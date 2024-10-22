تجارب Cybertruck تكذب ادعاءات ماسك

(MENAFN
- Al Watan)
تفاخر إيلون ماسك فترة طويلة بأن شاحناته من طراز Cybertruck مضادة للرصاص، لكن تجربة حديثة كشفت نتائج غير متوقعة.
ففي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، وجه أحد المستخدمين، يدعى دانتي كولي، مسدسا إلى الجزء الخلفي من شاحنة تسلا Cybertruck، التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار، وأطلق النار. وقد أدى ذلك إلى إحداث ثقب في هيكل الشاحنة، ما جعل كولي يصرخ ويبتعد وهو يضع يديه على رأسه، ما يوحي بأنه كان يتوقع نتيجة مختلفة.
وقد أكد ماسك سابقا أن شاحنة Cybertruck مضادة للرصاص، وذلك منذ الكشف عنها قبل نحو 5 سنوات. وعلى الرغم من فشل اختبار متانة زجاج السيارة ((المضاد للرصاص)) بكرة معدنية خلال ذلك العرض، فإن ذلك لم يمنع أصحاب الشاحنة من محاولة اختبار ادعاءات ماسك.
وأكد خبراء السيارات أن شاحنة Cybertruck قد تستطيع صد طلقات نارية منخفضة السرعة، مثل المسدسات، لكنها لن تقاوم الطلقات الأسرع مثل تلك التي تطلقها بندقية AR-15.
في الوقت نفسه، حذر الخبراء من مخاطر إطلاق النار على جسم معدني من مسافة قريبة، ما قد يؤدي إلى ارتداد الرصاصة، ويشكل خطرا على الشخص.
MENAFN22102024000089011017ID1108808871
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.