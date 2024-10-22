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‫ انسجام عالمي مبادرة سعودية رائدة

10/22/2024 11:33:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة الإعلام خلال الأيام الماضية مبادرة في غاية الأهمية لتعزيز التواصل مع المقيمين تحت شعار ((انسجام عالمي))، للتعريف بظروف حياة المقيمين في المملكة بمختلف جوانبها مع التركيز على حياتهم المهنية والعائلية وأنشطتهم الاجتماعية والترفيهية ومساهمتهم في اقتصاد البلاد وتفاعلهم مع المواطنين. كما تلقي المبادرة الضوء على قصص من نجاحاتهم، إضافة لتنوع وثراء ثقافاتهم المختلفة وأوجه التكامل والانسجام مع المجتمع السعودي.
وتكتسب المبادرة التي تمثل جانباً من برنامج ((جودة الحياة)) لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 أهمية كبرى كونها تأتي في منعطف بالغ الأهمية تمر به بلادنا، حيث ستشهد الفترة المقبلة- بإذن الله- اختيارها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، وهو حدث له كثير من الإيجابيات على المملكة التي ستكون محط أنظار قنوات الإعلام العالمية كافة لفترة طويلة، بما يمثل حملة علاقات عامة تعكس التطور الذي تعيشه المملكة بما يسهم بدوره في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تحقيق عديد من المكاسب التي لا تحصى.
ولأن هناك من تمتلئ قلوبهم بمشاعر سالبة ضد السعودية بسبب الحقد الذي أعمى قلوبهم وهم يرونها تنتقل من نجاح إلى آخر وتقطع خطوات واسعة في طريقها نحو التطور والرفعة، فإنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً في وتيرة هجماتهم المسعورة حيث سيركزون على ترديد أسطواناتهم المشروخة والمكررة عن تعرض المقيمين إلى التمييز وعدم الحصول على حقوقهم القانونية، لذلك فإن الحكمة تقتضي أن نبادر باتخاذ إجراءات استباقية تجهض مخططاتهم الشريرة.
لذلك نحن بحاجة إلى زيادة التفاعل مع الإخوة المقيمين الذين يعملون معنا وشاركوا في نهضة بلادنا وحثهم على الحديث عن تجاربهم في المملكة. وبتسليط الضوء على هذه القصص الحقيقية والعفوية سنقطع الطريق على من يحاولون استهداف بلادنا بذريعة إساءة معاملة الوافدين.
وهناك كثير من المقيمين الذين أتوا إلى بلادنا في بدايات حياتهم، وبمجهودهم وإخلاصهم استطاعوا تحقيق قدر كبير من النجاح وتمكنوا من تكوين عائلاتهم الصغيرة وتلقى أبناؤهم التعليم في مدارسنا وعاشوا بين أبنائنا. وهؤلاء لا يزالون يكنون لنا قدراً كبيراً من الامتنان ويحملون مشاعر إيجابية تجاهنا، لذلك ينبغي تسليط الأضواء على قصص نجاحهم.
لكن من الضرورة بمكان الانتباه إلى أن هذه الجهود ينبغي أن تلبي عديداً من العناصر حتى تؤدي المطلوب منها، وفي مقدمة هذه المتطلبات أن تكون هذه القصص عفوية وأن تبتعد عن التكلف، وأن يتم تجسيدها في قوالب فنية ودرامية جاذبة أو روايات وقصص وغير ذلك.
وشخصياً أتمنى على أن تكون المعالجة في شكل درامي وتتضمن أحداثاً متسلسلة بطريقة مقنعة ووقائع تحفز المشاهدين على متابعتها، بدلاً عن الحديث المباشر، فالدراما الناجحة هي صناعة قائمة بذاتها وتحتاج لعديد من المقومات حتى تجد الرواج المطلوب.
وخلال السنوات الأخيرة تعاظم الدور الذي تؤديه الدراما والسينما حتى إن كثيراً من الدول باتت تعتبرها إحدى أبرز وسائل القوة الناعمة التي تستطيع أن توصل بها رسائلها بصورة سلسة تخاطب القلوب والوجدان. لذلك ازدادت الأعمال الدرامية التي تعرضها كثير من الفضائيات باللغات واللهجات كافة، وهناك منافسة حامية بينها حيث يتطلب النجاح الكثير من المقومات مثل النص الجيد، الممثلين المتميزين، والإخراج الاحترافي وغير ذلك من عناصر تميز الإنتاج الفني.
حتى الأفلام القصيرة التي لا تزيد مدتها على دقائق معدودة والتي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون مؤثرة وقادرة على إيصال الرسائل الإيجابية إذا نفذت بصورة مناسبة تراعي الذوق السائد، وهي أعمال لا تتطلب ميزانيات ضخمة، فقط تحتاج للاحترافية.
وإذا كان هناك من ملاحظة على مبادرة ((انسجام عالمي)) التي طرحتها وزارة الإعلام فهي تركز على مخاطبة المقيمين من عدة دول عربية، وأرى في ظل ما نحتاجه خلال الفترة المقبلة التركيز على الدول غير العربية، فالعرب يعلمون التضحيات التي قدمتها المملكة خلال العقود الماضية، والدور الذي لعبته في مساعدة أشقائها، وكثير من شعوب هذه الدول لا يزالون يحفظون للمملكة هذا الدور.
لذلك فإننا بحاجة للتركيز أكثر على مخاطبة شعوب دول مثل الهند وباكستان والفلبين وإندونيسيا والدول الإفريقية، لأن معظم العمالة المنزلية تنحدر منها، على أن تتم كتابة السيناريوهات بلغات تراعي طريقة تقبّلهم لهذه الأعمال، والتحدث معهم بالأسلوب الذي يناسبهم، وأن تترجم هذه الأعمال الدرامية لعدة لغات.
في ظل هذه المعطيات ينبغي لنا التحرك السريع على أكثر من مسار، وألا نقف مكتوفي الأيدي حتى يبادر أعداؤنا إلى ترديد اتهاماتهم ومن ثم نستنفر كافة قدراتنا للرد عليها، فرد الفعل مهما كان قوياً ومدروساً فإنه من دون شك لا يرتقي إلى درجة الفعل.
وأعود وأكرر أن لدينا عديداً من نقاط القوة التي يمكننا أن نحقق بها كثيراً من الأهداف إذا ما أحسنا استغلالها، فليس في تاريخنا ولله الحمد نقاط سوداء، ونحن من أكثر الدول التي فتحت أبوابها لكل باحث عن الرزق الحلال، ونتيح لملايين العمالة الوافدة الحرية الكاملة في تحويل أموالها لبلادها دون قيود.
ومن الضرورة أن ندرك تماماً أن أعداء النجاح الذين يناصبوننا العداء ويكيدون لنا في السر والعلن يتبعون طرقاً جهنمية في مؤامراتهم، ويرصدون أموالاً ضخمة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، ولا بد لنا أن نسبقهم ونمتلك زمام المبادرة، لنكشف للعالم مقدار ما نتمتع به من أخلاق راسخة، وعادات متوارثة وتقاليد عريقة.

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