الثابتة سلاح مدرسة الوسطى
التاريخ
10/22/2024 11:36:19 PM
(MENAFN
- Al Watan)
رسم مدرب الرياض، الفرنسي صبري لموشي، الخطة التي سيخوض بها مواجهة الاتحاد، غدا، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز على إغلاق المناطق الخلفية، وتضييق المساحات أمام لاعبي العميد، والاعتماد على الهجوم المرتد السريع، واستغلال تقدم مدافعي المنافس للمساندة الهجومية، إضافة إلى كيفية الاستفادة من الكرات الثابتة في الجانب الهجومي.
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