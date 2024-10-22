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تمارين BET تعزز الصحة العقلية والبدنية

10/22/2024 11:33:47 PM
(MENAFN- Al Watan) في دراسة رائدة توصل باحثون من جامعة إكستريمادورا في إسبانيا وجامعة برمنغهام في المملكة المتحدة إلى أن دمج تدريب الدماغ مع التمارين البدنية يمكن أن يكون مفتاحًا للحفاظ على اللياقة البدنية والقدرة العقلية لدى كبار السن. تُظهر النتائج أن هذه الطريقة الجديدة، المعروفة باسم ((تدريب قدرة الدماغ)) (BET) يمكن أن تعزز الأداء العقلي والبدني بشكل كبير.
تقسيم المجموعات
شملت الدراسة 24 امرأة مسنّة تتراوح أعمارهن بين 65 و78 عامًا. تم تقسيم المشاركات إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تلقت تدريب BET، مجموعة أخرى قامت بتدريبات بدنية فقط، ومجموعة تحكم لم تتلق أي تدريب. اتبعت المجموعتان اللتان تلقيتا التدريب البدني نفس النظام التدريبي، حيث شملت كل جلسة 45 دقيقة من التمارين، بما في ذلك 20 دقيقة من تمارين المقاومة و25 دقيقة من المشي. لكن مجموعة BET قامت أيضًا بمهمة عقلية لمدة 20 دقيقة قبل كل جلسة.
نتائج الدراسة
أظهرت النتائج أن كلا المجموعتين اللتين تلقيتا التدريب (BET وتدريبات البدنية فقط) حققتا تحسينات ملحوظة في الأداء العقلي والبدني مقارنة بمجموعة التحكم. ومع ذلك، كانت مجموعة BET تتفوق باستمرار، خاصة عندما كانت المشاركات متعبة. على سبيل المثال، حققت مجموعة BET تحسينًا بنسبة 59.4 % في اختبار الوقوف من الكرسي عند الشعور بالتعب، مقارنة بـ 47.5 % لمجموعة التمارين فقط.
تحسين الصحة
أشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تكون لها تأثيرات كبيرة على تحسين الصحة العامة لدى كبار السن، مما يقلل من مخاطر السقوط والحوادث. كما أفادت المشاركات في مجموعة BET بأن الأنشطة البدنية أصبحت تبدو أسهل بمرور الوقت، مما قد يساعد في تشجيع كبار السن على الالتزام بروتينات التمارين.
تمارين BET
تمارين المقاومة مثل السكوات وثني الذراع.
التمارين الهوائية مثل المشي لتحسين صحة القلب.
المهام العقلية مثل حل الألغاز لتحفيز التفكير.
تمارين التوازن مثل الوقوف على ساق واحدة.
تدريبات التنسيق مثل تحريك الذراعين والساقين معًا.

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