نسخة Chatgpt على نظام Windows

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي ((أوبن أيه. آي.)) بدء اختبار نسخة مخصصة لنظام التشغيل ويندوز من تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي ((شات جي. بي. تي.)).
ونقل موقع ((تك كرانش))، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، عن ((أوبن أيه. آي.)) القول إن النسخ المتاحة حاليا مقصورة على مستخدمي ((شات جي. بي. تي. بلس)) و((تيمز)) و((إنتربرايز)) و((إيديو))، وإن النسخة الحالية من تطبيق ((شات جي. بي. تي.)) لنظام التشغيل ويندوز هي نسخة أولية. أما النسخة الكاملة فستكون متاحة في وقت لاحق من العام الحالي.
وكتبت ((أوبن أيه. آي.)): ((مع طرح إصدار رسمي من تطبيق شات جي. بي. تي. للكمبيوتر المكتبي، يمكن للمستخدم التعامل مع الملفات والصور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي)).
هذا التطبيق يتيح للمستخدم أحدث التحسينات في نموذج اللغة الكبير من ((أوبن أيه. آي.))، بما في ذلك الوصول إلى أحدث وأذكى نموذج، وهو ((أوبن أيه. آي. صفر واحد- بريفيو)).
ويمكن لـ((شات جي. بي. تي. ويندوز)) العمل على أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، لكن الإمكانات التي يوفرها حاليا محدودة مقارنة بعملاء الإصدارات الأخرى من ((شات جي. بي. تي.)).
كما أن هذه النسخة لا تدعم المحادثة الصوتية، بما فيها خاصية وضع الصوت المتقدم. كذلك بعض الارتباطات مع ((جي. بي. تي. ستور)) لا تعمل في هذا التطبيق.
وكما هو الحال مع تطبيق ((شات جي. بي. تي.)) لنظام التشغيل ماك أو. إس.، فإن ((شات جي. بي. تي. ويندوز)) يتيح للمستخدم تقليص حجمه إلى نافذة ((مصاحبة)) صغيرة بجوار تطبيقات أخرى في أثناء العمل. أيضا يتيح تحميل الملفات والصور، بحيث يلخص المستندات وينشئ الصور باستخدام مولد الصور ((دال إي. 3)) من ((أوبن أيه. آي.)).
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