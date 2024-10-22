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وكلاء ذكاء اصطناعي ينفذون مهام البشر

10/22/2024 11:33:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت شركة ((مايكروسوفت)) أدوات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي تتيح لزبائنها إنشاء وسائل مساعدة خاصة بهم تُسمى ((وكلاء الذكاء الاصطناعي))، قادرة على التحادث مع البشر وتنفيذ المهام نيابة عنهم.
وأوضحت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في بيان أن ((كوكبة من الوكلاء، بدءًا من نظام الأسئلة والأجوبة البسيط ((الروبوت التحادثي)) إلى الاستقلالية الكاملة، ستتوافر لكل المنظمات)) في نهاية المطاف.
وشرعت ((مايكروسوفت)) و((غوغل)) والشركات المنافسة لهما بسرعة كبيرة منذ عام 2023 في توفير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية الشبيهة بـ((تشات جي بي تي)) من ((أوبن إيه آي))، والتي تنتج كل أنواع المحتوى بناء على استعلام بسيط باللغة اليومية.
وباتت هذه البرامج أخيرًا تتيح وظائف جديدة، كالقدرة على التفاعل شفهيا، وتفسير الصور، وإنشاء مقاطع الفيديو، وسوى ذلك.
لكنّ الأكثر تقدمًا في هذا المجال هي أدوات المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل باستخدام نموذج لغة عام لكنّها ((مدرّبة)) أيضا على مجموعة من البيانات الخاصة بمؤسسة أو شخص.
ويمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الذي يتمتع بإمكانية الوصول إلى مفكرة الفرد وبريده الإلكتروني، على سبيل المثال، تحديد مواعيده أو الرد على الدعوات التي يتلقاها.
واعتبارًا من نوفمبر المقبل، سيكون في وسع المؤسسات المهتمة إنشاء مساعد الذكاء الاصطناعي المستقل الخاص بها عبر منصة ((كوبايلوت استوديو)).

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