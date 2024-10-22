ميزات إضافية في تحديث Ios 18.1

(MENAFN
- Al Watan)
حصلت هواتف
آيفون مع تحديث IOS
18.1 على زر جديد يسمى((ضبط مركز التحكم)) في قائمة ((ضبط إعدادات المصنع))، إضافة إلى مفاتيح تحكم جديدة لم تكن موجودة في إصدار (iOS 18).
ومع التحديث الجديد ظهر عداد للرسائل في قائمة الإشعارات في الهواتف، كما ظهرت ميزة جديدة لساعات آبل للتحذير من انقطاع التنفس أثناء النوم، وأضيفت ميزة جديدة تساعد في عرض محتويات شاشات هواتف آيفون على شاشات أجهزة (Mac).
وأضيفت إلى هواتف آيفون الجديدة أيضا ميزة تشغيل الكاميرا الأمامية من خلال الضغط على ((مفتاح التحكم بالكاميرا)) والذي ظهر على الإطار الجانبي لهياكل هذه الأجهزة، كما بات بإمكان المطورين مع (iOS 18.1) الوصول إلى إعدادات شرائح (NFC) في الهواتف لتحسين قدراتها في عمليات الدفع الإلكتروني أو تحسين آليات استعمالها في فتح القفل الإلكتروني للسيارات على سبيل المثال.
وأضيفت مع التحديث أيضا بعض الميزات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منها ميزات لعرض الرسائل العاجلة في أعلى قائمة الرسائل.
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