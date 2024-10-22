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حادث نزول العدسية يضع الطريق تحت المجهر وسط مطالب بـمهارب نجاة

10/22/2024 11:38:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الشونة الجنوبية- ما يزال طريق عمان - البحر الميت "نزول العدسية" يحصد المزيد من الأرواح عاما بعد عام، مع تكرار حوادث تدهور الشاحنات في غياب الحلول اللازمة للحد منها.
حوادث سير مروعة كان آخرها وفاة ستة أشخاص، خمسة منهم من عائلة واحدة، وإصابة آخرين وصفت بعضها بالخطيرة نتيجة تدهور إحدى الشاحنات أول من أمس الاثنين واصطدامها بعدد من المركبات.
ويرى عدد من السائقين أن طريق العدسية، بات يشكل أحد أخطر الطرق في المملكة نظرا لانحداره الشديد وكونه شريانا حيويا للشحن بين الأردن وفلسطين، فضلا عن كونه يشهد حركة سير كثيفة على مدار الساعة، موجهين نداء استغاثة لجميع المعنيين بضرورة إيجاد الحلول للحد من الكوارث المرورية التي تحدث كل عام كإنشاء مهارب نجاة.
ويؤكد السائق محمد النواجي، أن الطريق من منطقة ناعور وحتى مفترق الشونة الجنوبية يشكل خطورة بالغة على مستخدميه كونه شديد الانحدار ويفتقر إلى أي مهارب نجاة تمكن السائقين من الهروب إليها في حال فقدانهم السيطرة على شاحناتهم، موضحا أن سبب الحوادث المروعة هو أن عددا كبيرا من السائقين يجهلون طبيعة الطريق الجغرافية، ما يدفعهم إلى استخدام المكابح بشكل متكرر، مما يؤدي إلى فقدانها بشكل يجعل السيارة تتسارع بشكل جنوني.
ويلفت النواجي، إلى أن الطريق يحده من جانبه الأيمن وديان سحيقة ويتخلله منعطفات حادة تدفع السائقين إلى محاولة الوصول لأقرب منطقة آمنة، لكن للأسف فإن معظم الشاحنات التي يفقد سائقيها السيطرة عليها يتفاجأون بالمطبات التي أنشئت سابقا بالقرب من مفترق الكفرين البحر الميت، ما يتسبب غالبا بحوادث كارثية مع وجود حركة سير دائمة على مسربي الطريق.
ويوجه سائقون انتقادات لاذعة للجهات المسؤولة لـ"تلكؤها وتباطؤها في إنشاء مهارب نجاة رغم كثرة الحوادث التي أودت بعشرات الأرواح خلال الأعوام الماضية ورغم المطالبات الحثيثة والمتكررة بضرورة إيجاد حلول".
ويؤكد محمد العدوان، وهو سائق شاحنة، أن بعض سائقي الشاحنات، وخاصة حديثي الخبرة، يقومون باستخدام كوابح السيارة بصورة متكررة، مما يؤدي إلى فقدان الكوابح وتسارع السيارة بصورة جنونية، ما يدفعهم إلى الاصطدام بأي شيء في محاولة لإيقافها، مشددا في الوقت ذاته على أن وجود مهارب نجاة سيحد من الحوادث المرورية التي غالبا ما تكون كارثية.
ويوضح العدوان، أن طريق العدسية يعد شريان النقل ما بين الأردن وفلسطين، ما يبرر وجود آلاف الشاحنات المحملة بمختلف البضائع يوميا عليه، معظمها محمل بالمواد الإنشائية والحمولات الثقيلة، والتي تشكل عاملا إضافيا لتدهور الشاحنات وصعوبة السيطرة عليها، مبينا أن الطريق من عمان إلى منطقة الأغوار نزولا يعد من أكثر الطرق خطورة، خاصة للشاحنات المحملة، كونه ينحدر بشكل كبير ولمسافة طويلة تزيد على 20 كلم.
ويشير إلى أن معظم الحوادث تحدث نتيجة أخطاء فنية في الكوابح والإطارات والميكانيك، وأخطاء بشرية كالسرعة رغم الحمولة الزائدة التي تفوق تحمل الكوابح في حالة الطوارئ، وتعيق فعالية عملها، وعدم ترك مسافة أمان، وتغيير الاتجاه بشكل مفاجئ.
كما يلفت العدوان، إلى أن الحلول تتوزع بين السائق الذي يجب عليه الالتزام بالقواعد المرورية ومتابعة الصيانة الفنية الدورية للمركبة، في حين يقع الجزء الأهم من الحل على الجهات المسؤولة من خلال الإسراع بإنشاء مخارج طوارئ يتم توزيعها على النقاط الأكثر انحدارا وعلى المنعطفات الحادة لمساعدة أي سائق على اللجوء إليها بدلا من الاصطدام بالمركبات الأخرى، والذي ينتج عنه كوارث مرورية.
ويؤكد أن حوادث السير التي تحدث على الطريق غالبا ما تكون مفجعة، إذ قضى ما يزيد على خمسين شخصا خلال السنوات العشر الماضية نتيجة حوادث تدهور شاحنات، مشيرا إلى أن معظم الحوادث المرورية بالإمكان تفاديها بوجود مخارج أو مهارب طوارئ في المنطقة التي تتكرر فيها الحوادث، والتي تقع قبل مفترق الطرق المؤدية إلى جسر الملك حسين والبحر الميت.
ويشير سائقون ومراقبون إلى أن إنشاء مخارج طوارئ غير مكلف ماديا ولا يحتاج إلى مدة زمنية طويلة، ويوجد مناطق من السهولة عمل مثل هذه المخارج فيها، مبينين أن وجود مخارج للطوارئ على الطريق ووضع شواخص إرشادية تدلهم على ذلك سيساعد السائقين ذهنيا ونفسيا لتجاوز أي مخاطر قد تحدث في حال تعرضت مركبتهم للتهور.
من جانبه، يقول الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال عمر المحارمة، إن وزارة الأشغال تولي هذا الطريق أهمية قصوى كونه أهم الطرق التي تربط منطقة وادي الأردن والبحر الميت بالعاصمة عمان ومختلف مدن المملكة، مضيفا أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بأعمال الصيانة اللازمة له لضمان ديمومته وتسهيل حركة السير عليه.
ويوضح، أن سعة الطرق مناسبة وتخدم الكثافة المرورية التي يشهدها، كما أنه معزز بكافة عناصر السلامة المرورية المطلوبة، سواء الحواجز المعدنية أو الخرسانية أو الإنارة والتخطيط والعواكس والشواخص التحذيرية والإرشادية، مشيرا إلى أن الوزارة تعيد دراسة الواقع المروري على مختلف الطرق بشكل مستمر لإجراء ما يلزم بفعل النمو السكاني وتزايد الحركة على الطرقات، ومن ضمنها طريق عمان العدسية البحر الميت، وسيتم عمل الدراسات اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة.
ويلفت المحارمة، إلى أن الطريق يمتد بين مرتفعات يزيد ارتفاعها على 1000 متر إلى ما دون سطح البحر، وبمسافة لا تزيد على 25 كلم، ما يشكل انحدارا طبيعيا يستلزم الحذر والالتزام بقواعد القيادة الآمنة، داعيا السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطريق لتفادي حدوث أي حوادث.

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