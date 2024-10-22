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ميزات إضافية في تحديث Ios 18.1

10/22/2024 11:33:47 PM
(MENAFN- Al Watan) حصلت هواتف آيفون مع تحديث IOS 18.1 على زر جديد يسمى((ضبط مركز التحكم)) في قائمة ((ضبط إعدادات المصنع))، إضافة إلى مفاتيح تحكم جديدة لم تكن موجودة في إصدار (iOS 18).
ومع التحديث الجديد ظهر عداد للرسائل في قائمة الإشعارات في الهواتف، كما ظهرت ميزة جديدة لساعات آبل للتحذير من انقطاع التنفس أثناء النوم، وأضيفت ميزة جديدة تساعد في عرض محتويات شاشات هواتف آيفون على شاشات أجهزة (Mac).
وأضيفت إلى هواتف آيفون الجديدة أيضا ميزة تشغيل الكاميرا الأمامية من خلال الضغط على ((مفتاح التحكم بالكاميرا)) والذي ظهر على الإطار الجانبي لهياكل هذه الأجهزة، كما بات بإمكان المطورين مع (iOS 18.1) الوصول إلى إعدادات شرائح (NFC) في الهواتف لتحسين قدراتها في عمليات الدفع الإلكتروني أو تحسين آليات استعمالها في فتح القفل الإلكتروني للسيارات على سبيل المثال.
وأضيفت مع التحديث أيضا بعض الميزات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منها ميزات لعرض الرسائل العاجلة في أعلى قائمة الرسائل.

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