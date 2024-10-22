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الشقيق تستعد للسياحة الشتوية بتجهيز كرانيشها

10/22/2024 11:33:47 PM

(MENAFN- Al Watan) استعداد للسياحة الشتوية، شرعت بلدية مركز الشقيق بشمال منطقة جازان في أعمال صيانة وتأهيل الكورنيش الجنوبي والشمالي بزراعة جديدة بمساحة إجمالية 37 ألف متر مربع، وكذلك صيانة الممرات، واستحداث جلسات جديدة.
وأوضح رئيس البلدية، يحيى شافعي، لـ((الوطن)) أن عملية الصيانة والتأهيل شاملة الكورنيش الجنوبي والشمالي ضمن الأعمال التي تقوم بها البلدية، وبدعم من أمانة منطقة جازان، حيث تمت زراعة جديدة في الكورنيش الجنوبي بمساحة ما يقارب 17 ألف م2، بينما بلغت مساحة الزراعة في الكورنيش الشمالي أكثر من 20 ألف م2. وأشار إلى أنه سيتم العمل على صيانة الممرات واستحداث جلسات جديدة.

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