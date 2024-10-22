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الحزم وأبها لتأكيد التفوق والثأر

10/22/2024 11:36:19 PM
(MENAFN- Al Watan) تختتم، اليوم، منافسات الجولة السابعة لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى بـ3 مواجهات قوية وصعبة للغاية، تبحث خلالها الفرق المتواجهة عن حصد النقاط الثلاث كاملة، فعلى ملعبه بالرس يستقبل الحزم صاحب المركز الثالث بـ13 نقطة، ضيفًا ثقيلا هو أبها الرابع برصيد 12 نقطة، وكل منهما ينشد القفز لوصافة الترتيب في حال تعثر جدة اليوم أيضا.
كما أن اللقاء يحمل ذكريات سيئة لأبها، بعد أن تواجها في أخر مباريتهما في دوري المحترفين الموسم الماضي، وخسر حينها زعيم الجنوب المواجهة ليرافق الحزم والطائي إلى دوري الأولى، وتعد الموقعة بمثابة تأكيد التفوق لحزم الصمود، ورد الاعتبار لزعيم الجنوب.
وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يتواجه الفيصلي السادس بـ10 نقاط والطائي العاشر بـ8 نقاط، في موقعة لا تقل أهمية عن سابقتها.
ويستقبل جدة الثاني برصيد 14 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل نظيره الجبلين صاحب النقاط الـ6، ويسعى البحارة إلى التمسك بالوصافة، فيما البني ينشد الابتعاد عن مراكز الخطر.

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