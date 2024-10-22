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948 قابلة سعودية بمرافق الصحة وعسير الأكثر

10/22/2024 11:33:47 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت القابلات في مرافق وزارة الصحة خلال العام الماضي 1689 قابلة، وفاقت السعوديات الأجنبيات، حيث بلغ عددهن 1206 بـ71% مقابل 483 قابلة أجنبية بـ29%، في وقت سجلت فيه القابلات السعوديات بمستشفيات منطقة عسير ضعف 6 مناطق مجتمعة، ممثلة في: نجران والقصيم والأحساء والباحة وبيشة والقريات بـ11%.
1689 قابلة
كشف تقرير وزارة الصحة للعام الماضي عدد لقابلات في المرافق العام الماضي، حيث بلغ إجمالي القابلات 1689 قابلة، واستحوذت المستشفيات على النصيب الأكبر من القابلات، حيث بلغ إجمالي القابلات بها 1414 قابلة بـ84%، منهن 948 قابلة سعودية بـ67% مقابل 466 أجنبية بـ33%، وحلت القابلات في مراكز الرعاية الصحية الأولية ثانيا، بإجمالي 238 قابلة بـ14%، منهن 221 سعودية بـ93% مقابل 17 أجنبية بـ7%، وحلت قابلات ديوان الوزارة ثالثا بإجمالي 37 قابلة سعودية بـ3%.
صفر قابلات
حصدت بيشة والقريات ((صفر)) قابلات سعوديات في مراكز الرعاية الصحية الأولية مقابل 10 مناطق حصدت ((صفر)) قابلات غير سعوديات في المراكز الصحية الأولية، ممثلة في: مكة المكرمة والطائف وبيشة وتبوك وحائل والحدود الشمالية ونجران والجوف والقريات والقنفذة، وسجلت 6 مناطق أقل مناطق المملكة قابلات سعوديات بالمستشفيات، ممثلة في: القريات بـ0.21%، وبيشة ثانيا بـ0.42%، والباحة ثالثا بـ0.84%، والأحساء رابعا بـ1.58%، والقصيم خامسا بـ1.89%، ونجران سادسا بـ3%.
قابلات المستشفيات
استحوذت منطقة عسير على النصيب الأكبر من القابلات السعوديات في المستشفيات، حيث بلغ إجمالي القابلات السعوديات بها 107 قابلات بـ11%، وحلت جدة ثانيا، بإجمالي 88 قابلة سعودية بـ9%، ومنطقة الرياض ثالثا، بإجمالي 78 قابلة سعودية بـ8.22%، والحدود الشمالية رابعا، بإجمالي 76 قابلة سعودية بـ8%، والشرقية خامسا، بإجمالي 75 قابلة سعودية بـ7.91%، وجازان سادسا، بإجمالي 74 قابلة سعودية بـ7.80%.
سيطرة القصيم
تصدرت منطقة القصيم على مناطق المملكة في عدد القابلات السعوديات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث بلغ إجمالي عددهن 57 قابلة سعودية بـ26%، وتساوت منطقتا مكة المكرمة وعسير ثانيا، بإجمالي 23 قابلة سعودية بـ10%، وحلت جازان ثالثا، بإجمالي 21 قابلة سعودية بـ9.50%، والرياض رابعا، بإجمالي 18 قابلة سعودية بـ8%، والمنطقة الشرقية خامسا، بإجمالي 16 قابلة بـ7%.

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