مناورة تعد فرسان مكة

(MENAFN
- Al Watan)
أخضع مدرب الوحدة، الألماني، جوزيف زينباور، لاعبيه لمناورة تكتيكية، استعدادا لمواجهة الخليج، غدًا، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وعمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مواجهة الرائد الماضية، خصوصًا تلك التي حضرت في الجانب الدفاعي، وطالب لاعبيه بالتركيز من أجل العودة إلى طريق الانتصارات وإيقاف النزيف النقطي المتتالي، لتصحيح مسار فرسان مكة.
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