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الفنانة شيرين تتصدر Guinness

10/22/2024 11:33:47 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية تفاصيل دخول المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب قائمتها، بعد تحقيقها رقما يعد الأول الذي تحققه مطربة عربية.
وأوضحت موسوعة ((جينيس)) الشهيرة، في صفحتها الرسمية، أن المطربة المصرية واصلت على مدى 11 أسبوعا تصدر المركز الأول في قوائم الأكثر رواجا على منصة ((بيلبورد عربي)) Billboard، إذ صعدت للمركز الأول من خلال 4 إصدارات في 16 مارس 2024.
وتابعت الموسوعة، في تقريرها، أن شيرين عبد الوهاب سبق أن تصدرت القائمة من خلال 4 إصدارات بالفترة من 16 ديسمبر 2023 إلى 6 يناير 2024، وعادت إلى المركز الأول مرة أخرى في 3 فبراير 2024، وواصلت المحافظة عليه.
ويعتبر المطرب عمرو دياب الفنان الوحيد الذي وصل إلى المركز الأول، متوجا بالقائمة على مدى ثلاثة أسابيع في الفترة من 13 إلى 27 يناير 2024.

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