تمارين BET تعزز الصحة العقلية والبدنية

(MENAFN
- Al Watan)
في دراسة رائدة توصل باحثون من جامعة
إكستريمادورا في إسبانيا وجامعة برمنغهام في المملكة المتحدة إلى أن دمج تدريب الدماغ مع التمارين البدنية يمكن أن يكون مفتاحًا للحفاظ على اللياقة البدنية والقدرة العقلية لدى كبار السن. تُظهر النتائج أن هذه الطريقة الجديدة، المعروفة باسم ((تدريب قدرة الدماغ)) (BET) يمكن أن تعزز الأداء العقلي والبدني بشكل كبير.
تقسيم المجموعات
شملت الدراسة 24 امرأة مسنّة تتراوح أعمارهن بين 65 و78 عامًا. تم تقسيم المشاركات إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تلقت تدريب BET، مجموعة أخرى قامت بتدريبات بدنية فقط، ومجموعة تحكم لم تتلق أي تدريب. اتبعت المجموعتان اللتان تلقيتا التدريب البدني نفس النظام التدريبي، حيث شملت كل جلسة 45 دقيقة من التمارين، بما في ذلك 20 دقيقة من تمارين المقاومة و25 دقيقة من المشي. لكن مجموعة BET قامت أيضًا بمهمة عقلية لمدة 20 دقيقة قبل كل جلسة.
نتائج الدراسة
أظهرت النتائج أن كلا المجموعتين اللتين تلقيتا التدريب (BET وتدريبات البدنية فقط) حققتا تحسينات ملحوظة في الأداء العقلي والبدني مقارنة بمجموعة التحكم. ومع ذلك، كانت مجموعة BET تتفوق باستمرار، خاصة عندما كانت المشاركات متعبة. على سبيل المثال، حققت مجموعة BET تحسينًا بنسبة 59.4 % في اختبار الوقوف من الكرسي عند الشعور بالتعب، مقارنة بـ 47.5 % لمجموعة التمارين فقط.
تحسين الصحة
أشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تكون لها تأثيرات كبيرة على تحسين الصحة العامة لدى كبار السن، مما يقلل من مخاطر السقوط والحوادث. كما أفادت المشاركات في مجموعة BET بأن الأنشطة البدنية أصبحت تبدو أسهل بمرور الوقت، مما قد يساعد في تشجيع كبار السن على الالتزام بروتينات التمارين.
تمارين BET
تمارين المقاومة مثل السكوات وثني الذراع.
التمارين الهوائية مثل المشي لتحسين صحة القلب.
المهام العقلية مثل حل الألغاز لتحفيز التفكير.
تمارين التوازن مثل الوقوف على ساق واحدة.
تدريبات التنسيق مثل تحريك الذراعين والساقين معًا.
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