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نصائح للشفاء أسرع من الإنفلونزا

10/22/2024 11:33:48 PM
(MENAFN- Al Watan) شرب السوائل
احرص على شرب كميات كافية من السوائل مثل الماء والشاي، تساعد السوائل في ترطيب الجسم وتخفيف الأعراض.
الراحة
الحصول على قسط كافٍ من الراحة يساعد جسمك على محاربة الفيروسات، حاول النوم بشكل كافٍ لتسرع عملية الشفاء.
استخدام الأدوية
يمكن استخدام أدوية مسكنة للألم ومخفضة للحرارة لتخفيف الأعراض، تأكد من استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء.
تناول الأطعمة الصحية
ركز على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضراوات لتعزيز جهاز المناعة.
استنشاق البخار
يسهم استنشاق البخار في تخفيف احتقان الأنف والحنجرة، يمكنك استخدام وعاء ماء ساخن أو دش دافئ.
غرغرة بالماء المالح
تساعد الغرغرة بمزيج من الماء والملح في تهدئة التهاب الحلق، كرر هذه العملية عدة مرات يوميًا.

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