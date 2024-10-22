الحزم وأبها لتأكيد التفوق والثأر

(MENAFN
- Al Watan)
تختتم، اليوم، منافسات الجولة السابعة لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى بـ3 مواجهات قوية وصعبة للغاية، تبحث خلالها الفرق المتواجهة عن حصد النقاط الثلاث كاملة، فعلى ملعبه بالرس يستقبل الحزم صاحب المركز الثالث بـ13 نقطة، ضيفًا ثقيلا هو أبها الرابع برصيد 12 نقطة، وكل منهما ينشد القفز لوصافة الترتيب في حال تعثر جدة اليوم أيضا.
كما أن اللقاء يحمل ذكريات سيئة لأبها، بعد أن تواجها في أخر مباريتهما في دوري المحترفين الموسم الماضي، وخسر حينها زعيم الجنوب المواجهة ليرافق الحزم والطائي إلى دوري الأولى، وتعد الموقعة بمثابة تأكيد التفوق لحزم الصمود، ورد الاعتبار لزعيم الجنوب.
وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يتواجه الفيصلي السادس بـ10 نقاط والطائي العاشر بـ8 نقاط، في موقعة لا تقل أهمية عن سابقتها.
ويستقبل جدة الثاني برصيد 14 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل نظيره الجبلين صاحب النقاط الـ6، ويسعى البحارة إلى التمسك بالوصافة، فيما البني ينشد الابتعاد عن مراكز الخطر.
MENAFN22102024000089011017ID1108808874
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.