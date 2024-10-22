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حديث استثنائي في ملتقى الصحة العالمي

10/22/2024 11:33:47 PM
(MENAFN- Al Watan) الخبراء والمهتمون بالمجال الصحي من جميع أنحاء العالم في ((ملتقى الصحة العالمي)) بالرياض في الفترة ما بين 21 و23 أكتوبر الجاري. سيسلط الملتقى- في نسخته السابعة- الضوء على مشهد الرعاية الصحية المتطور في السعودية، ومناقشة التوجهات المستقبلية في الرعاية الصحية مع المبتكرين والرواد في المجال، عبر مؤتمرات، منصات ومسارات تعليمية. ولما حققه ملتقى العام الماضي الذي كان تحت شعار ((استثمر في صحتك))، بمشاركة أكثر من 300 شركة عارضة من 29 دولة، من نجاح كبير، ازداد عدد الدول المشاركة ليصل لأكثر من 40 دولة، وتضاعف عدد الجهات والشركات العارضة ليصل إلى أكثر من 1200 شركة مميزة في مجال الرعاية الصحية. يضم الملتقى أكثر من 500 متحدث، كل خبير في مجاله، تجمعهم الصحة ورعايتها. لنا أن نفخر أن كل هذا يحدث على أرض الوطن.
حديث وزير الصحة فهد الجلاجل في اليوم الأول، يبعث على البهجة والدهشة، أثلج صدر كل سعودي وسعودية وكل محب لهذه الأرض المباركة، كل العالم يرى ويسمع ليعلم كيف تطورت الخدمات الصحية بهذا الحجم، منذ أن تأسست وزارة الصحة في 26 من شعبان 1370، بعدما كانت الصحة مجرد مصلحة عامة مقرها مكة المكرمة. تحسنت الخدمات الصحية، ازداد عدد المستشفيات والمراكز الصحية وأصبحت هناك رقابة دوائية وأنظمة طبية، وتقدم الطب لدينا، وصارت بلادنا وجهة علاجية عالمية بفضل الله أولا ثم بفضل اهتمام ولاة أمرنا وجهود حكومتنا الرشيدة.
16 مدينة صحية مصنفة من منظمة الصحة العالمية وهو الرقم الأعلى إقليمياً لتحقيقها 80 % من المعايير الصحية، البيئية، الحضرية، الرياضية، الترفيهية والتعليمية، وسُجلت جدة أول مدينة صحية مليونية إقليمياً.
أجمل ما قيل في الملتقى هو دخول (مستشفى الصحة الافتراضي) موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأنه أكبر مستشفى افتراضي، رغم أنه حديث الإنشاء، فهو في عامه الثاني، ولكن خدماته فاقت عمره.
أن تصل للطبيب وللتخصص المطلوب وتحصل على الكشف والتشخيص والعلاج قبل أن تقوم من مقامك، شيء مذهل. أصبحت الخدمات الطبية عند طرف الأصابع، كثرت التطبيقات الصحية التي سهلت الوصول للخدمة وجعلته أكثر سلاسة. الصحة الرقمية ابتكار عظيم، برنامج التوأم الرقمي، الذي تحدث عنه الوزير، فكرة مُدهشة، حيث تستطيع معرفة صحتك من جوالك، والتنبؤ المبكر بخطر الإصابة، ومن ثم تلقي النصيحة الطبية التي تناسب الحالة عن طريق تطبيق ((صحتي)).
الشعور بالأمان يجعلك تعيش مرتاحاً، وهذا ما حققته ((هيئة الدواء والغذاء)) السعودية، لحرصها على جودة ما تصرح به.
أكبر شعور بالراحة حينما تعرف أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلو المنتجات الغذائية في المملكة من الدهون المتحولة، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ((لا تشيل هم هناك من يهتم بصحتك)).
السعودية بالفعل.. أعظم قصة نجاح في القرن الواحد والعشرين و((يا بلادي واصلي)).

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