحالي بداية جيدة لهم، وإنهاء لثلاثة مواسم سيئة مضت، مشيرا إلى أن كميات الأحمال على الأشجار جيدة للموسم الحالي، وتشير إلى إنتاج كميات جيدة من الزيت، وبالتالي أرباح للمزارعين.
وأضاف عيد، أن عددا كبيرا من الأسر في محافظة الكرك، خصوصا في مناطق العينا ووادي الكرك وعراق الكرك ووادي بن حماد، يعتمدون بشكل كامل على الزراعة، وبشكل خاص على زراعة الزيتون كمصدر وحيد للدخل لتوفير احتياجات الأسر طوال العام، مؤكدا أن غالبية زراعات الزيتون في وادي الكرك تعتمد بشكل كامل على ري الأشجار من الينابيع والعيون المتوفرة بالمنطقة، ما يمنع تأثرها بموسم الجفاف.
وأكد أيمن الضمور، وهو مقاول أحد معاصر الزيتون بالكرك، أنه في العادة يكون الإقبال على عمليات العصر بطيئا خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر)، بحيث تبدأ الزيادة في كميات الإنتاج الموردة للمعاصر مع منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، لافتا إلى أن بطء التوريد يحمل المعاصر كلفة مالية كبيرة هي كلفة التشغيل والعمالة من دون كميات جيدة للعصر.
وأشار الضمور، إلى أنه من المتوقع أن يكون الإنتاج للموسم الحالي جيدا، خصوصا أن أشجار الزيتون لديها مواسم معاومة، وهذا الموسم من المواسم التي يتوقع المزارعون فيها إنتاجا جيدا، مشيرا إلى أن معاصر الزيتون في الكرك تكفي لكميات الإنتاج المتوقعة، وبعضها يتوقف عن العمل مبكرا قبل نهاية الموسم.

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