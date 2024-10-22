نصائح للشفاء أسرع من الإنفلونزا

(MENAFN
- Al Watan)
شرب السوائل
احرص على شرب كميات كافية من السوائل مثل الماء والشاي، تساعد السوائل في ترطيب الجسم وتخفيف الأعراض.
الراحة
الحصول على قسط كافٍ من الراحة يساعد جسمك على محاربة الفيروسات، حاول النوم بشكل كافٍ لتسرع عملية الشفاء.
استخدام الأدوية
يمكن استخدام أدوية مسكنة للألم ومخفضة للحرارة لتخفيف الأعراض، تأكد من استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء.
تناول الأطعمة الصحية
ركز على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضراوات لتعزيز جهاز المناعة.
استنشاق البخار
يسهم استنشاق البخار في تخفيف احتقان الأنف والحنجرة، يمكنك استخدام وعاء ماء ساخن أو دش دافئ.
غرغرة بالماء المالح
تساعد الغرغرة بمزيج من الماء والملح في تهدئة التهاب الحلق، كرر هذه العملية عدة مرات يوميًا.
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