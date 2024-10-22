وكلاء ذكاء اصطناعي ينفذون مهام البشر

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت شركة ((مايكروسوفت)) أدوات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي تتيح لزبائنها إنشاء وسائل مساعدة خاصة بهم تُسمى ((وكلاء الذكاء الاصطناعي))، قادرة على التحادث مع البشر وتنفيذ المهام نيابة عنهم.
وأوضحت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في بيان أن ((كوكبة من الوكلاء، بدءًا من نظام الأسئلة والأجوبة البسيط ((الروبوت التحادثي)) إلى الاستقلالية الكاملة، ستتوافر لكل المنظمات)) في نهاية المطاف.
وشرعت ((مايكروسوفت)) و((غوغل)) والشركات المنافسة لهما بسرعة كبيرة منذ عام 2023 في توفير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية الشبيهة بـ((تشات جي بي تي)) من ((أوبن إيه آي))، والتي تنتج كل أنواع المحتوى بناء على استعلام بسيط باللغة اليومية.
وباتت هذه البرامج أخيرًا تتيح وظائف جديدة، كالقدرة على التفاعل شفهيا، وتفسير الصور، وإنشاء مقاطع الفيديو، وسوى ذلك.
لكنّ الأكثر تقدمًا في هذا المجال هي أدوات المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل باستخدام نموذج لغة عام لكنّها ((مدرّبة)) أيضا على مجموعة من البيانات الخاصة بمؤسسة أو شخص.
ويمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الذي يتمتع بإمكانية الوصول إلى مفكرة الفرد وبريده الإلكتروني، على سبيل المثال، تحديد مواعيده أو الرد على الدعوات التي يتلقاها.
واعتبارًا من نوفمبر المقبل، سيكون في وسع المؤسسات المهتمة إنشاء مساعد الذكاء الاصطناعي المستقل الخاص بها عبر منصة ((كوبايلوت استوديو)).
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