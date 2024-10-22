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الفلسفة الإسلامية وفلاسفة الإسلام

10/22/2024 11:33:47 PM
(MENAFN- Al Watan) وكما يتضح من عنوان المقال ((الفلسفة الإسلامية وفلاسفة الإسلام)) سوف نطرح هذا العنوان على طاولة النقاش. ونقدم الفلسفة الإسلامية مقابلا معرفيا لفلاسفة الإسلام. فالفرق كبير بين مفهومي الفلسفة الإسلامية وفلاسفة الإسلام. من هم فلاسفة الإسلام، وهل هناك وجود تاريخي للفلسفة الإسلامية؟ إن وجود فلاسفة عاشوا في المجتمع الإسلامي ونطلق عليهم وصف فلاسفة الإسلام لا يعني بالضرورة وجود فلسفة إسلامية. فالفلسفة الإسلامية في حقيقة الأمر تسمية معاصرة لا وجود لها غالبا في كتب التراث العربي. بينما الوصف الدارج (فلاسفة الإسلام) في كتب التراث، ويقصد به شخصيات مثقفة ذات أصول غير عربية دخلت المجتمع العربي مع الفتوحات الإسلامية وتمدد الإمبراطورية الإسلامية، ولكنهم ظلوا يحتفظون بثقافتهم ومعتقداتهم الدينية القديمة، وحاولوا أن يصنعوا توليفة فكرية بين ثقافتهم القديمة والثقافة العربية، وانسجاما عقائديا بين عقائد اليونان والعقيدة الإسلامية، ولكن محاولاتهم كان مصيرها الفشل.
تلك الشخصيات المثقفة كابن سينا والفارابي والرازي لم يندمجوا بشكل كامل في الثقافة العربية، فكانوا في حالة صراع فكري ما بين موروثاتهم الدينية القديمة والثقافة العربية المهيمنة، وكان يطلق عليهم تجاوزا (فلاسفة الإسلام) لأنهم يحملون معتقدات ذات أصول يونانية وعاشوا وسط المجتمع الإسلامي، لكنهم فشلوا في تأسيس فلسفة إسلامية، بمعنى أنهم فشلوا في تكوين مزيج متجانس بين الثقافتين نظرا للاختلافات الجوهرية بين العقائد الإسلامية والعقائد اليونانية. وبالتالي فإن مفهوم ((الفلسفة الإسلامية)) يكاد يكون غائبا في كتب التراث القديمة، ويمكن اعتبار تسمية ((الفلسفة الإسلامية)) تسمية معاصرة محملة بكل تحيزات الحاضر وإشكالاته وأمراضه الثقافية.
هناك -كما أشرنا في مقالات سابقة- فهم خاطئ لوجود الفلسفة اليونانية وسط المجتمع العربي، فنحن لا ندرك جيدا مضمون الفلسفة الرمزي والديني ولا طبيعة وجودها بين المثقفين ورجال السياسة في مجتمع عربي ما كالمجتمع العباسي على سبيل المثال. واليوم يعود الجدل حول الفلسفة بطابع جديد، فالاهتمام بالفلسفة بين جموع المثقفين المعاصرين هو شكل من أشكال التحيز غير الواعي للنموذج الثقافي الغربي. وبسبب الانتصارات المعرفية للفكر الأوروبي أصبحت الفلسفة -باعتبارها موروثا ثقافيا لأوروبا- تشغل مكانا مركزيا في فكر ووجدان المثقف العربي، ويتعامل معها بشيء من التقديس باعتبارها مجموعة من الأفكار الجميلة والنبيلة دون أن يدرك تضميناتها المختلفة وما تضمره من تحيزات ثقافية.
وبدافع من إحساسه المتزايد بالهزيمة الثقافية أصبح المثقف العربي يؤمن بأن الرؤية الغربية للكون والحياة -ممثلة في الفلسفة- هي أرقى ما توصل إليه الفكر الإنساني. فأصبح المثقفون العرب أدوات توصيل جيدة ونشطة لكل قيم ومفاهيم التراث الأوروبي، فهم يتشربون جملة من المسلمات تتقبل وبصدر رحب فكرة تفوق الغرب وعالمية قيمه، وتتقبل كذلك معيارية موروثاته الثقافية. ومن هنا انقلب دور المثقف المفترض باعتباره ناقدا ومحللا لقيم الفلسفة وأفكار الفلاسفة إلى دور مشوه أقرب لدور مندوب التسويق لمنتجات الفلاسفة، سواء أكانوا يونانيين أو أوروبيين.
إن غياب مفهوم ((الفلسفة الإسلامية)) في كتب التراث العربي الإسلامي يؤكد أن المثقفين العرب في السابق كانوا يدركون جيدا طبيعة الفلسفة، ويتعاطون معها بعقلية ناقدة وراصدة لأبعادها الاجتماعية والسياسية والدينية، ومدركة للنتائج المترتبة على انتشارها، فالقيم الثقافية قوة ناعمة لا يجب إغفال أثرها النفسي العميق على المجتمعات الإنسانية.

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