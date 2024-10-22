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نسخة Chatgpt على نظام Windows

10/22/2024 11:33:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي ((أوبن أيه. آي.)) بدء اختبار نسخة مخصصة لنظام التشغيل ويندوز من تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي ((شات جي. بي. تي.)).
ونقل موقع ((تك كرانش))، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، عن ((أوبن أيه. آي.)) القول إن النسخ المتاحة حاليا مقصورة على مستخدمي ((شات جي. بي. تي. بلس)) و((تيمز)) و((إنتربرايز)) و((إيديو))، وإن النسخة الحالية من تطبيق ((شات جي. بي. تي.)) لنظام التشغيل ويندوز هي نسخة أولية. أما النسخة الكاملة فستكون متاحة في وقت لاحق من العام الحالي.
وكتبت ((أوبن أيه. آي.)): ((مع طرح إصدار رسمي من تطبيق شات جي. بي. تي. للكمبيوتر المكتبي، يمكن للمستخدم التعامل مع الملفات والصور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي)).
هذا التطبيق يتيح للمستخدم أحدث التحسينات في نموذج اللغة الكبير من ((أوبن أيه. آي.))، بما في ذلك الوصول إلى أحدث وأذكى نموذج، وهو ((أوبن أيه. آي. صفر واحد- بريفيو)).
ويمكن لـ((شات جي. بي. تي. ويندوز)) العمل على أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، لكن الإمكانات التي يوفرها حاليا محدودة مقارنة بعملاء الإصدارات الأخرى من ((شات جي. بي. تي.)).
كما أن هذه النسخة لا تدعم المحادثة الصوتية، بما فيها خاصية وضع الصوت المتقدم. كذلك بعض الارتباطات مع ((جي. بي. تي. ستور)) لا تعمل في هذا التطبيق.
وكما هو الحال مع تطبيق ((شات جي. بي. تي.)) لنظام التشغيل ماك أو. إس.، فإن ((شات جي. بي. تي. ويندوز)) يتيح للمستخدم تقليص حجمه إلى نافذة ((مصاحبة)) صغيرة بجوار تطبيقات أخرى في أثناء العمل. أيضا يتيح تحميل الملفات والصور، بحيث يلخص المستندات وينشئ الصور باستخدام مولد الصور ((دال إي. 3)) من ((أوبن أيه. آي.)).

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