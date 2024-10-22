الفنانة شيرين تتصدر Guinness

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية تفاصيل دخول المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب قائمتها، بعد تحقيقها رقما يعد الأول الذي تحققه مطربة
عربية.
وأوضحت موسوعة ((جينيس)) الشهيرة، في صفحتها الرسمية، أن المطربة المصرية واصلت على مدى 11 أسبوعا تصدر المركز الأول في قوائم الأكثر رواجا على منصة ((بيلبورد عربي)) Billboard، إذ صعدت للمركز الأول من خلال 4 إصدارات في 16 مارس 2024.
وتابعت الموسوعة، في تقريرها، أن شيرين عبد الوهاب سبق أن تصدرت القائمة من خلال 4 إصدارات بالفترة من 16 ديسمبر 2023 إلى 6 يناير 2024، وعادت إلى المركز الأول مرة أخرى في 3 فبراير 2024، وواصلت المحافظة عليه.
ويعتبر المطرب عمرو دياب الفنان الوحيد الذي وصل إلى المركز الأول، متوجا بالقائمة على مدى ثلاثة أسابيع في الفترة من 13 إلى 27 يناير 2024.
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