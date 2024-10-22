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تجارب Cybertruck تكذب ادعاءات ماسك

10/22/2024 11:36:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تفاخر إيلون ماسك فترة طويلة بأن شاحناته من طراز Cybertruck مضادة للرصاص، لكن تجربة حديثة كشفت نتائج غير متوقعة.
ففي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، وجه أحد المستخدمين، يدعى دانتي كولي، مسدسا إلى الجزء الخلفي من شاحنة تسلا Cybertruck، التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار، وأطلق النار. وقد أدى ذلك إلى إحداث ثقب في هيكل الشاحنة، ما جعل كولي يصرخ ويبتعد وهو يضع يديه على رأسه، ما يوحي بأنه كان يتوقع نتيجة مختلفة.
وقد أكد ماسك سابقا أن شاحنة Cybertruck مضادة للرصاص، وذلك منذ الكشف عنها قبل نحو 5 سنوات. وعلى الرغم من فشل اختبار متانة زجاج السيارة ((المضاد للرصاص)) بكرة معدنية خلال ذلك العرض، فإن ذلك لم يمنع أصحاب الشاحنة من محاولة اختبار ادعاءات ماسك.
وأكد خبراء السيارات أن شاحنة Cybertruck قد تستطيع صد طلقات نارية منخفضة السرعة، مثل المسدسات، لكنها لن تقاوم الطلقات الأسرع مثل تلك التي تطلقها بندقية AR-15.
في الوقت نفسه، حذر الخبراء من مخاطر إطلاق النار على جسم معدني من مسافة قريبة، ما قد يؤدي إلى ارتداد الرصاصة، ويشكل خطرا على الشخص.

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