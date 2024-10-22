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مناورة تعد فرسان مكة

10/22/2024 11:36:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب الوحدة، الألماني، جوزيف زينباور، لاعبيه لمناورة تكتيكية، استعدادا لمواجهة الخليج، غدًا، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وعمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مواجهة الرائد الماضية، خصوصًا تلك التي حضرت في الجانب الدفاعي، وطالب لاعبيه بالتركيز من أجل العودة إلى طريق الانتصارات وإيقاف النزيف النقطي المتتالي، لتصحيح مسار فرسان مكة.

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