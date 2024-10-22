948 قابلة سعودية بمرافق الصحة وعسير الأكثر

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت القابلات في مرافق وزارة الصحة خلال العام الماضي 1689 قابلة، وفاقت السعوديات الأجنبيات، حيث بلغ عددهن 1206 بـ71% مقابل 483 قابلة أجنبية بـ29%، في وقت سجلت فيه القابلات السعوديات بمستشفيات منطقة عسير ضعف 6 مناطق مجتمعة، ممثلة في: نجران والقصيم والأحساء والباحة وبيشة والقريات بـ11%.
1689 قابلة
كشف تقرير وزارة الصحة للعام الماضي عدد لقابلات في المرافق العام الماضي، حيث بلغ إجمالي القابلات 1689 قابلة، واستحوذت المستشفيات على النصيب الأكبر من القابلات، حيث بلغ إجمالي القابلات بها 1414 قابلة بـ84%، منهن 948 قابلة سعودية بـ67% مقابل 466 أجنبية بـ33%، وحلت القابلات في مراكز الرعاية الصحية الأولية ثانيا، بإجمالي 238 قابلة بـ14%، منهن 221 سعودية بـ93% مقابل 17 أجنبية بـ7%، وحلت قابلات ديوان الوزارة ثالثا بإجمالي 37 قابلة سعودية بـ3%.
صفر قابلات
حصدت بيشة والقريات ((صفر)) قابلات سعوديات في مراكز الرعاية الصحية الأولية مقابل 10 مناطق حصدت ((صفر)) قابلات غير سعوديات في المراكز الصحية الأولية، ممثلة في: مكة المكرمة والطائف وبيشة وتبوك وحائل والحدود الشمالية ونجران والجوف والقريات والقنفذة، وسجلت 6 مناطق أقل مناطق المملكة قابلات سعوديات بالمستشفيات، ممثلة في: القريات بـ0.21%، وبيشة ثانيا بـ0.42%، والباحة ثالثا بـ0.84%، والأحساء رابعا بـ1.58%، والقصيم خامسا بـ1.89%، ونجران سادسا بـ3%.
قابلات المستشفيات
استحوذت منطقة عسير على النصيب الأكبر من القابلات السعوديات في المستشفيات، حيث بلغ إجمالي القابلات السعوديات بها 107 قابلات بـ11%، وحلت جدة ثانيا، بإجمالي 88 قابلة سعودية بـ9%، ومنطقة الرياض ثالثا، بإجمالي 78 قابلة سعودية بـ8.22%، والحدود الشمالية رابعا، بإجمالي 76 قابلة سعودية بـ8%، والشرقية خامسا، بإجمالي 75 قابلة سعودية بـ7.91%، وجازان سادسا، بإجمالي 74 قابلة سعودية بـ7.80%.
سيطرة القصيم
تصدرت منطقة القصيم على مناطق المملكة في عدد القابلات السعوديات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث بلغ إجمالي عددهن 57 قابلة سعودية بـ26%، وتساوت منطقتا مكة المكرمة وعسير ثانيا، بإجمالي 23 قابلة سعودية بـ10%، وحلت جازان ثالثا، بإجمالي 21 قابلة سعودية بـ9.50%، والرياض رابعا، بإجمالي 18 قابلة سعودية بـ8%، والمنطقة الشرقية خامسا، بإجمالي 16 قابلة بـ7%.
MENAFN22102024000089011017ID1108808863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.